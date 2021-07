Za sváteční pondělí přibylo 126 nakažených, reprodukční číslo mírně kleslo

Mezi nejstaršími lidmi nad 70 let mají dokončené očkování téměř tři čtvrtiny lidí v tomto věku, u věkové skupiny nad 65 let jsou to skoro dvě třetiny a u lidí 60 až 64 let 58 procent. Z padesátníků má dokončené očkování zhruba polovina. Ze čtyřicátníků je plně očkována méně než třetina, mezi třicátníky každý desátý a mladých od 16 do 29 let jen sedm procent.