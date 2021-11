Bartoš: Chtěl jsem utéct na jinou planetu. Ale všichni mi říkají: Ivane, jedeme dál

Předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že už překonal povolební zklamání a nyní se soustředí na jednání o vládě. V ní má jeho strana získat tři křesla. Jestli Piráti do vlády skutečně půjdou, rozhodnou členové do 15. listopadu. „Nechci, aby jednali pod tlakem. Měli bychom ale realizovat program naší koalice se STAN, pro který hlasovalo přes 800 tisíc lidí,“ říká Bartoš v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Překvapuje mě, že jsem vás nyní potkal s úsměvem a v dobré náladě. Na takový výraz jsem u vás nebyl od voleb zvyklý.

Převládá ve mně spokojenost nad tím, co jsme v tomto týdnu dojednali ohledně vládní spolupráce. Myslím, že dobrou práci odvedli všichni účastníci. Vezměte si, že jsme intenzivně jednali tři týdny v jednotlivých programových skupinách a nakonec vše završili jednáním, které začalo ráno a skončilo kolem jedenácté večer. Navíc je před námi víkend, na který se těším!

Žádná práce?

Ne. Těším se, že s manželkou někam vyrazíme, asi vlakem.

Nemáte v hlavě stále ještě volební prohru? Když v pondělí zasednete do lavic Poslanecké sněmovny, budou tam sedět místo dřívějších 22 poslanců vaší strany pouze čtyři, včetně vás.

Jsem si toho vědom, ale na emoce byl čas těsně po volbách. Teď už je nutné se soustředit na práci.

Byly po volbách chvíle, kdy jste si říkal, že se postu předsedy vzdáte?

Až tak patrně ne. Ale samozřejmě, prohra ve volbách mě bolela, když děláte něco srdcem, tak vás o to víc bolí i neúspěchy. První týden byly emoce velmi silné, měl jsem chuť se teleportovat na nějakou jinou planetu nebo utéct do nějaké své oblíbené knížky.

Do jaké?

Nevím, ale mám rád fantasy literaturu, kde jsou ti dobří a špatní často velmi jasně odlišitelní. Což v politice nejsou. Beru ale politiku jako poslání, politika není o tom, že jdete furt nahoru. Pomohlo mi to, že mám skvělou rodinu, manželku, děti, o víkendu nám kamarádka hlídala dítě, zašli jsme si do lesa, byli jsme v kině na Duně, super film. K tomu máme v pirátské straně výborné vztahy, byť se občas sekáme. Ale naše DNA je o přátelství a spolupráci. To všechno člověku pomáhá. Ale řeknu vám, že počet mandátů ve sněmovně není to, co člověk nejvíc prožívá.

A co to je?

Mrzí mě, že jsem nenaplnil očekávání lidí v naší straně a celkově našich voličů. Kolik já jen dostal mailů: „Pane Bartoši, já jsem vás volil, já jsem volil toho a toho kandidáta, proč nebyli nakonec zvoleni?“ Takových mailů mám plnou poštu. Navíc pirátská strana není jen nějaká značka, jsou to především naši lidé. A tito lidé neúnavně stáli v ulicích a vysvětlovali náš program, a to i ve chvílích, kdy se v kampani občas nedařilo nebo oni třeba nesouhlasili s něčím v naší kampani. Jsem ale pyšný na to, že jsme v kampani jednali fér a snažili se do poslední chvíle vysvětlovat náš program.

Nepřišel za vámi někdo z vašich nezvolených poslanců s nějakými výčitkami vůči vám?

Naše zklamání bylo velké, ale nebyly tam žádné hádky a výčitky. Pro mě je každý z našich poslanců především osobním lidským příběhem. Já nevidím například poslance Radka Holomčíka, ale vidím v něm svého kamaráda, s kterým se známe řadu let. Podobně je to u dalších, například poslanec Lukáš Kolářík je kamarád, který se ve sněmovně naplno věnoval exekucím, v osobním životě dokázal opravit hospodu, znám jeho manželku Janu. A takto bych mohl pokračovat jméno po jménu.

Když jste viděl „pohromu“, která vaše poslance a další kandidáty ve volbách postihla, neřekl jste si, že jste do voleb se Starosty a nezávislými neměli chodit? Na rozdíl od vás mají 33 poslanců, předtím jich měli šest.

Neřekl jsem si to. Myslím, že bylo správné jít s nimi do voleb. Když jsme ohlásili naši koalici, měli jsme kolem 30 procent! A potom to šlo dolů a dolů a dolů.

A skončili jste na 19 procentech. Proč? Můžete jmenovat jeden hlavní důvod?

