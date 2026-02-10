Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Soud v Praze uznal část amerického rozsudku proti Krúpovi ve prospěch Bakaly

ČTK

Krajský soud v Praze dnes částečně uznal americký rozsudek o odškodném pro investora Zdeňka Bakalu od slovenského podnikatele Pavola Krúpy, a to ve výši zhruba 18,7 milionu dolarů (asi 381 milionů korun). V České republice to umožní exekuci. Soud v Jižní Karolíně v roce 2021 stanovil, že Krúpa musí zaplatit Bakalovi 32,4 milionu dolarů (zhruba 660 milionů korun) za to, že jej očerňoval.

Zdeněk Bakala
Zdeněk BakalaFoto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Pražský soud uznal rozsudek v částech, které se týkaly náhrady škody, náhrady nákladů na právní zastoupení a újmy na pověsti a citové strádání na základě nároku vycházejícího z pomluvy. Soudkyně podotkla, že v ČR, kde je část rozsudku nyní pravomocně uznaná, má být exekucí postižena pouze jedna nemovitost, kterou Krúpa navíc neužívá. Nelze tak proto podle ní hovořit o tom, že by byl přiznaný nárok likvidační. Odkázala také na americký rozsudek, podle kterého se sám Krúpa prezentuje jako miliardář.

Podle soudkyně nároky nejsou ani excesivní, protože šlo ze strany Krúpy i podle amerického soudu o skutky extrémní intenzity, které trvaly několik let a projevovaly se ve všech sférách života Bakaly.

"Trvale poškodily jeho pověst, omezily oprávněného a členy jeho rodiny ve společenském styku a ve svém důsledku snížily i do budoucna reputaci oprávněného při jeho dalších výdělečných i společenských aktivitách, a to vše za zcela zavrženíhodným vyděračským cílem povinného získat částku 23 milionů amerických dolarů," konstatovala soudkyně.

Podle amerického rozsudku vedl Krúpa proti Bakalovi mezinárodní kampaň v letech 2016 až 2018. Začala v Evropě, poté Krúpa Bakalu přes prostředníka vyzval k platbě 23 milionů dolarů (přibližně 470 milionů korun), jinak kampaň přenese do USA. Když Bakala nezaplatil, Krúpa podle verdiktu najal ve Spojených státech firmu, která v kampani pokračovala. Například zorganizovala falešný protest před školou, kam chodily Bakalovy děti.

Bakala podal žalobu na Krúpu i na americkou najatou firmu. Soud v americkém městě Beaufort mu přiznal odškodnění za újmu na dobré pověsti a citové strádání, náhradu nákladů právního zastoupení a takzvanou sankční náhradu škody.

Krúpa vydírání popíral, rozhodování v USA se v době pandemie covidu-19 neúčastnil. Soudce spor rozhodl v Bakalův prospěch kvůli dlouhodobé Krúpově nečinnosti.

Pražský krajský soud už jednou rozsudek z větší části uznal, Nejvyšší soud však nařídil, aby se sporem důkladněji zabýval. Podle soudkyně krajského soudu bylo mimo jiné nutné posoudit, kde došlo ke škodnímu jednání. U majetkové škody v úterý soud uznal náklady, které se týkaly amerických právních služeb. U nemajetkové újmy pak dospěl k závěru, že u skutků, ke kterým dochází například přes internet či v médiích, dochází k újmě tam, kde má poškozený převažující část svého života, což je u Bakaly právě v USA.

Krúpův právní zástupce mimo jiné před soudem uvedl, že v žalobě byly účelově žalovány i americké subjekty, aby se vytvořil zdánlivý prostor pro zásah amerického soudu, což prý bylo procesně výhodné pro Bakalu a nevýhodné pro Krúpu. Soudy v USA totiž v některých případech přiznávají astronomické částky. Právní zástupce Bakaly to odmítl. Proti rozsudku lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. K úternímu rozhodnutí se ani jeden z právních zástupců nevyjádřil.

Bakala je česko-americký podnikatel, v Česku investoval například do těžebního průmyslu, médií a nemovitostí. Dlouhodobě je řazen mezi nejbohatší Čechy. Krúpa je původem slovenský finančník, který žije v ČR, působil ve skupině Arca Capital.

