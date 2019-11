"Jde o vyřešení problému." Čeští biskupové hrozí žalobou obětem sexuálního zneužívání

Čeští katoličtí biskupové si podle informací Aktuálně.cz na svém říjnovém zasedání odsouhlasili, že můžou podávat určovací žaloby na oběti sexuálního zneužívání v církvi a donutit je tak k výpovědím před policií. "Je to nešťastné řešení," varuje psychoterapeut Daniel Štrobl.

Jiří Kylar - jedna z obětí sexuálního zneužívání - obdržel v říjnu dopis od advokáta arcibiskupského úřadu Ronalda Němce. Jak už jako první upozornil server Seznam Zprávy, obsahoval prosté ultimátum:

Nepodá-li Kylar trestní oznámení na pachatele sexuálního zneužívání, o kterých se dozvěděl od ostatních obětí v katolické církvi, "podá ho sám můj klient (pražský arcibiskup Dominik Duka - pozn. red.), a to ve věci nadržování".

Podle trestního zákoníku se nadržování dopouští ten, kdo pachateli pomáhá uniknout trestnímu stíhání či trestu a hrozí za to až čtyřleté vězení.

Jiří Kylar je praktikující katolík a podnikatel ze středních Čech, který minulý rok v médiích otevřeně promluvil o tom, že ho coby dvanáctiletého zneužíval katolický kněz. Jeho jméno veřejně nikdy nesdělil, na základě jeho svědectví ale kardinál Duka odvolal duchovního z funkce. Kněz před časem zemřel, Kylar na svém Facebooku tehdy uvedl, že mu odpustil.

Poté, co Jiří Kylar veřejně vystoupil, se na něj obrátilo několik desítek dalších lidí s tím, že se v minulosti také stali obětí podobného činu, jako kdysi on. Podávat v jejich případech okamžitě trestní oznámení ale Kylar odmítá, nechce je vystavovat policejním výslechům v situaci, kdy na to nejsou připraveni. "Pokud by na mě v tomto směru arcibiskupství skutečně podalo žalobu (na neznámého pachatele - pozn. red.), přišlo by mi to absurdní," dodává.

Advokát arcibiskupství Ronald Němec odmítá svůj dopis Kylarovi dále komentovat. "Mediální výstupy často narušují vyšetřování kauz, proto se nebude církev do meritorního ukončení věcí k jednotlivým kauzám vyjadřovat," řekl Aktuálně.cz Němec. Samotný kardinál Dominik Duka také nechce věc komentovat. "V tomto případě nejde o trestní stíhání, ale o vyřešení problému," vzkázal Aktuálně.cz stručně přes svůj sekretariát.

Podle několika na sobě nezávislých zdrojů, které kvůli obavám z postihu chtějí zůstat v anonymitě, si čeští biskupové podávání žalob na neznámé pachatele odsouhlasili na svém posledním zasedání na konci října. Chtějí tak oběti sexuálního zneužívání přinutit, aby vypovídaly před policií. Proti byl na říjnové schůzi ČBK pouze plzeňský biskup Tomáš Holub, který se ale k celé věci stejně jako ostatní biskupové odmítl vyjádřit. "Danou věc nebudu komentovat. Nepřísluší mi to," řekl Holub Aktuálně.cz.

"Tuto informaci vám bohužel nemohu poskytnout, protože podle jednacího řádu České biskupské konference je obsah plenárního zasedání (i hlasování) důvěrný," odpověděla na přímý dotaz Aktuálně.cz vedoucí tiskového střediska konference Monika Klimentová.

Existenci usnesení však potvrdil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. "S rozhodnutím ČBK jsme srozuměni a respektujeme ho," uvedl pro Aktuálně.cz na dotaz, zda arcibiskupství považuje za vhodné podávat na možné oběti zneužívání v církvi trestní oznámení, jak odsouhlasila Česká biskupská konference.

Je to nepřijatelné, tvrdí experti

Právní cestu, prosazovanou pražským arcibiskupstvím a českými biskupy směrem k obětem sexuálního zneužívání, považuje za velmi problematickou psycholog a psychoterapeut Daniel Štrobl. "Je to nešťastné řešení, které od počátku manipuluje oběti a svědky do pozice, že jediná cesta, jak řešit případné sexuální delikty, vede přes soudní anebo trestní řízení. To je ale omyl," tvrdí Štrobl.

