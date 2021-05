Hamáček chce deset milionů a omluvu za článek o jeho cestě, Seznam si za textem stojí

Předseda ČSSD a ministr vnitra se chce bránit proti informacím, podle kterých se chystal zamlčet ruskou vinu na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích výměnou za to, že Rusko poskytne Česku milion neschválených vakcín Sputnik. Hamáček řekl, že bude chtít po vydavateli odškodné deset milionů korun. Na autory článku navíc podá trestní oznámení. Šéfredaktor Seznam Zpráv uvedl, že za zjištěními stojí.

Dva dny po zveřejnění informací Seznam zpráv ohledně zvažované cesty Jana Hamáčka do Ruska není jasné, co a jak se přesně kolem této cesty odehrálo. Zmiňovaný web si stojí za svým článkem, že Hamáček zvažoval cestu do Moskvy. A to s hodně neobvyklým cílem - vyměnit mlčení o útoku ruských agentů na muniční sklad ve Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnost, že by se v Praze uskutečnil vrcholný politický summit Joe Bidena a Vladimíra Putina. Hamáček to kategoricky odmítá a tvrdí: Je to úplný nesmysl.

Ve středu v pravé poledne k tomu přidal hrozbu soudního jednání, když na tiskové konferenci, na které nemohli novináři pokládat otázky oznámil, že podá trestní oznámení na autory reportáže.

"Budu žádat (o vyšetření), zda nedošlo ke spáchání trestných činů pomluvy, šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv. Současně podám civilní žalobu na vydavatele, který je zodpovědný za práci svých lidí a budu požadovat deset milionů korun jako odškodné," řekl s tím, že nepochybuje o svém úspěchu. Peníze chce poukázat do nadace policistů a hasičů, která se stará o pozůstalé po těch, kteří při výkonu službu zahynuli.

Zároveň sdělil jména tří politiků, po kterých chce omluvu. Nelíbí se mu, že ho s odkazem na informace ve zmiňovaném médiu ostře kritizovali. "Konkrétně žádám omluvu paní předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, žádám o omluvu pana předsedu ODS Petra Fialu a žádám o omluvu pana předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku," oznámil Hamáček.

Jsou to tvrzení proti tvrzení, pravda není zcela jasná

Z dosud známých informací je obtížné zjistit, zda Hamáček plánoval či neplánoval "výměnný obchod" s Ruskem. Sám staví svou obhajobu především na dvou věcech.

Zaprvé se hájí tím, že publikované informace kritické vůči němu nikdo veřejně na jméno nepotvrdil a zadruhé argumentuje, že nic o ruském útoku nemohl utajit. Poukazuje na to, že v době, kdy dostal od tajných služeb zprávu o ruském podílu na výbuchu, tak informace měla také média. "Nešlo nic tajit, protože bylo jasné, že informace budu zveřejněny," říká místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD v jedné osobě.

Za Hamáčkem stojí především členové jeho sociální demokracie, kteří ve středu ráno uspořádali zvláštní tiskovou konferenci. Jejím jediným bodem byla obhajoba Hamáčka, který ale na schůzce nebyl. "Náš poslanecký klub je přesvědčený, že Jan Hamáček konal veškeré kroky ve prospěch České republiky a bezpečnosti jejích občanů," prohlásil například první místopředseda ČSSD a poslanec Roman Onderka.

V podobném duchu vystoupila místopředsedkyně strany Jana Maláčová a šéf poslaneckého klubu Ondřej Veselý. Podle něho jsou spekulace o Hamáčkovi nepravdivé a pomáhají jen Rusku. "Včera létaly v Moskvě zátky šampaňského a kaviár prohýbal stoly," tvrdil s ironií v hlase Veselý.

Existuje ovšem i odlišný pohled na Hamáčkovo chování. Především je tady tolik skloňovaný článek Seznam zpráv, které si za publikovanými informacemi stojí a jsou ochotné jít k soudu. "Jsem si naprosto jistý, že informace, které jsme publikovali, jsou pravdivé," uvedl šéfredaktor Jiří Kubík. Přestože neřekl jméno žádného člověka, který by informaci o Hamáčkovu plánu potvrdil, odkazuje se na důvěryhodné zdroje. A naznačuje, že jsou to někteří účastníci schůzky, na které měla být o plánu řeč.

Kdo tedy na schůzce letos 15. května byl? Kromě Hamáčka seděli v jeho kanceláři na ministerstvu vnitra tito lidé: Šéf civilní rozvědky Marek Šimandl, šéf vojenské kontrarozvědky Jan Beroun, policejní prezident Jan Švejdar a velvyslanec České republiky v Rusku Vítězslav Pivoňka. Dalším účastníkem byl vrchní státní zástupce Pavel Zeman, ten ale přišel až ke konci schůzky.

Šimandl, Beroun, Pivoňka a Švejdar se po zveřejnění článku Seznam zpráv vyjádřili. Jejich slova ale nejsou vždy zcela jasná.

Švejdar odmítl schůzku blíže popisovat. Šimandl také nechtěl schůzku komentovat, řekl slova, která si lze vysvětlovat různě. "V každém případě všechna jednání byla vedena v zájmu České republiky," podotkl Šimandl. Stručný je i Pivoňka. "Já stojím za ministrem Hamáčkem," řekl Deníku N a jinak mlčel. A Beroun vyslovil jediné slovo: Ne. Bylo to na otázku HN, zda se plán Hamáčka na schůzce projednával.

Koalice SPOLU věří kritickým informacím o Hamáčkovi

Soudě podle výroků politiků, část opozice má jasno. Hamáčkovi nevěří. Týká se to hlavně lídrů koalice SPOLU, kteří předsedu ČSSD a ministra vnitra tvrdě kritizují. Jsou přesvědčeni, že nemluví pravdu a své skutečné jednání ohledně Vrbětic a Ruska skrývá. Poukazují především na to, že se skutečně chystal do Moskvy v době, kdy už měl informace o tom, že Rusko stojí za útokem na muniční sklady.

Nejostřeji vystupuje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle které se Hamáček mohl dopustit vlastizrady. "Hamáček jednal jako vlastizrádce, je to hanebné. Teď mu jde o hodně," prohlásila například v úterý v DVTV. Zároveň si stěžovala na to, že k chování Hamáčka se do té doby nevyjádřil premiér Andrej Babiš, který patří mezi úzký okruh lidí, seznámený s největším množstvím informací kolem Vrbětic a zvažované cesty do Ruska.

Mimořádný brífink Jana Hamáčka k cestě do Moskvy