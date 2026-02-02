Vatikán dnes jmenuje nástupce arcibiskupa Graubnera, píše server. Rýsuje se favorit

Éra Jana Graubnera v čele pražského arcibiskupství se zřejmě naplňuje. Podle informací serveru Christnet by měl apoštolský nuncius dnes v poledne oznámit jméno nového pražského arcibiskupa.
V poledne by mělo být podle zdrojů webu Christnet oznámeno jméno nového pražského primase. Vatikán by měl se jménem přijít v poledne a oznámit by je měl apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo.
Současný český arcibiskup Jan Graubner na vystřídání čeká už téměř dva roky. Po dosažení věku 75 let totiž musel podle zvyklostí dát své křeslo k dispozici. Vatikán od té doby hledá náhradníka.
Jak uvádí list, volba by pravděpodobně mohla padnout na litoměřického biskupa a bývalého generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla. Spekulovalo se údajně také o plzeňském biskupovi Tomáši Holubovi či o proboštu vyšehradské kapituly Janu Kotasovi.
Výběr má pod taktovkou právě nuncius Okolo, který oslovil určité církevní představitele či laiky s prosbou o pomoc při výběru vhodných kandidátů. Konečné slovo má ale Vatikán, který vybírá z užšího výběru. Vše probíhá tajně a veřejnost se dozví až finální jméno.
Komunisté ji otrávili, vzali i peníze od sponzora. Příběh Češky, která chtěla dobýt svět
V roce 1984 si splnila dětský sen. Na olympijských hrách v Sarajevu získala ve sjezdu bronzovou medaili. Navzdory klackům, které jí pod nohy házel tehdejší režim. "Vzali mi i peníze, které jsem za medaili měla slíbené od sponzora," vzpomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz jedna z nejlepších alpských lyžařek československé historie Olga Charvátová-Křížová.
"Hodiny soudného dne tikají a zrychlují." Medveděv varuje, že svět má být znepokojen
Svět by měl být znepokojen, pokud 5. února bez náhrady vyprší smlouva Nový START, která Rusku a Spojeným státům stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče. Prohlásil to místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, napsala dnes agentura Reuters.
Zemětřesení, tsunami, Fukušima. 15 let od katastrofy, která otřásla světem
Odpoledne 11. března 2011 se přesně ve 14:46 zastavil čas. Proč? Zemětřesení otřáslo celou planetou, ale Japonsko to schytalo nejvíc. Tsunami vysoká až 40 metrů smetla pobřežní města z mapy. Bilance: téměř 20 tisíc mrtvých a havárie Fukušimy. Letos od katastrofy, která změnila zemi vycházejícího slunce a ukázala sílu přírody i odolnost lidstva, uplyne 15 let. A ze záběrů z místa mrazí dodnes.
Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra. Bude se dva roky rekonstruovat
V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Národní kulturní centrum má být uzavřeno od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.
Toto se v ODS ani jinde v opozici líbit nebude. Mladý lidovec řekl, co dělají špatně
Sotva favorit na nového předsedu KDU-ČSL Jan Grolich minulý týden oznámil úmysl vést lidovce, vzápětí kritizoval nynější opoziční strany. V rozhovoru pro Aktuálně.cz sdělil, co podle něj dělají špatně, a vyjádřil naději, že by jeho strana mohla být opoziční jedničkou. Zároveň nastínil, že by kabinet Andreje Babiše (ANO) mohla vystřídat vláda úředníků.