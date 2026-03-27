Nafta v Česku zdražila skoro nejvíc v Evropě. Stále ale netankujeme nejdráž

Ceny na čerpacích stanicích za poslední měsíc o vystřelily raketovým tempem. Nafta je nyní v Česku o dvě pětiny dražší než před útokem USA a Izraele na Írán, za benzin si řidiči připlatí o pětinu víc. Diesel tak atakuje nejvyšší cenovou hladinu v historii.
Průměrná cena nafty na českých čerpacích stanicích den po dni stoupá k rekordní padesátikorunové hranici. K jejímu překonání jí zatím chybí zhruba dvě koruny, ukazují data společnosti CCS i údaje z poslední týdenní zprávy Evropské komise o cenách paliv v zemích sedmadvacítky. Benzin se pak v Česku prodává v průměru za 41,26 koruny.
Nejdráže nyní tankují řidiči v Nizozemsku, kde za litr dieselu dají v přepočtu už přes 60 korun, benzin tam stojí více než 57 korun. A v sousedním Německu pak ceny obou paliv překročily padesátikorunovou hranici.
Nejlevněji naopak aktuálně načerpají naftu zákazníci ve Slovinsku, a to za 37 korun a 31 haléřů. Vláda tam ale kvůli hrozícímu nedostatku zavedla padesátilitrový limit denně pro běžné motoristy a čtyřnásobek pro firmy či zemědělce. Nejlevnější benzin se pak prodává v Bulharsku v průměru za 34,13 koruny.
Oproti situaci před útokem Spojených států a Izraele na Írán tak nafta v Česku zdražila o více než dvě pětiny. To je druhý nejvyšší cenový skok v Evropě těsně za Švédskem. Benzin si v tuzemsku připsal za poslední měsíc 23procentní zdražení, což je třetí nejvyšší hodnota v Evropě.
Ministerstvo financí prozatím jen denně monitoruje marže čerpadlářů a k žádnému dalšímu opatření nepřistoupilo. Na pumpách u dálnic či ve velkých městech sice ceny nafty překročily padesátikorunovou hranici, resort ale tvrdí, že u paliv nebude reagovat na lokální cenové extrémy, ale na republikový průměr.
Premiér Andrej Babiš nicméně ve čtvrtek vyzval čerpadláře ke snížení cen paliv. „Chtěl bych vyzvat dvě hlavní sítě čerpacích stanic, to znamená Orlen a MOL, aby nezneužívaly stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami z titulu vzniklé íránské krize. Cena za naftu 51,90 je nehorázná. Máte podle mého odhadu 10 korun hrubou marži," řekl Babiš ve svém videu.
Ekonomové se shodují, že cena paliv bude nadále růst. „Každodenní nárůst o desetihaléře je stále reálný,“ říká například analytik XTB Jiří Tyleček. V případě nafty cena zřejmě překoná dosavadní rekordy z doby po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu před čtyřmi lety, kdy se podle dat Českého statistického úřadu krátce vyšvihla nad 49korunovou hranici.
Přestože se ceny blíží k historickým rekordům, lze se na ně podívat i optimističtějším pohledem.
Pokud se vezmou v potaz průměrné příjmy, ukáže se, že tuzemští řidiči v minulosti jezdili výrazně dráž: například na sklonku socialismu si v roce 1989 za tehdejší průměrnou čistou mzdu mohli pořídit přes tři sta litrů paliva.
Na přelomu loňského a letošního roku se jednalo o více než čtyřnásobek z doby sametové revoluce. Nynější raketový nárůst cen tak vrátil koupěschopnost zatím zhruba „jen“ o sedm let nazpět.
