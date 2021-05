Hamáčkovou cestou se zabývá NCOZ. Šéf BIS poslancům potvrdil časovou osu kauzy

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka potvrdil sněmovnímu výboru pro kontrolu BIS časové údaje v kauze Vrbětice, řekl šéf komise Pavel Bělobrádek. Koudelka ale nekomentoval schůzku Jana Hamáčka, na které údajně plánoval vyměnit v Moskvě kauzu Vrbětice za vakcíny Sputnik, protože na ni nebyl pozván. Okolnostmi cesty se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček podle serveru Seznam Zprávy plánoval "výměnu mezinárodního skandálu" kolem Vrbětic za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Hamáček informace serveru popírá a chce se bránit soudně i trestním oznámením, server na svých informacích trvá.

Hamáček v posledních dnech hovořil mimo jiné o tom, že výměnu s Ruskem by ani plánovat nemohl, protože informace od tajných služeb dostal zhruba týden před schůzkou, tedy 7. dubna. Současně se ale adresáti zpráv tajných služeb dozvěděli i to, že s informacemi pracují média.

Bělobrádek novinářům po jednání sněmovního výboru pro kontrolu BIS řekl, že Koudelka časové údaje potvrdil. "Řekl nám, že co říká předseda a první místopředseda vlády o časové souslednosti, je pravda. Ta časová osa sedí. Stejně tak nám pan ředitel řekl, že vicepremiér Hamáček postupoval velice aktivně a razantně ohledně vyhoštění ruských agentů," uvedl. Česko po zjištění, že do explozí muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni agenti ruské GRU, vyhostilo 18 ruských diplomatů.

Na klíčovou schůzku šéfa BIS nepozvali

Obsah Hamáčkovy schůzky popisované Seznamem nicméně Koudelka komentovat nemohl, řekl Bělobrádek. Na rozdíl od šéfů zbývajících tajných služeb Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství na ni nedostal pozvánku. "Na té schůzce nebyl a žádné takové informace nemá," uvedl. Podle Bělobrádka není na Koudelkovi, aby vysvětloval, proč na schůzce nebyl. "Je to otázka pro toho, kdo zval, ne toho, kdo pozván nebyl," vysvětlil.

Server Blesk.cz upozornil na to, že o Hamáčkovu cestu se zajímá i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej odkázal ČTK s žádostí o potvrzení informace na policejní prezidium. "Mohu potvrdit, že se NCOZ začala z vlastní iniciativy zabývat okolnostmi tzv. neuskutečněné cesty do Moskvy. Více informací v této chvíli poskytnout nemohu," napsala poté mluvčí prezidia Kateřina Rendlová.

Komise podle Bělobrádka projednávala i otázku úniku informací. "Podle všech dat, která máme, nebyl ze strany BIS. Několik let se podařilo tu práci utajit a k úniku došlo až potom, co BIS, Národní centrála proti organizovanému zločinu a státní zástupce odsouhlasili materiál, který byl poslán dalším osobám," uvedl.

Členové komise také dostali ujištění, že ve vrbětické kauze existuje jen jedna vyšetřovací verze. O tom, že verze o zapojení ruských agentů do explozí, není jedinou, hovořili v minulých týdnech prezident Miloš Zeman či ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). "My si potvrdili, že existuje pouze jedna vyšetřovací verze. Ty ostatní jsou spíš spekulace těch ostatních, kteří s nimi pracují," prohlásil Bělobrádek.

Netolický: Hamáček se mnou mluvil o získání Sputniku

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) mezitím ve čtvrtek ráno potvrdil, že s ním Jan Hamáček o získání milionu vakcín Sputnik z Ruska mluvil. O obsahu společné schůzky obou politiků, která se odehrála 15. dubna, ve čtvrtek napsal Seznam. Podle serveru se Hamáček chystal do Moskvy s plánem, že zajistí ruskou vakcínu a získá tím před podzimními volbami do sněmovny voliče pro sociální demokracii.

"Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion sputniků a mám to tam všechno domluvený," citoval Seznam nejmenovaného Hamáčkova stranického kolegu. Hamáček následně uvedl, že jde o Netolického a hejtman to potvrdil. "To, co tam je napsáno, je pravda, já se k tomu víc vyjadřovat nebudu. Mě se ta kauza netýká a odpovídat mají jiní, ne já," řekl Netolický.

Podle Seznamu se 15. dubna večer Hamáček setkal s šéfy tajných služeb, policie a velvyslancem v Moskvě, s nimiž o svém plánu mluvil. Schůzka s Netolickým se odehrála předtím a o Vrběticích žádná zmínka nepadla. "Byl jsem v nevhodnou dobu na nevhodném místě," uvedl Netolický.

V úterý Netolický na svém facebookovém profilu napsal, že si klade otázku, zda má jako stále ještě člen ČSSD a jako angažovaný občan právo znát pravdu o Vrběticích a plánované cestě do Moskvy. "Mohu mít vůbec tu odvahu a žádat vysvětlení? Nebude to bráno jako útok? Tyto otázky si kladu od dnešního rána. Ať to téma přemítám z jakékoliv strany, docházím k závěru, že by se měl ptát celý národ," uvedl Netolický. Podle něj by měli Hamáček i předseda vlády Andrej Babiš (ANO) vysvětlit veškeré pochybnosti.

Hamáček vymýšlel šílený obchod, nejsou to lži, naše zdroje jsou ověřené, říká Kroupa