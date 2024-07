Starosty omladíme, Babiše porazíme. S Ruskem se ale už musíme probrat, vyzývá Rakušan

Předseda STAN Vít Rakušan plánuje oživit své hnutí, aby v něm bylo více mladých lidí a program odrážel jejich potřeby. "Budeme jim naslouchat, dáme jim místa na kandidátkách," slibuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Je také přesvědčený, že vládě pomohlo jeho video, kdy jí vyčítal slabou komunikaci. A navzdory kritice dál obhajuje policejní zásah při střelbě na filozofické fakultě. Nic netajíme, říká.

Po cestě za vámi jsme si všimli, že jste se zrovna na sociálních sítích rozčiloval nad výrokem předsedy ANO Andreje Babiše, podle kterého sní vaše vláda o válce s Ruskem.

To, co tvrdí, je úplný nesmysl. Snem naší vlády je bezpečné Česko. A děláme maximum pro to, abychom tento sen naplnili.

Ale nezíská Babiš tímto vystupováním, stejně jako spoluzaložením frakce kritické k EU, dost hlasů na to, aby vyhrál příští parlamentní volby?

Zrovna čtu knížku Kdy vypukne válka od polského historika, který píše o Československu 30. let minulého století. Je v ní krásně vidět, kdo byl v té době státníkem a kdo byl politikem, který myslel jen na své zisky. Jsou tam vidět čeští politici, kteří i v té nejhorší krizové době, kdy se měla země spojit, mysleli na sebe a účel světil prostředky. Chtěli lidi vyděsit a vystrašit, protože věděli, že jim to může něco přinést. Vidím v tom paralelu s dnešní dobou.

Tím, kdo se dnes snaží lidi vyděsit, myslíte Babiše?

Z liberálního politika, za kterého se dříve označoval, se stal příznivcem nacionalismu. Zároveň založil v Evropském parlamentu frakci Patrioti pro Evropu, kde se spojil například s člověkem z Rakouska, který dlouhodobě bojuje proti Benešovým dekretům i dostavbě našich jaderných elektráren.

Nacionalisté se spojují ve chvíli, kdy chtějí něco zbořit. Chtějí zbořit a znevěrohodnit Evropskou unii jako projekt. Co potom zůstane? Zůstane jenom nacionalismus, který může být nepřátelský a vyhrocený. Jedinou alternativou je přesvědčovat o tom, že je tady Evropská unie, která přes všechny chyby a byrokratismus může jako jediná přinést dvě zásadní hodnoty - mír a prosperitu.

Ale zeptáme se ještě jednou. Co když mu to přinese vítězství a vy skončíte v opozici?

A víte, že já si myslím, že to tak nemusí být? Ano, Babiš se spojil s takovými lidmi, jako je zmiňovaný rakouský ultranacionalista, proto, aby se na domácí politické scéně mohl lépe vymezovat vůči naší vládě. Ale i mezi voliči Babiše jsou lidé, pro které je spojení s maďarským premiérem Viktorem Orbánem už moc.

Babiš si pochvaluje Orbánovu politiku vůči Rusku, zatímco vy s celou vládou jste ostře proti ní. Co ale říkáte tomu, že Rusko, které je pro naši zemi bezpečnostním rizikem, má v Česku stále svého velvyslance a vlastní tady mnoho pozemků?

Budeme stát vždycky na straně napadeného státu, tedy Ukrajiny. Zaujímáme jasně protiruský postoj, o čemž svědčí například to, že jsme za našeho předsednictví EU iniciovali všechny sankce proti Rusku. Málokterý stát byl tak přísný a důsledný jako my. Kromě toho máme mimo jiné úplně nejpřísnější legislativu pro pobyt nově příchozích Rusů na našem území a také vedeme diskuse, jestli něco změnit ve vztahu k udělování občanství. Jestli máme umožňovat dvojí občanství někomu, kdo je zároveň občanem státu, který je proti nám ve válečném stavu.

Rusko se proti nám dopouští útoků, ať už jde o výbuch muničních skladů ve Vrběticích nebo nedávné zapálení autobusových garáží pražského dopravního podniku. Můžete prozradit, jestli jste jako ministr vnitra zavedl nějaká mimořádná bezpečnostní opatření?

