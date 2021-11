Nemůžeme za prohru, Bartoš neměl být lídrem naší koalice, říká hejtman za STAN Půta

Spoluzakladatel hnutí Starostové a nezávislí Martin Půta kritizuje chování koaličních Pirátů, ale zároveň je pro další spolupráci s nimi. A to v případě, že se rozhodnou jít do vlády pravděpodobného premiéra Petra Fialy. "Pokud do vlády nepůjdou, tak my jako starostové do ní musíme jít," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Půta, který je od roku 2010 hejtmanem Libereckého kraje.

Podle analýzy Pirátů jste vy jednou z příčin toho, proč kandidáti této strany neuspěli v říjnových parlamentních volbách.

S něčím takovým nesouhlasím. Pokud má volební analýza něco, nějaký problém analyzovat, tak má být v duchu padni komu padni. A já jejich materiál nevnímám jako analýzu, spíš jako pokus umýt si ruce před členskou základnou Pirátů a hodit veškerou vinu za neúspěch na starosty. Jestliže se Piráti tváří, že my jako starostové můžeme za neúspěch například Ivana Bartoše v Ústeckém kraji nebo za to, že získali málo procent hlasů v Olomouckém kraji nebo na jižní Moravě, tak je to smutné.

Pirátská analýza poukazuje na to, že jste v novinách pro váš Liberecký kraj jednostranně podporoval kandidáty starostů. Podporoval?

Prošel jste si tento náš předvolební zpravodaj?

Prošel jsem si číslo 17, v jehož úvodu hájíte spolupráci s Piráty.

Jenže Piráti si myslí, že zrovna kvůli tomuto číslu prohráli volby. Přitom členové mi za ona slova v úvodu nadávali. Když ten zpravodaj vyšel, tam mí vlastní lidé mi říkali, že jsem byl až zbytečně moc propirátský. A vidíte. Piráti teď mají pocit, že jsem byl moc prostarostovský. Jsem přesvědčený, že tyto noviny neporušují koaliční smlouvu mezi STAN a Piráty. Na tom trvám.

Na konci tohoto zpravodaje jsou barevně odlišeni kandidáti Pirátů a starostů s tím, že v růžové barvě starostů je i titulek s názvem Naši lidé pro vaši budoucnost. Nedávali jste tímto najevo čtenářům, ať volí vaše kandidáty?

To už považuji za hnidopišství. Stáli jsme v kampani před problémem, protože nám naši voliči v kraji tvrdili: My budeme raději volit koalici Spolu než STAN s Piráty. Měli jsme dvě možnosti, jak na to reagovat. Buď se do kampaně vůbec nepustit a tvrdit, že odpovědnost nese celostátní vedení Pirátů a STAN, anebo vysvětlovat našim voličům, proč kandidujeme s Piráty. A o to jsme se snažili. Byť jsme nakonec nedostali zdaleka tolik hlasů jako v krajských volbách, kdy jsme tady vyhráli.

Jenže nedopadli byste ještě hůř, kdybyste nekandidovali s Piráty?

Spoustu lidí nám říkalo, že jsme měli kandidovat sami. Jenže já jim odpovídal, že kdybychom takto kandidovali, tak jsme mohli také získat třeba jen 5,2 procenta hlasů. Část lidí by naši nedohodu s Piráty vnímalo například jako naši neschopnost postupovat společně. Pokud jde ještě o výsledky voleb, kdybychom měli o tři tisíce hlasů méně, tak máme místo dvou poslanců za náš kraj jen jednoho. Jsem přesvědčený, že kdybychom kampaň nedělali, tak budeme mít skutečně jen jednoho poslance.

Proč si myslíte, že lidé měli takovou obavu volit ve větší míře Piráty?

Velkou roli hrála kampaň hnutí ANO, které si vybralo za cíl nejslabší článek těch dvou koalic, což byli právě Piráti. Tato kampaň vyvolala v lidech strach z Pirátů, což ale paradoxně vedlo k vítězství koalice Spolu. Druhý hlavní důvod vidím v tom, že kandidátem koalice Pirátů a STAN na premiéra byl Ivan Bartoš. Je to vzdělaný a racionální muž, ale lidé si hodně vybírají politiky na základě emocí. A ze tří kandidátů na premiéra byl mezi Andrejem Babišem a Petrem Fialou tím nejslabším.

Skutečně?

