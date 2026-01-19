Přeskočit na obsah
„Sionisti jsou úplně všude.“ Pirátská influencerka se dala na konspirační teorie

Domácí

Až do minulých sněmovních voleb byla tváří pirátské kampaně, teď však známá česká influencerka Sugar Denny popudila uživatele sociálních sítích. Na internetu totiž zveřejnila dlouhé video o Židech, historii sionismu a o údajném důvodu vraždy amerického konzervativce Charlieho Kirka. Krátce poté ji uživatelé na platformě X začali obviňovat z antisemitismu.

Sugar Denny
Sugar Denny (zcela vpravo) v pražském O2 universum 28. 10. 2023. Credit line: GWUZD PAVEL / Česká editoriální fotografie / ProfimediaFoto: Profimedia
Sugar Denny, vlastním jménem Denisa Kouřílková, na chvíli odložila propagaci kosmetických výrobků a pustila se do konspiračních teorií. Podle vlastních slov ji totiž v posledních týdnech fascinují různé konspirace týkající se Spojených států.

„Jak se tak dívám a jak to tak čtu, tak ‚zionisti‘ jsou úplně všude,“ začíná influencerka svoje hodinové video s názvem ZIONISMUS: Jak vzniklo nejkontroverznější politické hnutí moderní historie. Místo českého slova sionismus ovšem používá anglicismus „zionismus“.

„Jedná se o vlastní tvorbu influencerky a tato její tvorba nemá s Piráty nic společného,“ reagovala na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Pirátské strany Kristina Jochmannová.

Sugar Denny se do sionismu pustila podle svých slov poté, co se začala zajímat o vraždu amerického konzervativce Charlieho Kirka. Toho zastřelil minulý rok na setkání se studenty v Utahu podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson.

Konspirace ohledně Kirkovy vraždy

Česká influencerka ovšem věří, že všechno bylo jinak a že za vraždou Kirka stojí židovský stát Izrael. Podle ní se totiž Kirk s Izraelci rozhádal, což vedlo k jejich rozhodnutí se ho zbavit.

Reakce některých uživatelů na sociální síti X na sebe nenechaly dlouho čekat. „Seznamte se – toto je pirátská influencerka z Kaprovy ulice. Neskutečně hloupé stvoření šířící nenávist a odporný antisemitismus,“ napsal jeden z uživatelů.

Kritika mířila také na představitele Pirátů, tedy na Zdeňka Hřiba a Ivana Bartoše. Právě s Bartošem totiž vyrazila Kouřílková před volbami například na vodu nebo na jízdu na koni. Předseda Pirátů pak tato společná videa v rámci kampaně aktivně promoval na sociálních sítích.

Sionismus jako ideový a politický směr vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy jako forma novodobého židovského nacionalismu. Jeho hlavním cílem bylo přesídlení Židů do historické „země izraelské“ a vybudování a udržení židovského státu. Název je odvozen od pahorku Sijón v Jeruzalémě, který se postupně stal symbolem celé země Izrael.

Touha po „návratu na Sion“ existovala v židovské tradici od starověku, politickou podobu však dostala až v 19. století. Za moderního zakladatele sionismu se považuje Theodor Herzl, který v době vrcholného evropského kolonialismu publikoval spis Židovský stát a roku 1897 svolal první sionistický kongres v Basileji.​ Na tomto kongresu vznikla Světová sionistická organizace (World Zionist Organization), která koordinovala politické a osidlovací aktivity Židů.

Sionismus byl také v minulosti rezolucí OSN označen za jednu z forem rasismu. Ta byla prosazena v roce 1975 převážně hlasy arabských, komunistických a rozvojových zemí. V roce 1991 byla jako dosud jediná revokována.