Je to pro mě velmi těžká otázka, protože budete muset věřit mé odpovědi, aniž bych uváděl detaily. Ale ano, zpřísněná opatření existují. Jedno velmi konkrétní snad mohu prozradit. V případě jakýchkoliv požárů v České republice, které by vykazovaly nějakou míru neobjasnění nebo podezření, máme speciální způsob, kam Hasičský záchranný sbor takové informace dává. A nadstandardně dochází k prověřování, které už více komentovat nemohu.

Bezpečnostní rada se tímto zabývala ve velkém detailu. Pro mě to byl další zlomový okamžik v tom, co všechno je Rusko schopno. Na kyberútoky jsme zvyklí, bráníme se jim, je jich obrovská řada, teď přišel útok ve fyzickém prostoru. Je potřeba se probrat. A já jsem při uzavřeném jednání ve sněmovně apeloval i na opoziční politiky, aby nezpochybňovali práci našich bezpečnostních složek, stejně jako informace od premiéra nebo ode mě jako ministra vnitra.

Fiala je nejvíce podceňovaný lídr

Vy jste měl na začátku roku pověst jakési štiky v rybníku, když jste si ve videu postěžoval, že voliči vládě vůbec nerozumí a vyzval jste k větší akceschopnosti i lepší komunikaci s voliči. Změnilo se něco od té doby?

Není důležité, kdo je a není štikou v rybníku. Důležité je, aby Česko nebylo tak trochu smrdutým, stojatým rybníkem, ale aby bylo dynamickou řekou. A jsem přesvědčený, že jsme jako STAN přispěli k tomu, aby Česko takovou řekou bylo.

Na zmiňovaném videu zazněla také zmínka o tom, jestli jste své připomínky řekl předsedovi vlády Petru Fialovi. Jak ho vidíte dnes, cítíte u něj dostatek energie, vůli ke změnám, tah na branku?

Dlouhodobě jsem přesvědčený, že patří k nejvíce podceňovaným lídrům, a to i ze strany jeho oponentů. Je to velmi schopný politik, s tahem na bránu a dlouhodobou strategií. Myslím si, že ten jeho klidný leadership je v dobách krizí podmínkou úspěchu. Uvědomte si, že pokud dokončíme celé volební období - a nevidím důvod, proč by se nám to nemělo podařit - bude to jeden z mála premiérů, který dotáhl období do konce. S tím, že vláda měla pět stran, což považuji za historický úspěch.

Když říkáte, že chcete Česko jako dynamickou řeku, myslíte, že k něčemu takovému svým vládnutím přispíváte?

Od zmiňovaného videa v šatně si dávám velký pozor, aby nikdo neměl pocit, že ho poučuji. Lepší je jít příkladem, a myslím, že jako STAN takto jdeme. Ukázali jsme, jak je možné ze strany vlády komunikovat, ať už šlo o mé debaty bez cenzury, následné debaty Danuše Nerudové a Jana Farského i další způsoby komunikace.

V čem konkrétně se země posunula dopředu? Co se oproti začátku roku zlepšilo?

Tak se podívejte, jak jsme se pustili do témat, která tady dlouho stála. Schválili jsme korespondenční volbu, provádíme důchodovou reformu, posilujeme nezávislost veřejnoprávních médií, mimo jiné zvýšením koncesionářských poplatků, upravujeme lustrační zákon a děláme spoustu dalších věcí.

Je to ale to, co zaujme většinu voličů, aby vládní strany za rok volili?

Tady přece bylo před minulými volbami obrovské vzedmutí občanské společnosti a mnozí z těch, co volili dnešní vládní strany, volali po změnách, které děláme. Například chtěli zavedení korespondenční volby, nezávislost veřejnoprávních médií. Voličům, které jsme mohli mnohokrát zklamat, plníme naše předvolební sliby.

Ale netíží lidi jiné problémy?

Ale my přece nechceme skončit jen u tohoto. Nemůžeme se ani spoléhat na to, že lidé už nebudou chtít Andreje Babiše, Kateřinu Konečnou nebo Filipa Turka, a proto to hodí nám. Musíme pro ně dělat více.

Koukali jsme do ohně a vypili basu piva Vít Rakušan několik posledních dnů odpočíval. Jak sám říká, už to potřeboval, protože má za sebou hodně náročné měsíce. Nejdříve vyvolal pnutí v koalici svým videem, ve kterém kritizoval vládu za špatnou komunikaci. Před volbami zase pořádal vyhrocené debaty v regionech. A stále také čelí výtkám za zásah policie při prosincové střelbě na filozofické fakultě, při níž zemřelo 14 lidí.

