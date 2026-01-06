Rýsuje se konflikt o Turka. Ale doplatit na něj nemusí jen Babiš

Po pondělní sérii mediálních výstupů se situace okolo Filipa Turka, kterého Motoristé i nadále chtějí na postu ministra životního prostředí, jeví o něco jasněji. A protože jim ustoupil premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého by měl Turek dostat šanci, rýsuje se konflikt, který nakonec může změnit rozložení sil ve vládě.
Jak Aktuálně.cz psalo již několik dnů před Vánoci, pokud jde o Filipa Turka a jeho vládní angažmá, jsou ve hře tři realistické scénáře. Několik hodin před schůzkou premiéra Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě, která se uskuteční ve středu, si ten první můžeme škrtnout. Babiš se totiž v pondělí nechal slyšet, že by měl Turek dostat svou příležitost k nápravě.
„Za mě by měl dostat šanci a přesvědčit veřejnost, že tu minulost, jeho různé výroky, chce odpracovat a asi napravit. On tvrdí, že je neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně, takže za mě asi ano, tu šanci by měl dostat,“ uvedl Babiš za rozbřesku na svých sociálních sítích. A po pondělním jednání vlády pak pro pořádek dodal: „Na přání Motoristů to tam ponesu.“
Ponechme nyní stranou, že novoroční oběd premiéra s prezidentem – což je tradice, kterou založil Václav Klaus –, bývá tradičně spíše slavnostní, a nikoli pracovní záležitost. Tentokrát tomu ovšem bude totiž takřka jistě jinak. Mimo jiné i kvůli tomu, že se setkání uskuteční bez doprovodu manželek, navíc nikoli v Lánech, ale přímo na Hradě. Akce to bude tedy opravdu spíše pracovní.
A dost možná půjde také o začátek politického konfliktu, kterému se chtěl Babiš zjevně vyhnout. V danou chvíli je totiž takřka vyloučené, že by prezident ustoupil z pozice, kterou v dané věci dlouhodobě zastává. A hlavně: Petr Pavel ani náznakem nedal najevo, že by si připravoval nějaký typ ústupové cesty. Naopak – nebrání se ani kompetenčnímu sporu u Ústavního soudu.
Jeho pozice je prostá a jasná: člověk s profilem, jaký má Turek, by neměl být členem žádné vlády. „Pokud by měl být ministrem někdo, kdo po většinu svého dospělého života, a ne pouze po krátké období, dává najevo, že pravidla a zákony jsou tady pro ty slabší a že někteří jsou takovými frajery, že si mohou dovolit pravidla obcházet a na zákony kašlat, tak to není dobrý příklad,“ míní prezident.
Za ještě horší věc pro ministra ovšem považuje to, že Turek dává otevřeně najevo svou fascinaci režimem, který má na svědomí desítky milionů obětí za druhé světové války. Turek sice tvrdí, že prezidentovi vše vysvětlí a uvede na pravou míru, z výroků Petra Pavla je ale patrné, že se nic takového nestane – ze své pozice neuhne.
Pokud se tedy do středy nestane něco zásadního, existují pouze dvě zjevné možnosti, jak celá anabáze dopadne.
Je pravděpodobné, že Motoristé budou i nadále předsedu hnutí ANO tlačit do kouta tím, že pokud nebude ve vládě Turek, nebudou v ní ani oni. Babiš je sice potřebuje minimálně do hlasování o jeho vydání či nevydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, ovšem pak se může stát cokoli.
Jak silné karty drží Motoristé?
Jinak řečeno, Motoristé ve vládě nakonec nebudou. A Babiš začne v jistý moment hledat většinu na jiném půdorysu. A protože se zatím nezdá, že by některá z opozičních stran podpořila menšinovou vládu, jejíž součástí by byla i SPD Tomia Okamury, vyžadoval by z jejich strany podobný manévr odvážnější a kreativnější přístup. Zatím se totiž opozice zmohla jen na symbolické gesto.
Pokud má být totiž Okamura – jak opozice tvrdí – skutečně odvolán z čela dolní komory, musí přijít také s nějakým smysluplným plánem, jehož součástí bude půdorys pro vznik nové většiny nejen bez SPD, ale i bez Motoristů. Bez toho nemá iniciativa opozičních stran šanci na úspěch. Ostatně, zástupci hnutí ANO se už nechávají slyšet, že předsedu SPD v čele Poslanecké sněmovny podpoří.
Okamura sklidil ostrou kritiku opozičních politiků za svůj novoroční projev. Třeba vedení ODS ho značilo za ukázku nepřijatelné, lživé manipulace a strašení: „Vyjádření o třetí světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje Českou republiku, stejně jako explicitní urážka předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Jde o naprosto nepřijatelné výroky významného ústavního činitele naší země.“
A dále: „ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny a podpoří návrh na jeho odvolání,“ tvrdí předsednictvo občanských demokratů.
Pokud to myslí vážně, musí s Babišem začít jednat o tom, jak by mohla vypadat vláda bez SPD, případně i bez Motoristů. Jednoduše řečeno – pokud tady nemá být vláda, jejíž součástí je extrémní pravice, nezbývá opozici nic jiného, než například podpořit menšinovou vládu ANO.
Babišova volba
Ale zpět k Filipu Turkovi a jeho nominaci na post ministra životního prostředí. Druhá možnost, jak celá anabáze může skončit, zní takto: nakonec ustoupí prezident a Turka do vlády jmenuje. Takovému scénáři ale zatím nic nenasvědčuje – prezident skoro jistě neuhne. Pak by byl ale na řadě už pouze otevřený spor premiéra s prezidentem u Ústavního soudu. S tím ale – aspoň zatím – Andrej Babiš nepočítá.
Naposledy to zopakoval zkraje roku ve velkém rozhovoru pro Deník. „Ne, určitě do žaloby nepůjdeme. Myslím, že je to na něm, aby prezidenta přesvědčil,“ nechal se slyšet předseda vlády. Jenomže pokud prezident neustoupí, bude tak nakonec bude muset učinit někdo jiný. V opačném případě se celá šlamastyka ocitne ve slepé uličce, jejíž řešení bude ovšem nakonec zase pouze na Babišovi.