K tomu si necháváme zpracovat detailní analýzu, která by měla být hotova do konce listopadu. Potom bude čas všechno detailně probrat.

Když jsem mluvil tento týden s předsedou STAN Vítem Rakušanem, označil za hlavní důvod velmi dobrý závěr kampaně koalice Spolu, kdy se mnozí lidé při rozhodování mezi oběma koalicemi rozhodli pro Spolu. Protože věřili, že právě ona je schopna porazit Andreje Babiše.

Také si myslím, že toto v závěru kampaně rozhodlo. Ale jinak výsledek velmi výrazně rozhodl masakr v podobě mnoha dezinformací vůči naší straně.

Stali jste se terčem pro mnohé, ale přiznal byste, že jste se sami dopustili chyb?

Ale samozřejmě, udělali jsme chyby. Nepodařila se nám kampaň. Jenže když se podívám například na různé hloupé výroky politiků různých stran, nikdo je nepitvá tolik jako naše výroky nebo poznámky či příspěvky na sítích. Ale holt tak to je a my se musíme naučit s tím žít. Našich poslanců, kteří skončili, je ale velká škoda, byli výborní a udělali ve sněmovně spoustu užitečné práce.

Sedm postů ve vládě je super

Sedíme ve vašem Pirátském centru kousek od Vltavy, je tady mnoho mladých lidí, radí se o různých věcech. Jak budete fungovat dál s minimem poslanců a méně penězi?

My jsme srdcaři, fungovali jsme už v době, kdy jsme nebyli ve sněmovně vůbec, dělali jsme práci pro naši stranu při zaměstnání. Přístup našich členů, jejich elán a pracovitost mě naplňují optimismem. Měl jsem například strategický, důležitý on-line rozhovor s vedoucími našich resortních týmů, ve kterých je dohromady asi tisíc lidí. Většina ani ve straně není. Byli mezi nimi i naši dřívější poslanci, kteří často tyto týmy vedli. Všichni mi říkali: Ivane, jedeme dál.

Jsme si vědomi toho, že máme mandát od voličů, naši koalici volily stovky tisíc lidí, máme zastoupení ve vedení řady krajů, máme europoslance. Očekává se od nás spousta práce a plnění programu. Nezapomeňte, že jsme se podíleli na důležitém cíli, kterým bylo zbavit tuto zemi velkého oligarchy.

Nicméně teď je před vámi hlasování vašeho pirátského fóra o tom, jestli vůbec budete plnit vládní program, nebo jestli skončíte v opozici. Budou vaši lidé spokojeni s tím, co jste dojednal? Tři křesla pro Piráty - ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci, zahraničí a legislativa.

V rámci naší koalice jsme si na začátku jednání s koalicí Spolu o vládě sdělili, kdo jaká křesla ve vládě preferuje. I když jsme nedosáhli výsledku, který jsme si na začátku stanovili, tak z pohledu celé koalice je sedm postů super.

Nebudou vám kolegové hodně vyčítat, že nemáte ministerstvo práce a sociálních věcí? Olga Richterová, která byla adeptkou do čela tohoto resortu, byla velmi výrazná ve sněmovně, a Piráti se hodně profilovali jako sociální strana.

Ale já si myslím, že naší silnou oblastí byla také digitalizace, otázky zaostávání regionů, byli jsme velmi silní v oblasti zemědělství, velmi aktivní jsme byli také v otázkách životního prostředí. Takto byste se mohl podívat na celou škálu resortů, kterým jsme se výrazně věnovali. Teď, když jsme neuspěli, tak naši dřívější kritici najednou tvrdí, jak moc jsme byli pracovití.

Přesto ale nevyčnívala nejvíc právě Olga Richterová? A nebylo by pro vaši stranu dobré zaměřit se na sociální věci, zejména když ze sněmovny zmizela tradiční levice? Zkusil jste toto ministerstvo pro vaši stranu získat při vyjednávání?

V nabídce koalice Spolu, která volby vyhrála, toto ministerstvo pro naši koalici nebylo.

A nezkoušel jste je přesvědčit, jestli byste ho nemohli získat?

Jednání jsme vedli několik, existovaly různé varianty, byly tam různé výměny. A výsledek je takový, jaký je. Ministerstvo práce má patrně lidová strana.

Vím, že se členy strany intenzivně komunikujete. Cítíte z jejich reakcí, že účast Pirátů ve vládě podpoří, nebo budou spíše pro odchod do opozice?

Prakticky dvakrát týdně komunikuji on-line s různými stranickými platformami, všemi členy celostátního fóra, s republikovým výborem či předsednictvem i s šéfy krajů. Nejsem ale sázková kancelář, abych říkal, jak vidím šance na schválení vládního účinkování. Uvidíme snad už příští pondělí 15. listopadu, kdy by mělo být po hlasování jasno. Předcházet tomu bude debata, která poběží od pondělí 8. listopadu do pátku.