Myslím, že byl celkově nejslabší, například v televizních debatách. A my jsme nenašli dostatek vnitřní odvahy a vůle v nějaké fázi říci: Postavme do tohoto souboje jako kandidáta na premiéra Vítka Rakušana, který byl pro většinu voličů přijatelnější. Což není, prosím, nic osobního proti Ivanu Bartošovi.

Uvažovali jste v nějaké chvíli o změnu lídra?

Myslím, že každý, kdo trochu dělá do politiky, tak musel od června vidět, že Vítek Rakušan by byl vhodnější kandidát. Několikrát jsme o tom v našem hnutí diskutovali, ale musím smeknout před Vítkem, který prohlásil: Já jsem dal Ivanu Bartošovi ruku na to, že kandidát na premiéra bude on. A pokud sám nepřijde, tak nic na tomto měnit nebudu, protože by to vyvolalo u Pirátů nepokoje. I mně bylo jasné, že by to bylo přes pirátské fórum neprosaditelné. Jediný, kdo tu věc mohl aktivně změnit, byl Ivan Bartoš.

To už je svým způsobem minulost. Co ale dál? Podporujete pořád spolupráci s Piráty, nebo jste proti?

Myslím si samozřejmě, že spolupráce smysl má. Ale je důležité, aby také u Pirátů proběhla nějaká debata o příčinách výsledků voleb. Musíme si všichni přiznat, že jsme volby prohráli. Sice jsme cíl obou koalic porazit Andreje Babiše splnili, ale nepodařilo se nám být silnější než koalice Spolu. A lídr musí být schopný přiznat, co se mu nepodařilo.

Zároveň se ale podle mnohých ukazuje, že u Pirátů není patrně žádná tak silná osobnost, jako je on.

To je pravda, ani já tam nevidím nikoho jiného, kdo by byl schopný stranu vést. Ale věřím, že přijde chvíle, kdy on si připustí spoluzodpovědnost za tuto porážku. To je předpoklad proto, aby se vyčistil vzduch a spolupráce s námi mohla být úspěšná.

Vy jste ovšem pro spolupráci jen v případě, že Piráti půjdou do vlády. Je to tak?

Pokud by Piráti i přes naši velkorysou nabídku na zastoupení ve vládě řekli, že do kabinetu nepůjdou, tak by do ní nešli sami. My jako starostové musíme ve vládě zůstat. Voliči nevolili naši koalici proto, aby šla do opozice.

Máme zájem o ministerstvo pro místní rozvoj

Vypadá to, že zatím máte ve vládě jistá křesla ministra vnitra a ministra školství. O jaké další ministerstvo usilujete? Je to ministerstvo pro místní rozvoj?

Jestliže toto ministerstvo řeší dlouhodobě problémy samosprávy, tak já si úplně neumím představit, že bychom jako starostové neměli možnost nominovat svého zástupce na tento resort. Taková situace by byla pro většinu starostů, a to nejen našich členů a podporovatelů, ale i ostatních starostů, nepochopitelná. Ptali by se nás, proč jsme o toto ministerstvo neprojevili zájem.

A pokud byste toto křeslo získali, nestal byste se ministrem pro místní rozvoj vy?

Ve vládním týmu za STAN jsem byl jmenovaný primárně na dopravu, ale také jako jeden z lidí, kteří by mohli řídit ministerstvo pro místní rozvoj. A kdyby taková výzva přede mnou byla, tak bych ji zvážil. Ale ani nevím, jestli toto křeslo získáme.

A když ano?

Tak potom těch kandidátů z našeho hnutí na toto místo je víc. Nejsem jediný.

A pokud jde o rozdělení křesel vás starostů a Pirátů, podporujete, abyste jich měli více než váš partner v koalici?

Zatím se mluví o tom, že naše koalice by měla dostat celkem šest křesel.

Někteří vaši členové by rádi viděli ve vládě více starostů než Pirátů.

Dovedu si představit i poměr 4:2 pro nás, ale na druhou stranu si myslím, že je potřeba se zachovat k Pirátům rozumně. Připusťme si, že kroužkování sice vedlo k tomu, že my máme klub o 33 členech a oni jen o čtyřech, ale kdyby se nekroužkovalo, tak by to dopadlo jinak. Kdyby všichni voliči mohli říci, jestli by volili spíš Piráty nebo starosty, tak by počet poslanců v klubech byl jiný. Proto jsem spíše příznivcem rovnocenného rozdělení křesel ve vládě.

Takže by vám nevadila tři a tři křesla?

Vydržel bych to.