"Z mého pohledu je takové vyhrožování součástí strategie agresora k umlčení oběti. Není vůbec namístě, aby v rámci péče o oběti bylo někomu vyhrožováno," tvrdí nemocniční kaplan Marek Drábek, který pomáhá obětem sexuálního zneužívání v katolické církvi.

Podle něj hledají oběti často odvahu o svém problému s někým promluvit a je pochopitelné, že si na začátku najdou důvěrníka, kterému postupně vyprávějí svůj příběh. "Potřebují soukromí a vědomí, že tyto informace nebudou nikomu sděleny. Velmi dobrým důvěrníkem může být jiná oběť, rozumí zevnitř tomu, co dotyčný prožil," připomíná Drábek.

Hlava katolické církve, papež František, označila nedávno vyřešení problematiky sexuálního zneužívání za jednu z priorit svého pontifikátu. Na únorovém summitu ve Vatikánu o ochraně nezletilých slíbil, že katolická církev nebude nic zamlčovat.

"Tohle je ve skutečnosti také trochu hysterie. Nejsou to jen duchovní. Není to jedno procento, ale pět promile," uvedl k tomu tehdy pražský arcibiskup Dominik Duka v rozhovoru pro italskou televizi Sky TG24. Následně upřesnil, že slovy o "částečné hysterii" mínil "způsob medializace značně problematické kauzy jedné dospělé osoby".

Podobné výroky Duka zopakoval i v nedávném rozhovoru pro server Aktuálně.cz a Hlídací Pes.org, ve kterém za relevantní označil pouze statistiky české policie. "Je to sice mediálně zajímavé, ale chybí reálný podklad. (…) My mluvíme o tom, že bylo deset odsouzených za dobu třiceti let z počtu tří tisíc kněží. V celé republice bylo za tu dobu 20 300 nahlášených případů, 14 tisíc bylo prokázáno a odsouzeno a mezi nimi je deset kněží - devět odešlo s podmínkou, jeden šel do vězení," řekl pražský arcibiskup.

Jen zlomek řeší policie

Experti, kteří jsou s obětmi sexuálního násilí v katolické církvi v bezprostředním kontaktu, ale poukazují na skutečnost, že jen zlomek těchto případů končí na policii a skutečné číslo obětí může být několikanásobně větší. "Z toho, co vím, si umím představit, že těch obětí budou stovky," uvedl kaplan Marek Drábek na jaře pro Českou televizi.

Za svoji prioritu nyní Drábek považuje zachování soukromí obětí a atmosféru důvěry. "Kladu důraz na svobodu a znovuzískání kontroly nad tím, co se stalo. Součástí toho je i možnost se rozhodnout, kdy a jak o tom promluvit na veřejnosti a zda vůbec," uvádí premonstrát s tím, že výjimkou jsou případy nezletilých dětí a mladistvých.

Pro postup v případech sexuálního zneužívání má katolická církev několik interních směrnic, které opakovaně kladou do centra pozornosti zájem oběti. Církevní dokument Vos estis lux mundi, který vstoupil v platnost na začátku června, uvádí v článku 5, že obětem sexuálního zneužívání v církvi má být zajištěno "přijetí, vyslechnutí a podpora" stejně jako "ochrana pověsti, soukromí a utajení jejich osobních údajů".

Čeští katoličtí biskupové na svém březnovém zasedání sexuální zneužívání v církvi odsoudili a označili ho za zločin i těžký hřích. V květnu následně Česká biskupská konference zprovoznila kontaktní telefonní centrum pro oběti sexuálního násilí v církvi. Funguje jednou týdně ve čtvrtek mezi 9. a 17. hodinou.

"Pro kontaktní místo je důležitá důvěra a jistota pro oběti, pokud se rozhodnou o své těžké zkušenosti promluvit. To se bohužel příliš nepodařilo nastavit, protože oběti jsou právě panem kardinálem i jeho právníkem panem Němcem znevažovány," tvrdí kritik postupu pražského arcibiskupství Jiří Kylar.

Naslouchat obětem

Oběti sexuálního zneužívání v církvi řeší podle kněze Marka Drábka především stud a případné reakce okolí, stejně jako případný strach z pomsty agresora, který je vůči nim v silnějším postavení. "Některým lidem to život pokroutilo tak, že mají velké problémy vůbec žít ze dne na den, přemýšlejí často o sebevraždě, těžko hledají práci," vysvětluje Drábek.

