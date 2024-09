Zvolil si jinou cestu, nerozumím tomu, říká zklamaná Gregorová o Lipavském

Vlivní pirátští politici se podivují nad slovy ministra zahraničí Jana Lipavského. Šéf diplomacie, který je nyní na pracovní cestě v New Yorku, prohlásil, že pokud strana odhlasuje odchod z vlády, podá demisi, ale zároveň by také asi od Pirátů odešel.

Dosluhující místopředsedkyně Pirátů a členka europarlamentu Markéta Gregorová je z avizovaného rozhodnutí Lipavského opustit stranu v případě demise zklamaná. Zastává názor, že Piráti musí po vyhazovu jejich předsedy Ivana Bartoše z vlády definitivně odejít.

"Jan Lipavský si zvolil jinou cestu a já toto jeho rozhodnutí respektuji, zároveň ale nerozumím tomu, proč je pro něj důležité setrvat ve vládě o několik málo měsíců déle," říká. Odchod z kabinetu je podle ní nyní principiální věc "bez ohledu na personální otázky či politické důsledky".

Nad Lipavského rozhodnutím se pozastavuje mimo jiné proto, že Pirátům ministr zahraničí podle ní před několika týdny avizoval, že nechce v nadcházejících parlamentních volbách kandidovat. Podle informací Deníku N je ve hře varianta, že by Lipavský po odchodu Pirátů mohl v kabinetu zůstat jako nestraník za TOP 09.

"Pokud by ve vládě skutečně setrval jako nestraník, nebo dokonce přešel pod jinou vládní stranu, znamenalo by to odklon od principů, které jsme společně zastávali. Pro mě i další členy a voliče to bude těžké přijmout," dodává.

První místopředsedkyně Pirátů, poslankyně Klára Kocmanová poznamenává, že se Lipavský dlouhodobě netají tím, že by prosazoval jiné fungování strany, například rychlejší reformy. "Nebyl se spoustou věcí v souladu. Pokud nebude člen Pirátů, může dál jednat dle svého uvážení," vysvětluje.

Že si TOP 09 a další strany chtějí nynějšího šéfa diplomacie "uloupnout", hovoří v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. "Lidsky to chápu, protože Jan Lipavský je dobrý ministr a má reputaci. Kolegové si to dobře uvědomují, měli v plánu nás odstřelit. Snaží se nás vmanévrovat do situace, aby nám zlomili charakter, což není správné," tvrdí.

Místopředsedkyni strany Janě Holomčík Leitnerové připadají některé nabídky stran úsměvné. "Tomu, že Lipavskému nabízel na síti X Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) místo u nich, jsem se musela usmát," říká. Zároveň podle svých slov chápe, že se jiné strany o Lipavského "budou prát, protože je jedním z nejpopulárnějších politiků vlády".

Mluvčí ministra zahraničí Daniel Drake v reakci otázky na budoucnost Jana Lipavského ve vládě pouze odkázal na krátké prohlášení z úterního večera.

K Lipavského možnému rozhodnutí odejít ze strany se ostatní členové vedení Pirátů zatím odmítají vyjadřovat. Chtějí počkat, až se ministr vrátí z pracovní cesty ve Spojených státech, a osobně s ním situaci probrat. "Nechci živit spekulace," vysvětluje Holomčík Leitnerová.

I když Lipavský uvedl, že podá demisi, pokud si Piráti odhlasují odchod z vlády, fakticky to ještě nemusí znamenat jeho konec v kabinetu Petra Fialy. Prezident Petr Pavel rezignaci nemusí přijmout. Hlava státu se hodlá v pondělí sejít s premiérem i dosluhujícím pirátským předsedou Bartošem. Fiala opakovaně říká, že je s prací ministra zahraničí spokojen.

Spotlight moment: Vyměnit vedení a celé to rozhýbat, hodnotí vládní debakl komentátor Pečinka (25. 9. 2024)