Nakažlivější mutace delta a dovolené: Kterým zemím se raději vyhnout?

Portugalsko: Varování pro další týdny

Situace v Portugalsku se dále zhoršuje. Během dvou uplynulých červnových týdnů tu úřady zaznamenaly 172 nových případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, v Česku to bylo za stejné období 17. Důvodem je rychlé šíření varianty delta hlavně v hlavním městě Lisabonu a turistickém regionu Algarve (v těchto dvou oblastech zmíněná hodnota dosahuje dokonce 221 a 192).

Vysoce nakažlivá mutace koronaviru nazývaná delta vznikla nejspíš v Indii, v Evropě se jako první rozšířila ve Velké Británii.

Například portugalskému ostrovu Madeira se nárůst zatím vyhýbá, nakažlivější mutace už ale nyní způsobuje většinu případů covidu-19 v zemi, oznámily úřady. Znepokojivě podle nich přibývá i lidí v nemocnicích.

Německo proto od úterní půlnoci zařadilo Portugalsko do nejrizikovější kategorie států. Znamená to prakticky zákaz vstupu pro všechny cizince, kteří by do spolkové republiky chtěli z jihoevropské země přijet. Němci - a to i ti naočkovaní nebo negativně otestovaní - musí po návratu do 14denní karantény.

A reagovat začalo i samo Portugalsko: povinnou karanténu nově zavedlo pro Brity, kteří sem mohli až dosud cestovat volněji. To významně přispělo k rozšíření varianty delta.

Pro Česko je nyní Portugalsko ve "středně rizikové" kategorii, přičemž tato klasifikace se aktualizuje zpravidla vždy v pátek. Pravidla pro vstup a návrat ze země shrnuje ministerstvo zahraničí.