Necitlivý a nezdvořilý, kritizují Fialův postup Starostové. Pirátům budou platit

Prvotní očekávání Pirátů, že společně s nimi opustí vládu i ministři za STAN, se rozplynula. "Neuvrhneme vládu do chaosu. Náš odchod by vedl k předčasným volbám," vysvětluje šéf hnutí Vít Rakušan. Starostové dál stojí za Petrem Fialou, kritizují ale způsob odvolání Ivana Bartoše. Rakušan také popřel možnost, že by přenechali post ministra průmyslu ODS. "O tom vůbec nebudeme diskutovat. Prostě ne!"

"My jsme se ocitli v situaci, kterou s námi nikdo nekonzultoval. Ani premiér Fiala, ani Piráti," odrážel ve středu navečer předseda STAN Vít Rakušan otázky novinářů na to, proč se hlasitěji nepostavil za Piráty. Obě strany vstupovaly do vlády společně jako koalice, jejich smlouva nadále platí.

"Pokud nás někteří Piráti vyzývají, abychom okamžitě odešli, tak naši členové jim odpovídají: Nebuďte umanutí a ve vládě zůstaňte. Protože tato země to potřebuje," hájil postup svého hnutí Rakušan. Tvrdí, že se chová zodpovědně, protože nechce dopustit rozpad vlády.

Premiér Petr Fiala v úterý nečekaně oznámil, že navrhne odvolání ministra pro místní rozvoj a končícího šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Ten následně řekl, že všichni tři pirátští ministři z vlády odejdou. "Je mi líto rozhodnutí Pirátů, ale my nechceme ukvapeným rozhodnutím uvrhnout naši vládu do chaosu, protože náš odchod z vlády by vedl k předčasným volbám," míní šéf Starostů.

V té chvíli měl krátce po schůzce s Bartošem. Podle Rakušana se ani slovem nezmínil o tom, že by Starostové také měli odejít z vlády. Z koaliční smlouvy Pirátů a STAN taková povinnost nevyplývá. Heslo "společně do vlády, společně do opozice" se týkalo jen povolebního vyjednávání, potvrdil později i šéf Pirátů.

"Závazky k Pirátům dodržíme stoprocentně"

Spojenectví Bartoš-Rakušan tím končí, alespoň na vládní úrovni. Zbývá ještě dořešit finance. Oba předsedové podepsali před volbami v roce 2021 smlouvu, ve které použili klíč "2 : 1". Tím silnějším byli tehdy Piráti, kteří měli na kandidátkách do sněmovny v jednotlivých krajích více lídrů a z 50 milionů na kampaň měli rovněž platit větší část.

Když Piráti získali kvůli kroužkování pouhá čtyři křesla a Starostové 33, Rakušan slíbil, že se o státní příspěvky za získané mandáty s Piráty solidárně podělí. Teď se ke slibu přihlásil. Piráti mohou počítat s penězi i v případě, že přejdou do opozice.

"Smlouva úplně nepamatovala na situaci, kdy jedna strana odchází a druhá zůstává. Takže se na to musíme nechat podívat i naše analytiky a případně právníky. Nicméně máme nějaké finanční plnění vůči pirátské straně a to bezpochyby dodržíme," sdělil Rakušan. "Nepochybujeme o tom, nediskutujeme o tom. Dodržíme to stoprocentně," zdůraznil.

Starostům se také nelíbí, že Fiala oznámil Bartošovi své rozhodnutí po telefonu. "Ten způsob byl necitlivý. Nebyl správný," říká místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová. Jedním dechem ale dodává, že proti samotnému odvolání nic nemají. "Věcný důvod odvolání nerozporujeme. Systém digitalizace opravdu není funkční a je nezvládnutý," tvrdí. Právě nedotaženou digitalizací stavebního řízení Fiala Bartošovo odvolání odůvodnil.

Podobně reaguje také další místopředseda hnutí Jan Lacina. "Musím říct zcela jednoznačně, že způsob, který použil Petr Fiala, je velmi nešťastný. Je za hranou zdvořilosti. Takto se nepostupuje, byla to chyba. Je přirozené, že to Piráty rozlítilo. Kdyby to pan premiér řekl Ivanu Bartošovi do očí, tak by třeba průběh dalších událostí byl jiný," sdělil Aktuálně.cz.

Výměna ministerstev? Prostě ne! reaguje Rakušan

Starostové ale zároveň odmítají výklad Pirátů, že je Fiala "vyhodil" z vlády. "On jim řekl: Vyměňte slabý kus a pokračujeme dál. Piráti si to přeložili do řeči svého kmene a říkají: Vyhodili jste nás z vlády, jste mafiáni. A my jim říkáme: Neblázněte, pojďte to zklidnit," vysvětluje Lacina.

Krajské volby podle něj daly vládním stranám výstražný signál. "Máme rok na to, abychom zamakali. Musíme přesvědčit přes dva miliony voličů, kteří nám dali hlas v parlamentních volbách a nepřišli ke krajským, že současná vláda je pro zemi mnohem lepším řešením než mordor, který by reprezentovala koalice ANO, SPD a případně komunisté," tvrdí Lacina.

Přes nynější vládní krizi převažuje u Starostů po volbách dobrá nálada. Kromě toho, že Martin Půta opět vyhrál se svými Starosty pro Liberecký kraj a může být nadále hejtmanem, skončili Starostové v pěti krajích na druhém místě. Strana bude ve vedení například v Plzeňském a Jihomoravském kraji, v dalších se ještě jedná. "U nás převládá velká radost, my jsme měli velmi dobré výsledky," potvrzuje Lacina.

Starostové mají obavu jen z toho, aby nepřišli o vedení ministerstva průmyslu a obchodu, kde mají Jozefa Síkelu. Počítají s tím, že po jeho odchodu na post eurokomisaře se ministrem stane první místopředseda STAN Lukáš Vlček. Jenže v kuloárech se mluví o tom, že o křeslo má zájem také ODS, která by Starostům přenechala ministerstvo pro místní rozvoj, které opouští šéf Pirátů.

Takové spekulace ale Rakušana rozčílily. "O tomto nediskutujeme. To je náš resort, my z vlády neodcházíme a připravujeme na toto ministerstvo silného kandidáta. O tom vůbec nebudeme diskutovat. Prostě ne!" opakoval zvýšeným hlasem.

