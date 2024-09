Opravdu Fiala vyhodil Piráty z vlády? Vysvětlujeme to nejdůležitější z vládní krize

Premiér Petr Fiala navrhne odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů. Zdůvodnil to nepovedenou digitalizací stavebního řízení. Oblasti se má po něm ujmout vicepremiér Marian Jurečka. Z vlády ale nakonec odchází i celá Pirátská strana. Vyhodil premiér Piráty z kabinetu? A co bude s ministrem zahraničí Janem Lipavským? Rozebíráme hlavní nejasnosti ohledně vládní krize.

Jak bude vláda pokračovat poté, co premiér Petr Fiala navrhl odvolání vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj za Piráty Ivana Bartoše?

Ačkoliv premiér Petr Fiala navrhl odvolání pouze ministra Bartoše, z vlády odejde celá strana. Bartoš ve středu na jednání vlády potvrdil Fialovi, že Piráti kabinet opustí. Další kroky jsou podle Fialy závislé na tom, kdy svůj zamýšlený krok udělají. Oznámil také, že prezidentu Petru Pavlovi už odeslal formální návrh na odvolání Bartoše. O svém postupu budou Piráti hlasovat i na online fóru, a to od pátku do večera příštího pondělí.

Jak Piráti případně kabinet opustí, je nejasné. Vedení strany odpovídá neurčitě. Dosud oficiálně ani Fiala návrh na Bartošovo odvolání prezidentovi nedodal. Ve vládě jsou kromě Bartoše ještě další dva piráti. Od ministra pro legislativu Michala Šalomouna i šéfa diplomacie Jana Lipavského nejprve zaznělo, že budou postupovat jednotně podle toho, jak bude reagovat poslanecký klub. Lipavský však později dodal, že pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, podá demisi a současně nejspíše odejde i ze strany.

Co bude s Janem Lipavským, pokud vystoupí z Pirátů?

Ministr zahraničí Jan Lipavský avizoval, že odejdou-li Piráti z vlády, podá demisi. To ale ještě fakticky nemusí znamenat jeho konec ve vládě. Pokud Lipavský podá demisi, premiér Fiala by ji doručil prezidentovi Petru Pavlovi. Ten ji může odmítnout. Pavel se před svým dalším postupem hodlá v pondělí sejít se členy vlády včetně Bartoše a Fialy.

Ostatní vládní strany si přejí setrvání Lipavského v čele diplomacie. Premiér mimo jiné zmínil, že je s jeho prací spokojen. Pokud by prezident Lipavského demisi nepřijal, mohl by zůstat na svém postu jako nestraník za jinou stranu. V médiích se spekuluje například o TOP 09, ale mohou mu to nabídnout i lidovci. Jejich europoslanec Tomáš Zdechovský již uvedl, že pokud Piráti půjdou z vlády, navrhne své straně, aby Lipavskému nabídla spolupráci.

Proč Piráti mluví o tom, že byli vyhozeni z vlády?

Piráti Fialův krok hodnotí jako podraz či šaškárnu. Premiér se s jejich šéfem nejprve sešel a následně mu po telefonu sdělil, že ho odvolá, ačkoliv na samotném jednání o tom nebyla řeč. Podle Bartoše Fiala svým krokem porušil koaliční smlouvu. Odvolání předsedy strany proti jeho vůli a tímto způsobem podle něj nelze chápat jinak než vyhození celé strany z Fialova kabinetu.

Premiér i další předsedové stran koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, o spolupráci se zbývajícími dvěma piráty stojí. "Nikdo je z vlády nevyhazuje," uvedl Fiala.

Proč premiér navrhl Bartošovo odvolání?

Celá vládní roztržka se rozběhla po volebním víkendu, kdy Piráti přišli o 96 z 99 krajských zastupitelů a kvůli výsledkům rezignovalo celé vedení strany včetně Bartoše.

Premiér uvedl, že šéfa Pirátů odvolal kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení, kterou prý není schopen manažersky dotáhnout do zdárného konce. Prohlásil, že si Bartoš neuvědomuje, v jak špatném stavu projekt je. "Problémy se dají řešit, když si uvědomujete jejich hloubku," řekl.

Některá média také uvedla, že svůj vliv měla i analýza, kterou dostala vláda na stůl minulý týden. Zpráva má obsahovat zdrcující posouzení současného stavu digitalizace stavebního řízení. Připravila ji čtveřice ministerstev dopravy, financí, práce a zdravotnictví.

Co bude se Starosty, kteří do vlády šli v koalici s Piráty?

Starostové a Piráti společně kandidovali ve sněmovních volbách v roce 2021. Přestože Piráti v úterý tvrdili, že by s nimi z vlády měli odejít i Starostové, ve středu Bartoš prohlásil, že je k tomu neplánuje vyzývat.

Motto předvolební koalice Pirátů se STAN "Společně do vlády, společně do opozice" platilo před třemi lety, ale nyní je situace jiná, uvedl v příspěvku na síti X.

Podle Rakušana by Piráti a STAN jako koalice měli ve vládě zůstat. Netěší ho, že Piráti chtějí odchod z kabinetu. "Obávám se, že odchodem se důvěra voličů nezískává," dodal.

Co víme o údajné schůzce, na které špičky ODS měly Fialu k odvolání Bartoše tlačit?

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek v úterý prohlásil, že Fiala Bartoše odvolal po schůzce s ministry ODS Zbyňkem Stanjurou a Martinem Kupkou, místopředsedou sněmovny Janem Skopečkem a také jihočeským hejtmanem Martinem Kubou, kteří na něj zatlačili, aby Bartoše sesadil. Měli Fialovi podle Michálka hrozit, že pokud Piráty z vlády neodstraní, skončil by on sám.

Všichni jmenovaní politici ODS ale schůzku popírají. Podle informací Aktuálně.cz premiér po setkání s Bartošem celou schůzku vyhodnotil se svými spolupracovníky a na to konto se rozhodl ministra odvolat.

