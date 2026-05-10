Vláda schválí jmenování Landovského zmocněncem v pondělí, řekl Babiš

Jmenování Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO schválí kabinet v pondělí. Ve videu zveřejněném dnes na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Že se Landovský zmocněncem stane, oznámil premiér již před týdnem. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči alianci, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta HDP.
Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. „Je to člověk, který tomu rozumí, byl na obraně,“ uvedl před týdnem premiér. Vláda podle něj udělá vše pro naplnění dvouprocentního závazku, Landovský bude věc řešit napříč všemi resorty. Obranu Babiš označil za „strašně“ důležitou. „Daří se nám navyšovat počet vojáků,“ uvedl v nedělním videu.
Babiš před dvěma týdny uvedl, že závazek vůči alianci loni nesplnila ani předchozí vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP. Podle Fialy ale loni Česko vydalo na obranu 2,01 procenta HDP a odkázal na aktuální zprávu generálního tajemníka NATO. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) Babiše obvinila ze lži.
Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) však zatím není možné dělat závěry o výši obranných výdajů na letošní rok, jelikož ve svém hodnocení NATO pracuje s daty z fiskálních období daného roku. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se Česko dostane pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
Alianční státy se v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázaly směřovat k výdajům na obranu ve výši alespoň dvou procent HDP k roku 2025. Tento cíl měl posílit obranyschopnost aliance v reakci na zhoršující se bezpečnostní prostředí po ruské anexi Krymu.
Loni v červnu na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta.