Vy je přesvědčujete, abyste šli do vlády.

Máme společný program Piráti a starostové. Ten chceme realizovat. Vysvětluji to členům, odpovídám na jejich otázky a budu čekat, až se strana demokraticky rozhodne. Byl bych nerad, kdyby jednali pod nějakým tlakem.

Určitě budou myslet i na možné vládní zastoupení. Mluví se o tom, že ve vládě byste měl být vy jako šéf ministerstva pro místní rozvoj a digitalizaci, Jan Lipavský jako ministr zahraničí a Jakub Michálek jako člen vlády pro legislativu. Neobáváte se, že část veřejnosti může brát ono třetí křeslo jako „trafiku“? Přece jen, například v nynější vládě tento post není.

Pokud jde o jména, je předčasné o nich mluvit, ještě není nic rozhodnuto. A pokud jde o rozdělení postů ve vládě, tak vy si myslíte, že například člen vlády pro vědu, výzkum a inovace za koalici Spolu je také trafika?

Já se jen ptám, jestli některá místa ve vládě nejsou jen proto, aby uspokojila straníky při hlasování o podpoře vlády.

Třeba u té vědy a výzkumu, pokud nakopneme inovace, budeme transformovat ekonomiku a dáme šanci start-upům, tak to bude přece výborné. Nejdříve jsme při jednání říkali, co chceme jako vláda dělat. A teprve potom jsme řešili, jak to chceme dělat skrze strukturu vlády. Tato vláda nezakládá nic, co by tady nebylo.

Vím, že tři křesla navíc v některých minulých vládách byla. Jen se ptám po jejich účelu.

Každé z nich má svůj smysl. Včetně člena vlády pro Evropskou unii. Nemůže být sporu o tom, že i zastoupení ve vládě je potřebné. Zejména když Česko bude předsedat od 1. července příštího roku EU. Andrej Babiš přece podcenil přípravu na předsednictví, to mi řekl kterýkoliv diplomat, se kterým jsem se setkal. A pokud jde o legislativu, tak jsme jako Piráti napsali v opozici nejvíc zákonů. Některé nám sebral pan Babiš a vydával je za své.

Jak chcete dělat poslaneckou práci, když dva ze čtyř poslanců budou případně ministry a Olga Richterová bude místopředsedkyní sněmovny?

Vy se na to stále díváte optikou pirátské strany. Ale dívejte se na to tak, že naše koalice Pirátů a starostů má ve sněmovně celkem 37 poslanců. Mimochodem, už jsme měli dvě jednání jako společné kluby. Když nás pirátů bylo v minulém volebním období mnoho a poslanců za STAN málo, tak jsme se domlouvali, jak společně pokryjeme poslaneckou agendu. A my jsme jim pomáhali.

K výzvám ke kroužkování nepochybně docházelo

Rozumím tomu, že chcete, aby vás veřejnost vnímala jako koalici 37 lidí, a ne jen čtyř pirátů. Není ale čas na to, abyste opět budoval značku Pirátů jako samostatné strany, která musí jít do voleb sama za sebe?

My jsme ale přece svůj brand ničím neztratili, nic se oproti minulosti nemění. Stále existuje značka pirátské strany. Děláme svou politiku, jejíž součástí je na čtyři roky koaliční smlouva se STAN. S nimi jsme kandidovali s programem, který jsme slíbili plnit 840 tisícům našich voličů. Bez ohledu na to, jestli někoho kroužkovali, nebo nekroužkovali. A ten budeme plnit nehledě na to, jak věci nakonec dopadnou.

Čekají vás komunální volby, senátní, krajské a potom opět sněmovní. Není lepší, abyste se víc soustředili sami na sebe?

Ale my jsme samostatná strana, na tom se nic nemění. Nebo vy měříte sílu strany podle toho, kolik má mandátů ve sněmovně?

Je to jeden z ukazatelů síly strany. Vím, že máte zastoupení ve vedení Prahy a v řadě krajů. Před časem jste mi říkal, že jste druhá největší strana v zemi. To už ale neplatí. Nebojíte se o budoucnost vaší strany?

Neobávám se o budoucnost pirátské strany. Naučili jsme se v těchto volbách a kampani spoustu věcí, analyzujeme, co jsme udělali dobře a co špatně. Myslím, že lidé hodnotí strany podle toho, co dělají, jak plní své sliby, jak dodržují své principy, jestli mají důvěryhodné zástupce. Myslím, že toto všechno máme a děláme.

