Zapomeňte na Trumpa. Ukrajince brzdí v USA mnohem těžší překážka, píše server

Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil, že Spojené státy pošlou Ukrajině další zbraně, včetně střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot, které jsou schopny sestřelovat balistické rakety. Trump prohlásil, že za nové dodávky zaplatí evropští spojenci Kyjeva. Podle něj se tak USA vyhnou opakování politiky jeho předchůdce, který dodával zbraně na úkor amerických daňových poplatníků.

Administrativa dodávky zbraní obnoví, a to jen několik týdnů poté, co je americké ministerstvo obrany zastavilo kvůli obavám z tenčících se vlastních amerických zásob. Jak ale vysvětluje nezávislý web Meduza, Washington bude muset přepracovat celý svůj přístup k podpoře Ukrajiny, pokud doufá, že dodá "rekordní" množství potřebných zbraní k tomu, aby země zvítězila.

Debata o nekonzistentnosti Trumpovy administrativy v dodávkách zbraní na Ukrajinu zastínila ale zásadnější problém: omezené pravomoci prezidenta tyto dodávky rozšířit. "Skutečnost je taková, že vrchní velitel nemůže jediným exekutivním příkazem přinutit národní průmysl, aby chrlil výzbroj rychleji, než mu dovolují jeho současné kapacity. Bez ohledu na to, kdo šéfuje Bílému domu, by jakékoli radikální zvýšení americké pomoci Ukrajině vyžadovalo široký politický konsenzus, aby bylo možné nařídit americkou průmyslovou výrobu," vysvětluje Meduza.

Republikánský senátor Lindsey Graham, spoluautor zákona navrhujícího 500procentní cla na odběratele ruské ropy, slíbil, že zbraně budou proudit v "rekordní míře". Dosažení tohoto cíle by ale vyžadovalo revizi politiky zděděné po Bidenově administrativě. Teď má prezident k dispozici pouze ty nástroje, které se pro ukrajinský průlom na bojišti ukázaly jako nedostatečné.

"Jakákoli vážná snaha USA donutit Vladimira Putina k uzavření míru nebo souhlasu s dlouhodobým příměřím bude vyžadovat jednoznačné politické odhodlání Washingtonu a především nové, robustnější mechanismy podpory Kyjeva," píše server.

Všechny nástroje, které Spojené státy doposud využívaly k dodávkám zbraní na Ukrajinu, vznikly za Bidenovy administrativy. První možností, kterou bývalý prezident využíval, bylo stahování zbraní a munice uskladněných v amerických vojenských skladech na základě zákona o zahraniční pomoci z roku 1961. Díky tomu se mohla pomoc na Ukrajinu dostat urychleně - od schválení munice k dodání často docházelo i za několik dnů, nebo dokonce hodin (zejména pokud dodávky již byly ve východní Evropě).

Druhou možností pak bylo využívání Iniciativy pro bezpečnostní pomoc Ukrajině (USAI), což je zvláštní dohoda o vojenské pomoci Ukrajině, kterou sice zavedla Trumpova administrativa v roce 2020, ale plně se začala využívat až po ruské invazi v roce 2022. Dohoda zahrnovala smlouvy s americkými výrobci zbraní na pomoc Kyjevu, financované přímo z federálního rozpočtu USA, přičemž přidělené částky podléhaly každoročnímu schválení Kongresem.

Právě v roce 2022 Biden zajistil to, aby Kongres schválil navýšení financování ze stovek milionů na desítky miliard dolarů. Iniciativa také financovala americké zpravodajské služby a výcvik ukrajinské armády. Většina smluv byla dlouhodobá a od uzavření dohody k dodání často trvalo měsíce nebo dokonce roky.

Spojené státy nyní příležitostně předávají zbraně prostřednictvím jiných zemí, jako je třeba Německo, přičemž tyto země platí účet. Toto ujednání ale neřeší základní omezení: Američtí výrobci obranné techniky nemají dostatečnou kapacitu, aby uspokojili celosvětovou poptávku a prezident je k výrobě dostatečného množství nemá jak přimět.

V důsledku toho je růst výroby pomalý. V reakci na tlak Bidenovy administrativy oznámila společnost Lockheed Martin zvýšení výroby střel PAC-3 z 500 na 600 kusů v roce 2025 a další rozšíření na 650 kusů se očekává do roku 2027.

"Současně se předpokládá, že Rusko vyrábí ročně přibližně 750 balistických raket. To je skličující číslo, když uvážíme, že k sestřelení jedné rakety je zapotřebí několik střel. Takže ani teoretické dodání každé nově vyrobené střely PAC-3 by Ukrajině nestačilo k zastavení ruských náletů. Totéž platí pro další systémy protivzdušné obrany schopné zachytit řízené střely, bezpilotní letouny, kamikadze drony dlouhého doletu a jiné podobné hrozby," popisuje Meduza.

Arzenál poskytnutý v rámci Iniciativy na podporu bezpečnosti Ukrajiny zjevně neodpovídá potřebám Ukrajiny, ale neodpovídá ani případným potřebám Washingtonu, pokud Donald Trump skutečně doufá, že se mu podaří přimět Vladimira Putina k trvalému příměří a Ukrajina už dodávky nebude potřebovat.

V letech 2022-2024 se USA staly hlavním dodavatelem obrněných vozidel (kromě tanků) a dělostřeleckých systémů pro Kyjev, a to díky čerpání zásob Pentagonu, zejména vozidel Bradley IFV a Stryker APC. Velkou část těchto vozů ale vojáci v bojích ztratili a jakékoli nové nákupy - i financované Evropou - by stejně musely pocházet ze stejných zásob Pentagonu.

Ani samotné posílení ukrajinské protivzdušné obrany nezaručí rychlé vítězství. "Zvrat ve válce vyžaduje komplexní, dlouhodobý a stabilní program Západu v čele se Spojenými státy. Tento program musí být izolován od proměnlivého politického klimatu a musí dodávat širokou škálu zbraní, včetně bojových systémů, vozidel a vybavení pro zakládání nových jednotek. Bude také vyžadovat značné finanční zdroje na financování náboru desítek tisíc rekrutů. To je to, co by bylo zapotřebí, aby Ukrajina získala životaschopnou cestu k překonání Kremlu v opotřebovací válce," uzavírá Meduza.

