Jsem připraven být ministrem, avizuje Turek. Své si k tomu řekl i Babiš

Poslanec Filip Turek a premiér Andrej Babiš mluví k tomu, zda je Turek stále ve hře o ministra životního prostředí.
Poslanec Motoristů sobě Filip Turek se hned v pondělí dopoledne objevil v budově, kde jednala česká vláda. Sám Turek by chtěl být jejím členem coby ministr životního prostředí, což osobně potvrdil Aktuálně.cz. V budově se ale objevil z jiného důvodu než kvůli zasedání kabinetu. Mimo jiné se účastnil jednání za přítomnosti premiéra Andreje Babiše.
Přestože je Filip Turek známý jako milovník aut, v pondělním mrazivém ránu přišel do budovy Úřadu vlády pěkně po svých. Jako jeden z prvních účastníků dorazil na jednání koaliční rady (vedení hnutí ANO, Motoristů sobě a SPD), která se takto schází každé pondělí a kde si lídři stran domluví všechno podstatné a následně v duchu toho jednají členové vlády na svém zasedání.
Když se Aktuálně.cz zeptalo při odchodu Turka, zda koaliční rada jednala o jeho nominaci na ministra životního prostředí, odpověděl, že na programu byly jiné věci. „Jednali jsme technické věci ohledně České televize a ohledně Ukrajiny,“ podotkl a na dotaz, zda nepřišel kvůli postu ministra, zakroutil hlavou. „Ne, ne, ne, tam není co řešit, mě jsme neřešili,“ prohlásil.
Nicméně potvrdil, že nadále má zájem o místo ministra životního prostředí, které dočasně zastává předseda Motoristů sobě Petr Macinka, který je i ministrem zahraničí. „Určitě jsem připravený na pozici ministra životního prostředí odborně i technicky,“ uvedl. Na doplňující dotaz, co říká na premiéra Babiše, který slibuje, že Turka na ministra navrhne, odpověděl nejednoznačně. „To uvidíte,“ řekl a omluvil se, že už musí jet.
Sám Babiš dal v neděli na Instagramu najevo, že Turka patrně opravdu na ministra navrhne. „Je stále nominant. Já budu mluvit s panem prezidentem ve středu 7. ledna, no a uvidíme. Za mě by měl dostat šanci a přesvědčit veřejnost, že tu minulost, jeho různé výroky, chce odpracovat a asi napravit. On tvrdí, že je neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně, takže za mě asi ano, tu šanci by měl dostat,“ uvedl předseda vlády.
Pozice prezidenta Petra Pavla ke jmenování čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se nijak nemění. Hrad to sdělil České televizi obratem poté, co Babiš po pondělním jednání vlády uvedl, že na přání Motoristů skutečně ponese ve středu na jednání s Pavlem Turkovu nominaci na člena vlády. Prezident Petr Pavel se setkal s Filipem Turkem 22. prosince, po jejich setkání vydalo tiskové oddělení Hradu zprávu, že prezident má nadále k Turkovi výhrady.
„Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti. Osoby v postavení ministrů musí splňovat zvýšené nároky na loajalitu vůči těmto ústavním hodnotám, v jejichž intencích mají vykonávat ústavní funkci ministra,“ stojí mimo jiné v tiskové zprávě.
Turek věří, že prezident své stanovisko ještě změní. „Věřím, že časem prezident celkově změní svůj názor na mě,“ řekl s tím, že Motoristé sobě udělali ústupek už v tom, že ho stáhli z nominace na ministra zahraničí. „To bylo údajně nějaké přání prezidenta. Ale na ministerstvo životního prostředí dalšího kandidáta nemáme,“ tvrdí poslanec Turek.