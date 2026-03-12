Místo vrchního ředitele vyzbrojovací sekce ministerstva obrany, který řídí veškeré nákupy armády v hodnotě desítek miliard ročně, je od loňského prosince prázdné. Rychle se to ale změní, jak zjistil deník Aktuálně.cz. Hlavním zbrojířem se stane bývalý kolega Jaromíra Zůny z velení české armády. V roce 2022 se po zásahu tehdejší ministryně Jany Černochové klidil z vedení státního podniku.
„Ještě tam nejsu a už se ptáte,“ ozval se do telefonu mužský hlas s hanáckým přízvukem. To byla první reakce Jána Gurníka na dotaz reportéra Aktuálně.cz, z jakého důvodu zamíří do vedení ministerstva obrany.
Jak si totiž redakce ověřila u tří vysoce postavených úředníků resortu vedeného Jaromírem Zůnou (za SPD), bývalý velitel pozemních sil Armády ČR se stane vrchním ředitelem vyzbrojovací sekce ministerstva obrany.
„Bylo výběrové řízení, kterého jsem se zúčastnil, abych si ověřil, jestli jsem schopný ještě vůbec něco dělat, a řekli mně, že jsem vyhrál,“ pokračuje Gurník v telefonickém rozhovoru. Z nejvyššího velení ozbrojených sil, kde řadu let fungoval velmi blízko Jaromíra Zůny, odešel v roce 2016 v hodnosti generálmajora, později se stal vojenským přidělencem na české ambasádě v Bratislavě.
Pětašedesátiletý Gurník ovšem nechce tendr na místo vrchního ředitele zlehčovat. „I jako vysloužilý generál jsem se celkem zapotil,“ říká. Zároveň ale odmítá, že by v jeho úspěchu sehrálo roli to, že se mnoho let zná s Jaromírem Zůnou: „Žádná protekce, opravdu jsem prošel výběrovým řízením.“
O svých prioritách v době masivních škrtů v obranném rozpočtu zatím nechce mluvit. Prý i proto, že stále ještě nebyl vrchním zbrojířem formálně jmenován a své záměry ohlásí, až se na ministerstvu trochu zabydlí.
„Výrazná nespokojenost zaměstnanců“
V říjnu roku 2021, kdy končila minulá vláda Andreje Babiše (ANO), se Ján Gurník stal ředitelem vyškovské pobočky Vojenského technického ústavu (VTÚ). Po třinácti měsících ale přišel ve státním podniku zřizovaném ministerstvem obrany konec.
To když ministryně Jana Černochová (ODS) 15. listopadu 2022 kvůli „výrazné nespokojenosti zaměstnanců s vedením podniku a jeho jednotlivých odštěpných závodů“ odvolala Petra Novotného, ředitele VTÚ. Ve státním podniku to spustilo bleskové zemětřesení, Ján Gurník rezignoval hned 16. listopadu.
Dle obchodního rejstříku je Ján Gurník od ledna roku 2023 jednatelem pražské firmy Awa Tactical, kde působí i jako generální ředitel. Společnost se podle svého webu zaměřuje na mezinárodní obchod s vojenským materiálem, poradenství či přímo výcvik pozemních bojových jednotek.
„Teď měním jednatele“
Jak majitelka a finanční ředitelka firmy Markéta Balcarová řekla do telefonu reportérovi deníku Aktuálně.cz, Gurník prý ve střetu zájmů po svém nástupu do nejvyšších pater ministerstva obrany nezůstane. „Teď měním jednatele, pan Gurník určitě nebude ve zbrojní firmě, to vás můžu ubezpečit,“ tvrdí Balcarová. A jedním dechem dodává, že Awa Tactical prý stejně pro české ozbrojené síly tak jako tak nic nedělá.
Ján Gurník převezme ministerskou vyzbrojovací sekci po Luboru Koudelkovi, který ji vedl téměř pět let. Skončil loni v listopadu a plynule přešel do české mise ve Vídni při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Tam působí jako obranný poradce. Stejně jako další bývalý náměstek pro vyzbrojování Filip Říha.
Reportér deníku Aktuálně.cz s dotazem na nové angažmá Jána Gurníka oslovil i ministra Jaromíra Zůnu (za SPD). Vrchní ředitel vyzbrojovací sekce je totiž vzhledem k důležitosti modernizace české armády jeho téměř nejbližším kolegou. Zůna však opět na novinářské dotazy neodpověděl.