Podle advokáta obětí Daniela Bartoně je nyní nejdůležitější, aby se biskupové setkávali s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi a naslouchali jim. "Hledání vhodných řešení není možné bez toho, že se jako člověk vystavím hloubce utrpení druhého člověka a že se stanu spolunositelem jeho břemene," dodává advokát.

Sám Bartoň ale příliš ochoty na straně českých biskupů - s výjimkou plzeňského biskupa Tomáše Holuba - k tomuto přístupu nevidí. Poukazuje například na vleklé řešení případu sexuálního zneužívání v jihočeské Žirovnici, které českobudějovické biskupství začalo odpovědně řešit až po deseti letech pod tlakem reportáží Televize Seznam.

Případ zneužívání knězem V. Z. Týká se jednašedesátiletého kněze V. Z., který na začátku devadesátých let působil v Žirovnici na Českomoravské vrchovině. Televize Seznam zveřejnila svědectví ženy, která se představila jako Hana a tvrdí, že ji v té době sexuálně obtěžoval a později také několikrát znásilnil. Další ženy v reportáži uvedly, že je také sexuálně obtěžoval. Na jeho chování upozornil známý Hany v roce 2009, kdy napsal tehdejšímu českobudějovickému biskupovi Jiřímu Paďourovi. V roce 2014 se tento muž obrátil i na tehdejšího sekretáře České biskupské konference Tomáše Holuba. Ten ale tvrdí, že dostal jen velmi kusé informace, ze kterých nebylo jasné, čeho se měl přesně kněz dopustit. Holub se poradil s kardinálem Dominikem Dukou a oznamovatele stížnosti na chování kněze odkázali, aby dál jednal podle vlastního uvážení.

Policie v tomto případě následně potvrdila, že došlo ze strany katolického kněze k opakovanému sexuálnímu zneužívání minimálně dvou osob. Kvůli promlčení ale případ odložila. "Jestli to policie odložila, tak se na něj (kněze V. Z. - pozn. red.) musí pohlížet jako na nevinného," uvedl posléze pro server Seznam.cz mluvčí českobudějovického biskupství Miroslav Bína.

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil podle něj čeká na závěry vnitrocírkevního řízení, za duchovního ale nechce nést další odpovědnost. "Hned jak se o té kauze biskup dozvěděl, tak ho ze služby odvolal," řekl Bína. Kritici ale upozorňují na skutečnost, že biskup Kročil začal jednat až čtyři roky poté, kdy se o případu dozvěděl. Českobudějovická diecéze nyní podle mluvčího nezvažuje ani omluvu obětem, ani další kroky. "To by měl udělat spíš on, biskup je v tomto případu jen svědek," dodal Bína pro Seznam.cz.

Je to věc konkrétního biskupa

Žirovnickému případu je v některých ohledech podobná i kauza kněze J. Š., který působil ve východních Čechách a byl v roce 2003 odsouzen civilním soudem za sexuální zneužívání nezletilých. Tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka (současný pražský arcibiskup - pozn. red.) ho za to suspendoval.

"Dívky byly dotyčným osahávány i na intimních místech. Při výuce náboženství jim vyprávěl životopisy svatých a masíroval děvčata na prsou. Sám se u toho několikrát sexuálně vzrušil natolik, že si musel odskočit na toaletu. Dodnes vím o třech děvčatech, která z toho mají psychické následky," uvedl jeden ze svědků případu v písemné výpovědi, kterou má Aktuálně.cz k dispozici. Kněz J. Š. je v současnosti farářem v olomoucké arcidiecézi a duchovní službu dál vykonává bez jakéhokoli omezení.

Podle mluvčího olomouckého arcibiskupství Jiřího Gračky si J. Š. odpykal civilní trest, který mu omezil práci s mládeží, a církevní soud ho následně zbavil suspendování, takže "jeho působení v olomoucké arcidiecézi už v tu chvíli nebránila žádná civilní ani církevní právní překážka". "Za každého kněze zodpovídá vždy biskup diecéze, kde kněz působí. Kardinál Dominik Duka jako tehdejší biskup královéhradecké diecéze potrestal kněze vysokým trestem," dodal k případu mediální poradce pražského arcibiskupství Romuald Štěpán Rob.

VIDEO: Nemocniční kaplan Marek Drábek k případům sexuálního zneužívání v katolické církvi.