Spotlight

Američané chtějí konflikt ukončit, jakkoliv. Evropy se na nic neptají, říká Landovský

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
Setkání Trumpa s Putinem splní podle bývalého velvyslance u NATO Jakuba Landovského spíše očekávání Rusů: "Putin se vylomil z mezinárodní izolace a legitimizuje svůj režim."
Spotlight News - Jakub Landovský | Video: Tým Spotlight

Rusko se také bude snažit řešit věci daleko přesahující konflikt na Ukrajině - například kontrolu zbrojení a ekonomickou spolupráci.

I proto jsou v obou delegacích ministři financí a v ruské delegaci je i Kirilo Dimitrijev, šéf Ruského investičního fondu. Bude to zkrátka širší jednání, nejen o Ukrajině.

"Rusko chce změnit ekonomickou realitu. Prožívají největší fiskální krizi posledních tří dekád a sekundární sankce USA na prodej ruské ropy by pro ně byl velký problém," říká Landovský. Rusko chce podle bývalého velvyslance dojednat něco, co nebude mít vliv na bojové operace, kde v tuto chvíli vítězí. "Bude souhlasit maximálně s příměřím ve vzduchu."

Evropa hraje druhé housle, protože Donald Trump dobře ví, že Evropu k dojednání kompromisu nepotřebuje. "Evropa je rozhořčena, ale k čemu to vede? Nemáme jasný cíl a vést dlouhý konflikt bez definice toho, jak toho chci dosáhnout, je bláhovost. Evropané tvrdili, že jediné místo, kde lze jednat s Putinem, je haagský tribunál, jenže teď se ukazuje, že všichni chtějí jednat s Ruskem a všichni chtějí ten konflikt nějak ukončit (kromě Číny - té ten konflikt vyhovuje). USA ale vsadily na kartu rychlého ukončení konfliktu. To neznamená, že to bude ukončení spravedlivé nebo trvalé."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

 
Mohlo by vás zajímat

Lidem se hroutí spánek. Společnost začíná chápat, jak vážný to je problém, říká lékař

Lidem se hroutí spánek. Společnost začíná chápat, jak vážný to je problém, říká lékař
29:20

Austrálie dětem "socky" zatrhla. Češi doporučená maxima překračují, varuje expert

Austrálie dětem "socky" zatrhla. Češi doporučená maxima překračují, varuje expert
1:07

"Strach si bere vše." Ukrajinec popsal, jak se bojuje v zákopech tváří v tvář Rusům

"Strach si bere vše." Ukrajinec popsal, jak se bojuje v zákopech tváří v tvář Rusům
13:49

Výroba powerbanky ze zbytku e-cigaret. Kašpárek popisuje fungování otevřených dílen

Výroba powerbanky ze zbytku e-cigaret. Kašpárek popisuje fungování otevřených dílen
26:46
Spotlight Zprávy Aktuálně.cz Obsah domácí Spotlight Matyáše Zrna Summit Trump - Putin 2025

Právě se děje

před 9 minutami
Argentina hlásí přes 100 mrtvých po kontaminovaném fentanylu, prezident viní opozici

Argentina hlásí přes 100 mrtvých po kontaminovaném fentanylu, prezident viní opozici

Podle vyšetřovaní se závadná balení s fentanylem, která obsahovala nebezpečné bakterie, dostala do osmi nemocnic v různých oblastech Argentiny.
před 10 minutami
"Má-li strana přežít, kroužkujte lidovce," hlásal falešný tweet. Výborný to odmítl

"Má-li strana přežít, kroužkujte lidovce," hlásal falešný tweet. Výborný to odmítl

Uvedl, že jde o znovupoužitou zprávu, která se poprvé objevila na jaře po podpisu koaliční smlouvy partnerských stran pro letošní sněmovní volby.
Aktualizováno před 15 minutami
Předloží Trump Putinovi nabídku, která se neodmítá? Nejde jen o ukrajinské bohatství
Infografika

Předloží Trump Putinovi nabídku, která se neodmítá? Nejde jen o ukrajinské bohatství

Podle informací deníku The Telegraph plánuje Trump při pátečním setkání s Putinem nabídnout Kremlu přístup nejen k lukrativním nerostným surovinám.
Aktualizováno před 24 minutami
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

ŽIVĚ
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje

Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje

OSN a jiné mezinárodní organizace ve čtvrtek převzaly na hranici Pásma Gazy humanitární pomoc z 390 kamionů, uvedl Izrael.
před 1 hodinou
Putin chce části Ukrajiny, kde zemřely desetitisíce lidí. S čím přijíždí na Aljašku?

Putin chce části Ukrajiny, kde zemřely desetitisíce lidí. S čím přijíždí na Aljašku?

Už v pátek večer se na vojenské základně v americkém městě Anchorage setkají prezidenti USA a Ruska. Hlavní téma? Válka na Ukrajině.
před 2 hodinami
Američané chtějí konflikt ukončit, jakkoliv. Evropy se na nic neptají, říká Landovský
18:49

Američané chtějí konflikt ukončit, jakkoliv. Evropy se na nic neptají, říká Landovský

Setkání Trumpa s Putinem splní podle bývalého velvyslance u NATO Jakuba Landovského spíše očekávání Rusů.
Další zprávy