Hamáček o cestě do Moskvy mluvil, o výměnném obchodu ne, řekl šéf tajné služby Beroun

V Poslanecké sněmovně běží i ve čtvrtek jednání o tom, za jakých okolností se místopředseda vlády Jan Hamáček chystal na cestu do Ruska poté, co se dozvěděl o útoku ruských agentů na muniční sklad ve Vrběticích. Šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun poslancům sdělil, že se Hamáček do Ruska chystal. Nepotvrdil ale informace Seznam zprávy, že chtěl s Ruskem udělat výměnný obchod.

Členové Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství promluvili ve čtvrtek o cestě minstra Jana Hamáčka do Moskvy. | Video: Radek Bartoníček

"Pan ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun potvrdil, že probíhala debata na téma cesty Jana Hamáčka do Moskvy ale rozhodně pan Beroun nepotvrdil, že by byla tato cesta předmětem nějakého výměnného, směnného obchodu za kauzu Vrbětice," prohlásila členka Stálé komise pro činnost Vojenského zpravodajství Jana Černochová.

Její slova jsou během čtvrtka zatím tím nejzásadnějším, co na téma tolik diskutované kauzy zaznělo. Seznam zprávy si stojí za svým úterním článkem, podle kterého Jan Hamáček na schůzce s Berounem a dalšími lidmi mluvil o možnosti, že by vyměnil mlčení o kauze Vrbětice mimo jiné za to, že by Rusko poskytlo České republice milion vakcín Sputnik.

Na slova Černochové navázal předseda zmiňované komise Vít Rakušan. "Mluvím teď za sebe. Nemám pochybnosti o tom, že pan vicepremiér Hamáček cestu do Ruské federace plánoval," řekl Rakušan. "Jestli to bylo v návaznosti na nějaký krycí manévr, nebo něco podobného, tak to se na té schůzce podle mého názoru a informací neřešilo," dodal Rakušan.

Narážel tak na to, že Hamáček před několika dny tvrdil, že jeho cesta do Moskvy měla být jen krycí manévr, který měl zmást ruskou stranu. Řada poslanců je ale přesvědčena, že se tam skutečně chystal získat vakcínu Sputnik. Jen neví, jestli toto mělo být součástí nějakého výměnného obchodu s Ruskem.

"Rozhodně pan Beroun řekl, že on od samého začátku rozhodně žádnou cestu do Moskvy by nikomu nedoporučoval, nejenom panu Hamáčkovi v těchto souvislostech. Nikomu z členů vlády," řekla Černochová.

Jméno vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka znělo i ve čtvrtek v kuloárech sněmovny nejčastěji, ale on sám ve sněmovně vůbec nebyl. A i když měl jako ministr vnitra předložit svůj návrh zákona, předložil ho místo něj před poslanci ministr zemědělství Miroslav Toman. "Ministr Hamáček se omlouvá na celý den," hlásil už ráno šéf sněmovny Radek Vondráček.

Samotný Jan Hamáček ve čtvrtek ve sněmovně nebyl. I když měl jako ministr vnitra předložit dopoledne svůj návrh zákona, předložil ho místo něj před poslanci ministr zemědělství Miroslav Toman. "Ministr Hamáček se omlouvá na celý den," hlásil už ráno šéf sněmovny Radek Vondráček.

Poslanci měli snahu dozvědět se více už v úterý a ve středu, ale při úterním neveřejném zasedání sněmovny se šéfové tajných služeb nedostali ke slovu. Na středečním uzavřeném zasedání pro změnu sdělili, že nemůžou na takovém plénu mluvit. Odkázali se na to, že na komisích a výborech, které jsou k tomu určeny, promluví.

Jan Beroun tak učinil ve čtvrtek na zmiňované Stálé komisi pro činnost Vojenského zpravodajství. Šéf další tajné služby, ředitel BIS Michal Koudelka zase přišel ve čtvrtek ráno na sněmovní výbor pro kontrolu BIS, který vede lidovec Pavel Bělobrádek.

"Žádné nové informace, které by nebyly ve veřejném prostoru, jsme nedostali," řekl AKtuálně.cz Bělobrádek. Koudelka totiž chyběl na schůzce, kde podle Seznam zpráv Hamáček přišel s návrhem na výměnný obchod s Ruskem. Bělobrádek takovému obchodu nevěří. "Nedává to smysl, podle mě to je nereálné," podotkl a ujišťoval, že poslanci chtějí rozhodně zjistit pravdu.

"Samozřejmě, nejasnosti kolem cesty pana Hamáčka nadále jsou, není pořád jasné, jestli do Moskvy chtěl jet nebo nechtěl, je to pro mě nesrozumitelné. Cestu dosud nevysvětlil," uvedl Bělobrádek.

Připravujeme podrobnosti.