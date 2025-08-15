Američané chtějí konflikt ukončit, jakkoliv. Evropy se na nic neptají, říká Landovský

Rusko se také bude snažit řešit věci daleko přesahující konflikt na Ukrajině - například kontrolu zbrojení a ekonomickou spolupráci.
I proto jsou v obou delegacích ministři financí a v ruské delegaci je i Kirilo Dimitrijev, šéf Ruského investičního fondu. Bude to zkrátka širší jednání, nejen o Ukrajině.
"Rusko chce změnit ekonomickou realitu. Prožívají největší fiskální krizi posledních tří dekád a sekundární sankce USA na prodej ruské ropy by pro ně byl velký problém," říká Landovský. Rusko chce podle bývalého velvyslance dojednat něco, co nebude mít vliv na bojové operace, kde v tuto chvíli vítězí. "Bude souhlasit maximálně s příměřím ve vzduchu."
Evropa hraje druhé housle, protože Donald Trump dobře ví, že Evropu k dojednání kompromisu nepotřebuje. "Evropa je rozhořčena, ale k čemu to vede? Nemáme jasný cíl a vést dlouhý konflikt bez definice toho, jak toho chci dosáhnout, je bláhovost. Evropané tvrdili, že jediné místo, kde lze jednat s Putinem, je haagský tribunál, jenže teď se ukazuje, že všichni chtějí jednat s Ruskem a všichni chtějí ten konflikt nějak ukončit (kromě Číny - té ten konflikt vyhovuje). USA ale vsadily na kartu rychlého ukončení konfliktu. To neznamená, že to bude ukončení spravedlivé nebo trvalé."