"Myslím, že se mě moji političtí oponenti mnohokrát snažili vidět na kolenou. Ale spoléhám na to, že patřím mezi určité procento lidí, kteří mají geneticky v sobě vnitřní regenerační mechanismus," svěřil se Rakušan s odkazem na to, že mu o takových lidech řekl "jeden chytrý člověk, který se zabývá lidskou duší".

Nakonec mu však prospělo ještě něco jiného. "Po cestě z rodinné dovolené v Alpách jsem se nechal po dohodě s ochrankou vysadit u mých kamarádů. Tam jsme se zavřeli na zahradě, koukali jsme do ohně, vypili basu piva a povídali si o všem možném," popisuje. "Jen o politice jsme neřekli jediné slovo," dodává s úsměvem Vít Rakušan.

Budete jako Starostové a nezávislí něco dělat jinak než dosud? Zejména když jste nebyli spokojeni s výsledkem v nedávných evropských volbách?

Mohl bych říkat, že jsme zdvojnásobili počet europoslanců, že STAN nikdy dříve nedosáhl samostatně na 8,4 procenta jako nyní, ale řeknu, že pro mě byl výsledek voleb zklamáním. A zároveň mě vyděsilo, že před námi skončila Kateřina Konečná a Filip Turek. Paní Konečná v podobě přemalovaných komunistů a pan Turek, který uspěl youtuberskou politikou hezkých videí.

Ale dokázal oslovit mladou generaci.

Když se podíváme celkově na evropské výsledky, je pryč iluze o mladých liberálních, zelených voličích, kteří přinesou generační změnu v podobě hájení všech liberálních a demokratických hodnot.

Zadali jste si analýzy, proč volby takto dopadly. Co vám prozradily?

Například to, že Filip Turek si vybral Danuši Nerudovou za terč dávno předtím, než jsme se proti němu vymezili my. A útočil na ni mnohdy velmi nevybíravě a ošklivě. Možná jsme udělali chybu, že jsme jeho demaskování neprovedli dřív. Že jsme nejenom my, ale celkově demokratické strany nevnímali trend, že jde nahoru. Že je tady někdo, kdo pro zábavu zvedá pravici a dělá podobné věci. S tímto jsme mohli začít dřív.

Ale analýzy nám ukázaly také pozitivní věci jako například to, že se nám podařilo oslovit i nové voliče, kteří nás dříve nevolili, a přitáhnout mladé lidi. Myslím, že se nám těmito volbami podařilo upevnit naše voličské jádro.

Nerudovou nebudeme schovávat

Co si z toho berete pro sebe a hnutí?

Řekl jsem si, že se musíme ještě víc zaměřit na mladou generaci. Program pro parlamentní volby uděláme výrazně perspektivní pro mladé voliče, děti, studenty. Mimo jiné tak ukážeme, že naše země budoucnost má. Což samozřejmě neznamená, že bychom neoslovovali i seniory a další skupiny. Ale stěžejní bude akcent bude na to, co všechno může naše země nabídnout mladým lidem. Budeme jim naslouchat, dáme jim místa na kandidátkách i při rozhodování, budeme je ještě více motivovat.

Zatím jste vnímáni především jako strana starostů a starostek. Takže dojde ke změně?

Každá strana se musí měnit. Protože pokud nereaguje na výzvy doby, neakcentuje, co se děje ve společnosti, nemění se, zůstane někde v roce 2021 a bude spoléhat na to, že bez změny uspěje i v roce 2025, tak je to špatné.

Takže budete STAN omlazovat?

Určitě. Velmi jsme posílili náš spolek Mladí starostové a nezávislí, což je mimochodem i zásluha naší europoslankyně Danuše Nerudové. STAN prochází změnou, máme řadu velmi kvalitních kandidátů do zastupitelstev, přichází nová generace. Zároveň ale zůstává podstatou našeho hnutí regionální základ, nadále rozhodujeme o směřování v regionech, nadále chceme co nejvíce pravomocí pro regiony i jejich finanční soběstačnost.

Více se v souvislosti se STAN mluví třeba o tématu sexualizovaného násilí.

