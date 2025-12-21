Tři scénáře po zdvořilostní schůzce na Hradě. Na tahu není prezident, ale Babiš

V pondělí v 11:00 se Filip Turek z Motoristů dostaví na Hrad, kde si ho vyslechne prezident Petr Pavel. A to je asi tak vše, co se stane. Ostatně Turek tam nemíří jako kandidát na ministra, nýbrž jako řadový poslanec nejmenší vládní a sněmovní strany. A tomu bude také odpovídat výsledek schůzky.
Filip Turek z Motoristů měl být původně jedním ze čtyř ministrů za stranu Motoristé sobě ve vládě Andreje Babiše. To se ale z mnoha důvodů nestalo, ten hlavní nespočívá v jeho zdravotní indispozici, kvůli které se nemohl setkat s prezidentem Petrem Pavlem v původně v plánovaném termínu, nýbrž v jeho skandálech, profilu a pochybném charakteru.
Aspoň tak to vidí prezident. V různých variacích to řekl opakovaně. A hlavně: ani náznakem nedal najevo, že by si v tom připravoval nějaký typ ústupové cesty. Naopak – nebrání se ani kompetenčnímu sporu u Ústavního soudu. Jeho pozice je prostá a jasná: člověk s profilem, jaký má Turek, neměl být členem žádné vlády.
„Pokud by měl být ministrem někdo, kdo po většinu svého dospělého života, a ne pouze po krátké období, dává najevo, že pravidla a zákony jsou tady pro ty slabší a že někteří jsou takovými frajery, že si mohou dovolit pravidla obcházet a na zákony kašlat, tak to není dobrý příklad,“ míní prezident.
Za ještě horší věc pro ministra ale považuje, že dává otevřeně najevo svou fascinaci režimem, který má na svědomí desítky milionů obětí při druhé světové válce. Turek sice tvrdí, že prezidentovi vše vysvětlí a uvede na pravou míru, z výroků Petra Pavla je ale patrné, že se nic takového nestane – ze své pozice neuhne.
Ještě podstatnější je ale toto: Turek v pondělí nepůjde na Hrad jako politik, kterého navrhl předseda vlády na post ministra. Půjde tam jako řadový poslanec a člen nejmenší vládní a sněmovní strany. Vlastně je s podivem, že ho prezident přijme. V danou chvíli, pokud jde o Turkovo jmenování ministrem, je totiž na tahu premiér Babiš.
To on musí ve finále rozhodnout, zda ho do vlády navrhne. Ústava České republiky v tomto hovoří jasně: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“ A protože tak Babiš zatím neučinil, je návštěva Turka na Hradě vlastně zbytečná.
V pondělí se tedy v celé anabázi nestane vůbec nic. A Motoristům jsou málo platné zkazky, že na nominaci Turka na post ministra životního prostředí trvají – počítají s tím, že ve vládě zasedne nejpozději tak, aby byl její součástí při hlasování poslanců o její důvěře. To je naplánováno na schůzi dolní komory, která začne 13. ledna.
V celku tedy existují tři základní scénáře, které budou ve hře po pondělní zbytečné schůzce Turka s prezidentem:
1. Motoristé se smíří s daným stavem a celá věc vyzní do ztracena. Časem přijdou s jinou nominací na post ministra životního prostředí a všem – včetně Andreje Babiše – se tak nějak uleví.
2. Motoristé budou předsedu hnutí ANO tlačit do kouta tím, že pokud nebude ve vládě Turek, nebudou v ní ani oni. Součástí tohoto scénáře jsou dvě varianty: Babiš jim neustoupí a ohrozí tím většinu pro svou vládu. Anebo učiní opak a nominaci Turka do vlády navrhne prezidentovi.
3. Pak budou ve hře opět dvě možnosti: prezident nakonec ustoupí a Turka do vlády jmenuje. To se ale skoro jistě nestane. Pak bude zbývat poslední možnost – celá věc skončí u Ústavního soudu. S tím ale – aspoň zatím – nepočítá Andrej Babiš.
