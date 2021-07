Běžně deset kilometrů, nyní pětašedesát. Slovensko ve snaze zabránit šíření koronavirové pandemie uzavřelo menší hraniční přechody a tisícům lidí tak zkomplikovalo život a prodloužilo cestu. Lidé se přes betonové zátarasy nedostali do práce ani za rodinou - pokud nezvolili často desítky kilometrů vzdálený větší přechod. Po kritice nyní slovenské úřady slibují, že zábrany do konce týdne opět zmizí.

Za normálních okolností projedou přes hraniční přechod nedaleko slovenských Vrbovců každý den stovky aut. Lidé z Česka i Slovenska jsou přes něj zvyklí dojíždět do práce, za rodinou nebo třeba na chatu. Kdo se však chystal od pondělí využít pro vstup do druhé země tuto cestu, musel auto opět rychle otočit. Slovenští policisté, k překvapení místních z obou stran, cestu zatarasili betonovou zábranou.

Reagovali tak na opatření vydané slovenskou vládou, která se rozhodla zásadně zpřísnit vstup do země kvůli šíření covidové pandemie. "Policie to pojala tak, že některé hraniční přechody budou velmi pečlivě kontrolované, jiné budou úplně zavřené. Náš je jedním z nich," řekl reportérovi Aktuálně.cz starosta Vrbovců Dušan Eliáš.

Ten se o akci dozvěděl až v neděli odpoledne - jen pár hodin před uzavřením. "Je to velký problém. Nejen kvůli docházení do zaměstnání, ale také kvůli provázání rodin tady v pohraničí," dodal.

U místních se rázné opatření nesetkalo s pochopením. Podle Eliáše se mnoho občanů Vrbovců nechalo očkovat proti covidu i proti svému přesvědčení, jen aby mohli chodit bez problémů do práce. To se jim nesplnilo.

"Velmi těžko vysvětlujeme občanům, že to jsou covidová opatření, když přitom mohou sednout do letadla a odjet na Mallorku na dvoutýdenní dovolenou a v klidu se vrátit," říká Eliáš.

K předcházejícímu příspěvku k zavřeným česko - slovenským hranicím, které zasáhlo mnoho lidí, dávám i video. Zajel jsem si na hranice ve Vrbovcích a udělal pro ⁦@Aktualnecz⁩ rozhovor s místním starostou Dušanem Eliáše. Pro lidi na hrajících je toto velký problém. pic.twitter.com/l8GIGNg1ZH — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 6, 2021

Nikdy v historii cesta nebyla uzavřená

Češi a Slováci, kteří se rozhodli do svého zaměstnání na území druhé země přece jen dojet, měli před sebou často dlouhou cestu. Například lidé z centra Strání to mají do středu Moravského Lieskového běžně 12 kilometrů. Nejbližším otevřeným hraniční přechod je ale nyní Starý Hrozenkov/Drietoma. Vzdálenost mezi oběma obcemi se tak prodloužila na 65 kilometrů.

"Já tomu říkám silvestrovský vtip, ale bohužel není 31. prosince," říká starosta Strání Antonín Popelka. Také v jeho obci zkomplikovaly zátarasy životy stovkám lidí. "Je to silnice první třídy, ne nějaká lesní cesta. Nikdy v historii nebyla uzavřená. Ať byla situace, jaká byla, vždycky se lidé do práce dostali," podotýká.

Omezení zasáhla chod místních firem, například sklárně v Strání s 85 zaměstnanci, z nichž jich šest dojíždí ze Slovenska. "Ve Strání je nula nakažených, v Moravském Lieskovém je nula nakažených. O co tady jde? Proč jsme se všichni nechávali očkovat? Já to nechápu," cituje ČTK ředitele sklárny Marka Mikláše.

Popelka upozorňuje, že zástavba domů na hranicích není přerušená, Moravské Lieskové přímo navazuje na Strání. Starostové obou obcí tak řešili bizarní situaci - přímo na hranicích jsou dvě uličky s domy. Kdyby se daly zátarasy na českou stranu, nedostali by se do domů Češi, kdyby se daly na slovenskou, neměli by jak se vrátit Slováci.

Oba starostové tak s policisty dohodli kompromis - na hranici je nyní místo pro průjezd aut lidí z okolních uliček, kontroluje ji ovšem stále slovenská policie a nikdo jiný se přes ni nedostane.

Neprojede ani sanitka nebo hasiči

Ne všude se ale dalo s policií takto domluvit. Starosta města Brumov-Bylnice na hranici se Slovenskem Kamil Macek ve středu řekl, že odešle na ministerstvo vnitra a zahraničí protestní nótu. Slováci ho podle něj o uzavření předem vůbec neinformovali.

"Velmi nás to šokovalo, absolutně nic jsme o tom nevěděli, nikdo nám nedal žádnou informaci. Přijeli, zatarasili jedničku. Nikoho nezajímá, jestli tudy budou potřebovat projet hasiči nebo sanitka. Jezdí tudy lidé na dovolenou, točí se tu mnoho aut, nevědí o tom. Je to naprostý dopravní chaos," kritizuje opatření.

Policie podle něj lidi nepouští ani projít pěšky. "Máme evropský covid pas a na co nám je? Takže absurdní situace," uvedl starosta.

Místo zátaras namátkové kontroly

Po rozsáhlé kritice a několika protestech ve středu Slovensko slíbilo, že menší přechody opět otevře. Pro kontroly vyčlení další pracovníky, kteří se postarají o dodržování podmínek na menších přechodech.

Český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že Slováci otevřou přechody do konce týdne a betonové zátarasy nahradí namátkové kontroly.

"Se slovenskou vládou budeme dále jednat. Dnes ještě proběhne jednání náměstků ministerstva zahraničí a ministerstva vnitra s jejich slovenskými protějšky," uvedl ve středu po poledni na Twitteru český ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

První dobrá zpráva z česko-slovenské hranice. Slovensko se rozhodlo, že otevře i menší přechody, které původně uzavřelo. Díky @IvanKorcok. Se slovenskou vládou budeme dále jednat. Dnes ještě proběhne jednání náměstků @mzvcr a @vnitro s jejich slovenskými protějšky. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) July 7, 2021

Celkově se ovšem pravidla pro vstup na Slovensko zpřísní. Od 9. července už nebudou muset až na výjimky do karantény pouze lidé, kteří na hranici předloží potvrzení o očkování. Negativní test stačit nebude. Výjimku budou mít lidé, kteří budou přes Slovensko přejíždět ve vymezených koridorech nebo pendleři.

Napětí na uzavřené česko-slovenské hranici. Naštvané lidi vytlačovali těžkooděnci