To je naše druhá síla, kterou v sobě máme, a ztělesňuje ji mnoho našich poslanců. Ti přicházejí s tématy, jako je vymezení proti domácímu násilí, přísnější postihy za sexuální násilí, redefinice znásilnění a další věci. Což jsou témata, která nejsou v protikladu k onomu regionálnímu základu.

Využijete u tohoto "omlazování" strany i Danuši Nerudovou? Nebo ji spíš - lidově řečeno - schováte?

Ne, ne, vůbec. Nechci se teď bavit o tom, jestli ji dáme na nějakou kandidátku nebo jaká bude přesně její role, ale v žádném případě ji neschováme. Její potenciál práce s mladými lidmi, jejich oslovování a témata, to u nás určitě reprezentovat bude. A to, že přivedla do STAN mnoho lidí z této generace, je jednoznačně pravda. Pokud se podíváme na ty ne úplně dobré výsledky evropských voleb, jedna pozitivní věc tam je. Druhý největší počet mladých voličů. A na tom chceme pracovat, chceme tuto věkovou skupinu ještě víc oslovovat.

Jak chcete oslovit mladé voliče zcela konkrétně?

Věnujeme se tématům, která jsou pro mladé lidi důležitá. Máme pro to pracovní název STAN pro mladé, ve kterém máme věci, jako je bydlení, vzdělávání, sport, ochrana životního prostředí nebo třeba duševní zdraví, což je zásadní věc. Podporujeme také projekt Bezpečné dětství, který propojí lékaře, učitele a další složky tak, aby se účinně a co nejdříve dostalo pomoci ohroženým dětem.

Potom témata, jako je dostupnost bydlení, reforma vzdělávacího systému, duševní zdraví, podpora zaměstnanosti pro mladé rodiny. A samozřejmě i liberální témata, jako že trváme na zavedení skutečného manželství pro všechny či schválení Istanbulské úmluvy. A také co všechno můžeme udělat lépe pro děti, aby naše země mohla být opravdu pro mladé.

Nikdy jsme nic netajili

Máte za sebou náročné měsíce, kdy jste hájil zásah policie při střelbě na filozofické fakultě. Kritici vám vyčítají, že vy a policie nejste schopni a ochotni připustit jediné pochybení.

Je zcela přirozené, logické a pochopitelné, a to především u rodin a příbuzných obětí, že pokládají otázky: Mohlo se něco udělat lépe? Zároveň ale musím se znalostí všeho říct, že policisté dělali maximum možného, co se v dané chvíli dalo. Nasadili maximum invence, zachránili desítky životů.

Související Střelba na filozofické fakultě 2023 Infografika

Ale když jste několikrát prohlásil, že policie nemohla tragédii zabránit, bylo tomu skutečně tak? Nehájíte policii až příliš?

Já jsem nikdy nedal policii bianko šek. Nebyl jsem ani ten, kdo by byl proti vyšetřovací komisi, jak ji navrhla opozice. Naopak. Říkal jsem, ať se veškerá bílá místa popíšou, ať policie komunikuje, odpovídá, vysvětluje. Vždycky ale budu říkat, že policie dělala maximum pro to, aby předešla ještě horší tragédii.

Jenže ona neprohledala celou budovu, ve které byl přes hodinu schovaný pachatel. Tvrdila, že nevěděla, jak je nebezpečný. Dnes víme, že to věděla. Tvrdila, že požádala o prohlídku záznamu z kamery v budově. Dnes víme, že o ně nepožádala. Divíte se potom, že se část veřejnosti ozývá proti vám i policii?

Od začátku jsem říkal, že respektuji všechny postupy podle zákona. Je tady závěr vnitřní kontroly, kdy jsem já s policejním prezidentem řekli, jaké nedostatky tato kontrola identifikovala. Existují závěry Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Nikdy jsme nic netajili. Kdybych chtěl cokoliv tajit, budu proti vyšetřovací komisi. Nezprostím mlčenlivosti všechny policisty na 7,5hodinové jednání výboru pro bezpečnost. Nebudu policii motivovat k tomu, aby s veřejností co nejvíce komunikovala. Znovu opakuji: Nedal jsem policii žádný bianko šek. Jestliže jsem ale přesvědčený, že policie dělala maximum, tak bych se styděl sám před sebou, kdybych toto neřekl.

Video: Mezi voliči Babiše jsou lidé, pro které je spojení s Orbánem už moc, tvrdí Rakušan