Zároveň vám ale tyto volby ukázaly, že z nějakých důvodů jste pro část veřejnosti nevolitelní. A důvodem patrně nebyly jen výzvy některých starostů, aby lidé kroužkovali jejich kandidáty a tak přeskočili piráty.

Je ale nepochybné, že k těmto výzvám ke kroužkování docházelo, a to nejenom v individuálních případech. V tomto byla porušena koaliční smlouva.

Ve které ale chcete pokračovat. Nemají ale zároveň lidé od Starostů a nezávislých pravdu v tom, když tvrdí, že zachraňovali hlasy pro koalici, protože řada lidí jim říkala, že kvůli Pirátům by vaši koalici nevolili?

600 tisíc lidí volilo koalici tak, jak je. Včetně pirátských lídrů. 240 tisíc lidí kroužkovalo, starostové na základě kroužků pak přeskočili i naše lídry kandidátek. Jsem přesvědčený, že jsme měli velmi dobré lídry, a máme také kvalitní politiky v krajích.

Když po volbách probíhala ve vaší straně debata o vás samotném, kolem 90 procent hlasujících vás jako předsedu podpořilo. Přesto, neříkal jste si v určité chvíli krátce před volbami, že by bylo dobré, aby byl lídrem koalice místo vás Vít Rakušan?

Myslím, že jsme byli oba dva vidět stejnoměrně, dokonce jsme byli terčem kritiky za to, že jsme se v závěrečných debatách střídali. Zda to byl správný krok, se asi ukáže ve zmiňované analýze, která ještě není hotová.

Ale střídání v debatách bylo výsledkem toho, jak se vyvíjela situace v posledních týdnech před volbami. Je to tak?

V koaliční smlouvě strategie kampaně podchycena nebyla. Tato strategie se vyvíjela.

A vy jako lídr této koalice jste začal trochu ustupovat, takže jste tvořili fakticky rovnocennou dvojici.

Nic ve zlém. My jsme v půlce jednání o budoucí vládě a rýpeme se v tom, že někteří novináři a lidé na Facebooku psali o tom, že by bylo lepší, aby byl Vít Rakušan kandidátem naší koalice na premiéra. Že by potom volby dopadly jinak. Volby už se odehrály, teď jsme jinde. Nerozumím záměru té otázky.

Zajímá mě, do jaké míry reflektujete sám sebe. Jak moc přemýšlíte nad tím, jak vy a vaši Piráti působíte na veřejnost. V čem jste dobří a co byste měli změnit.

Vy jste na začátku rozhovoru říkal, že jsem v dobré náladě. Ale tím, že mě vracíte do kampaně před dvěma měsíci, tak to mé dobré náladě nepřidá.

Vy se začínáte zlobit?

Nezačínám. Přemýšlím nad sebou denně. Každý člověk, který má svědomí a je zodpovědný, tak na sklonku dne, pokud nepřijde domů, nepadne a neusne, vyhodnocuje své kroky a plánuje do budoucnosti. I v rámci strany dbáme na sebereflexi a pracujeme se zpětnou vazbou. Někdy se to nedaří. Protože politika je takový fičák, že vy musíte neustále přijímat nějaké rozhodnutí.

Takže není tolik času se dívat dozadu?

Potřebujete mít kolem sebe lidi, se kterými se o tomto budete bavit a musíte mít na ně čas. To byla možná chyba v kampani. Spoustu věcí bychom potom možná udělali jinak. Mohli jsme říci: „Dnes zrušíme ten velký rozhovor s redaktorem Bartoníčkem, všichni si sedneme a probereme událost, kterou je potřeba řešit. Pozveme lidi, kteří na to mají rozdílné názory.“ Na toto nebyl moc čas. A myslím, že to byla jedna z velkých chyb.

Řekl byste mi: V tomto a tomto bych se chtěl zlepšit, změnit?

Já vám tady s klidem napíši deset takových věcí.

Třeba?

Chci říkat věci jednodušeji. Chci si umět lépe uspořádat čas. Chci více podporovat talentované politiky v Pirátech.

Opravdu nemáte někdy strach, jestli si zachováte jako Piráti svou originalitu a odlišnost ve vládě složené z pěti stran? Nemáte strach, že dokážete získat voliče ve všech volbách, o kterých jsem mluvil?

Ne. Ale je mi jasné, že musíme na sobě dál pracovat, musíme dál růst, musíme být jasnější, efektivnější, musíme lépe vysvětlovat to, co děláme. Ale věřte, že máme spoustu šikovných lidí. A já si moc přeji, aby se u nás dál odborně rozvíjeli a tím pomáhali naší zemi.

