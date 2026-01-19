„Sionisti jsou úplně všude.“ Pirátská influencerka se dala na konspirační teorie

Až do minulých sněmovních voleb byla tváří pirátské kampaně, teď však známá česká influencerka Sugar Denny popudila uživatele sociálních sítích. Na internetu totiž zveřejnila dlouhé video o Židech, historii sionismu a o údajném důvodu vraždy amerického konzervativce Charlieho Kirka. Krátce poté ji uživatelé na platformě X začali obviňovat z antisemitismu.
Sugar Denny, vlastním jménem Denisa Kouřílková, na chvíli odložila propagaci kosmetických výrobků a pustila se do konspiračních teorií. Podle vlastních slov ji totiž v posledních týdnech fascinují různé konspirace týkající se Spojených států.
„Jak se tak dívám a jak to tak čtu, tak ‚zionisti‘ jsou úplně všude,“ začíná influencerka svoje hodinové video s názvem ZIONISMUS: Jak vzniklo nejkontroverznější politické hnutí moderní historie. Místo českého slova sionismus ovšem používá anglicismus „zionismus“.
„Jedná se o vlastní tvorbu influencerky a tato její tvorba nemá s Piráty nic společného,“ reagovala na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Pirátské strany Kristina Jochmannová.
Sugar Denny se do sionismu pustila podle svých slov poté, co se začala zajímat o vraždu amerického konzervativce Charlieho Kirka. Toho zastřelil minulý rok na setkání se studenty v Utahu podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson.
Konspirace ohledně Kirkovy vraždy
Česká influencerka ovšem věří, že všechno bylo jinak a že za vraždou Kirka stojí židovský stát Izrael. Podle ní se totiž Kirk s Izraelci rozhádal, což vedlo k jejich rozhodnutí se ho zbavit.
Reakce některých uživatelů na sociální síti X na sebe nenechaly dlouho čekat. „Seznamte se – toto je pirátská influencerka z Kaprovy ulice. Neskutečně hloupé stvoření šířící nenávist a odporný antisemitismus,“ napsal jeden z uživatelů.
Kritika mířila také na představitele Pirátů, tedy na Zdeňka Hřiba a Ivana Bartoše. Právě s Bartošem totiž vyrazila Kouřílková před volbami například na vodu nebo na jízdu na koni. Předseda Pirátů pak tato společná videa v rámci kampaně aktivně promoval na sociálních sítích.
Sionismus jako ideový a politický směr vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy jako forma novodobého židovského nacionalismu. Jeho hlavním cílem bylo přesídlení Židů do historické „země izraelské“ a vybudování a udržení židovského státu. Název je odvozen od pahorku Sijón v Jeruzalémě, který se postupně stal symbolem celé země Izrael.
Touha po „návratu na Sion“ existovala v židovské tradici od starověku, politickou podobu však dostala až v 19. století. Za moderního zakladatele sionismu se považuje Theodor Herzl, který v době vrcholného evropského kolonialismu publikoval spis Židovský stát a roku 1897 svolal první sionistický kongres v Basileji. Na tomto kongresu vznikla Světová sionistická organizace (World Zionist Organization), která koordinovala politické a osidlovací aktivity Židů.
Sionismus byl také v minulosti rezolucí OSN označen za jednu z forem rasismu. Ta byla prosazena v roce 1975 převážně hlasy arabských, komunistických a rozvojových zemí. V roce 1991 byla jako dosud jediná revokována.
ŽIVĚOkamura: Koalice odmítla prodej letounů L-159 Ukrajině
Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Novinářům to po jednání lídrů stran vládní koalice řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje.
Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě v Chřibské, na místo jede ministr
Muž zahynul v pondělí při útoku střelce na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Šest dalších lidí utrpěli zranění. Střelce zneškodnili policisté, je rovněž mrtvý. Uvedli to na síti x.
Český lev oznámil své nominace. Bodují filmy Franz, Sbormistr i road movie Karavan
Nejvíce nominací na cenu Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi, má jich 15. Snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka o zneužívání v dívčím sboru obdržel 13 nominací a 11 si jich odnesla road movie Karavan Zuzany Kirchnerové.
Je dnes nejdepresivnější den v roce? Blue Monday je jen geniální marketingový trik
Dnes je podle kalendáře takzvané Blue Monday neboli „Smutné pondělí“. Podle údajného vědeckého vzorce byste měli právě teď prožívat největší psychickou krizi roku. Jenže realita je mnohem prozaičtější. Za nejsmutnějším pondělím nestojí věda, ale kalkul jedné britské cestovní kanceláře.
Smrt přišla po větru. Sověti 13 let tajili masakr, který způsobil chybějící filtr
Sovětský svaz, Sverdlovsk, duben 1979. Městem se šíří podivná nemoc. Lidé umírají v bolestech, pitevní protokoly mizí v trezorech KGB. Oficiální verze? Špatné hovězí. Skutečnost byla mnohem děsivější. Z tajné armádní laboratoře unikl neviditelný mrak spor antraxu. Stačilo, aby vítr foukl jiným směrem, a město by se stalo hřbitovem.