Benešová podává kvůli Vrběticím kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Zemana

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman neměl podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové právo komentovat kauzu Vrbětice. Kvůli překročení kompetencí se na něj rozhodla podat kárnou žalobu, která by mohla skončit až jeho odvoláním z funkce. Zeman si za svým postupem stojí, informovalo ve čtvrtek Právo.

Zeman 19. dubna na tiskové konferenci vystoupil s informacemi k postupu státních zastupitelů v kauze exploze ve Vrběticích v roce 2014, za kterou podle českých tajných služeb stojí ruští agenti. Podle Benešové tím ale Zeman porušil zákon, protože je tento případ momentálně v rukou Krajského státního zastupitelství v Brně, na které dohlíží Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Zeman stojí v této stustavě o úroveň výš a nemá do jejich činnosti zasahovat, říká ministryně.

"Podle zákona neměl (Zeman) v té věci vůbec vystupovat. On není ani dozorovým, ani dohledovým státním zástupcem. Pasoval se do role jakéhosi generálního prokurátora," kritizovala jeho postup pro Právo ve středu Benešová. Nejvyšší státní zástupce podle ní překročil své kompetence, konkrétně "ustanovení o dozoru a dohledu" a rozhodla se na něj proto podat kárnou žalobu. "Určitě to budu muset podat, protože jestli někdo porušuje zákon o státním zastupitelství, jinak nejde postupovat," řekla ve středu ministryně.

Zeman se o kárné žalobě, kterou na něj Benešová míří, dozvěděl až z médií. Za svým postupem si ale stojí a pochybení odmítá. "Krajské státní zastupitelství v Brně sepsalo informace, které bylo možné zveřejnit, a tyto zaslalo nejvyššímu státnímu zástupci, aby je jako hlava soustavy státního zastupitelství reprezentující veřejnou žalobu navenek zpřístupnil veřejnosti," řekl Zeman Právu.

Kárná žaloba by se podle vyjádření Benešové měla kromě tohoto případu týkat i dalších bodů. Vadí jí také Zemanovo působení v restitučním sporu o majetek rodu Czerninů, ke kterému měl podle ní vztah.