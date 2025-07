Politická šikana: Komunisté se mají fajn, Turek jede bahnem a Babiš se směje

Sněm, jejž sami pořadatelé nazvali „krizovým“, i tisková konference, na niž někteří donesli parte. Motoristé a SOCDEM se v průzkumech pohybují pod hranicí zvolení. Zatímco SOCDEM se rozhodlo spojit síly se Stačilo!, Motoristé pokračují v politickém boji sami. Hraje se o dost – o to, kdo se stane koaličním partnerem Andreje Babiše. Nejen tyto události reflektuje nový díl podcastu Politická šikana.

Motoristé v sobotu představili svůj volební program. Atmosféra sněmu v Olomouci však byla napjatá. Vedle programu se řešily i kauzy hlavní tváře strany Filipa Turka. Europoslanec v rozhovoru pro Aktuálně.cz připustil, že udělal chybu, když na dálnici překročil povolenou rychlost a fotografii z toho šířil na sociálních sítích. "Myslím si, že byla blbost komunikace té rychlosti," řekl Turek. Vyjádřil se i k obvinění přítelkyně, která ho viní z násilí před několika lety. Byl ale stručný, vše podle svých slov nechává na policii.

Jednička kandidátky Motoristů v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor navrhuje, aby stát hradil školné jen v oborech, které jsou společensky nebo ekonomicky přínosné - například učitelství -, a u ostatních oborů pléduje za to, aby si studenti platili studium sami. O tom, které obory mají být financovány, by rozhodovala data z pracovního trhu a analýzy potřeb společnosti.

Pokud se nějaký obor nevyplatí ani státu, ani studentům či pracovnímu trhu, považuje Gregor za přirozené, že by mohl zaniknout. "Kvazitržní model, který nemá nic společného s klasickou pravicovou politikou," komentuje Gregorův návrh redaktorka Michaela Nováčková.

Motoristé mají problémy

Redaktor Vratislav Dostál si myslí, že Motoristé mají více problémů, než jsou Turkovy kauzy. Dle něj nemají témata, kterými by zaujali, a postrádají osobnosti, jež by je mohly reprezentovat. "Politika musí fungovat tak, že máš nějakou koncepci, která je vnitřně koherentní, a tu předkládáš voličům před volbami a vysvětluješ jim, proč to, co předkládáš, má hlavu a patu," vysvětluje Dostál.

Aktuálně.cz mělo svého reportéra nejen na sobotním sněmu Motoristů. Na pondělní tiskovou konferenci, již společně uspořádaly hnutí Stačilo! a strana SOCDEM, zavítal i Radek Bartoníček. Šéfka SOCDEM Jana Maláčová nechtěla odpovědět, jak se staví k referendu pro vystoupení Česka z EU i NATO. Vysvětlovat to voličům SOCDEM bude podle Dostála těžké až nemožné.

Jaká bude povolební role Petra Pavla?

V druhé části deváté epizody podcastu Politická šikana se Radek Bartoníček podivuje nad tím, že Spolu vzdalo boj o voliče z odlehlejších regionů či těch v sociálně tísnivé situaci. Bartoníček si stojí za tím, že i pravicové strany by měly usilovat o hlasy všech voličů.

Poslechněte si epizodu nejen na našem webu, ale i ve všech podcastových aplikacích. Dozvíte se, jaké bylo setkání mladých lidí s prezidentem Petrem Pavlem očima Radka Bartoníčka, i postřehy Vratislava Dostála, který s hlavou státu nedávno udělal rozhovor.