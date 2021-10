Stovka mladých pro Aktuálně.cz: Obává se konzervativní sněmovny a ignorování klimatu

Aktuálně.cz oslovilo přes sto mladých lidí do 29 let s otázkou, jak hodnotí výsledky voleb. Ačkoli je většina z nich spíše spokojená, projevují obavy, že bude nový kabinet opomíjet témata, na kterých jim záleží, jako je například klima. Že v nové sněmovně nebude jednoduché prosazovat liberálnější témata, přiznávají i někteří zvolení mladí poslanci. Budoucí členové vlády obavy mladých vyvracejí.

Dostupnost bydlení, odpovídající tresty za znásilnění či ochrana klimatu - to jsou témata, na kterých mladým lidem podle organizace Youth, Speak Up! nejvíce záleží, a od politiků tak požadují jejich jasná řešení. Podle spolku je zájem poslanců o tato témata stěžejní i pro to, aby mladí chodili více k volbám.

Také v dotazníku sestaveném redakcí Aktuálně.cz, ve kterém odpovídalo 102 lidí ve věku 18-29 let, se 91 z nich vyjádřilo, že jsou pro ně důležitá témata ochrany klimatu, manželství pro všechny či genderové rovnosti. Čtyřicet z nich je považuje dokonce za zásadní.

Podle stejného dotazníku je pak 88 ze 102 respondentů spokojených s výsledky parlamentních voleb, ve kterých zvítězila koalice Spolu. Téměř polovina respondentů má ale pochybnosti o tom, zda bude budoucí vláda výše uvedená témata brát dostatečně v potaz, a to z důvodu, že v ní budou dominovat strany koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), zastávající spíše konzervativní hodnoty.

Mladí lidé v dotazníku Aktuálně.cz popisují jako důvod k obavám nízký zisk poslaneckých mandátů Pirátů a rozhodující slovo ODS. "Vítěz voleb je konzervativní koalice spíš tradičních stran, nečekám tedy důraz na témata rovnosti žen, manželství pro všechny a podobně, mladé zastupovali Piráti, kteří výrazně oslabili," píše jeden z respondentů.

Podobně se vyjadřuje i třiadvacetiletá Šárka L. z Ústí nad Labem. "Výsledek voleb je pro mě hořkosladký. Jsem ráda, že uskupení Spolu porazilo hnutí ANO. Na druhou stranu, volila jsem druhou koalici, a to kvůli Pirátům, tak mě zklamalo, že mají jen čtyři poslanecká křesla. Jsou dle mého jediní, kdo řeší pro mě důležitá témata - tedy manželství pro všechny, adopce stejnopohlavními páry, klimatickou krizi a sociální problémy. Zároveň jako progresivně levicový člověk nejsem nadšená z budoucí pravicově konzervativní sněmovny," popisuje.

V budoucí sněmovně bude za koalici Spolu sedět téměř jednou tolik poslanců než za koalici Pirátů a starostů. Pirátům se navíc ve volbách nezadařilo, kroužkování zajistilo převahu koaličním starostům. Piráti dosáhli pouze na čtyři mandáty, v končící sněmovně přitom měli 22 zástupců.

Stejně jako někteří oslovení mladí lidé i politologové hodnotí koalici Spolu jako konzervativnější, a to hlavně právě kvůli převaze zástupců ODS. "Liberálně a progresivně orientovaní lidé, kterým nečiní problémy sňatky osob stejného pohlaví, hodně cestují a jsou ekologičtěji zaměření, mají většinou blíže k Pirátům se starosty. Koalice Spolu je v tomto směru spíše pro střední generaci," říká politolog Lukáš Valeš.

To, že se mladí ve volbách z velké části přikláněli k Pirátům se starosty, potvrzuje i sociolog Daniel Prokop z agentury PAQ Research. "Mezi lidmi do 24 let podle našich dat vyhráli Piráti a STAN. Mezi lidmi od 25 do 34 let to bylo víceméně vyrovnané. Celkově u mladých obě koalice braly asi 65 procent hlasů," uvádí.

Benda: Manželství pro všechny se holt bude řešit až po dalších volbách

"Některá témata necháme, nebudeme je řešit, třeba manželství pro všechny se holt bude řešit až po příštích volbách," připustil pár dní po volbách v České televizi poslanec Marek Benda, který je výrazným odpůrcem manželství pro homosexuální páry. Jeho slova naznačují, že úvahy o konzervativnějším směřování politiky mohou být zčásti namístě.

Nejde přitom o slova řadového zástupce ODS, o Bendovi, který poslední čtyři roky vedl ústavně právní výbor sněmovny, se mluví jako o možném příštím ministru spravedlnosti.

Nesouhlasně se třeba k otázce manželství pro všechny staví i pravděpodobný nástupce premiéra Andreje Babiše Petr Fiala. Šéf ODS například ve své knize napsal, že podporuje tradiční rodinu a manželstvím je podle něj jen svazek muže a ženy. Odmítavě se k otázce tradičně staví lidovci, tedy druhá nejsilnější strana koalice. TOP 09 obecně platí v rámci koalice za liberálnější, její šéfka Markéta Pekarová Adamová například sňatky homosexuálů podporuje, avšak někteří starší členové strany inklinují spíše ke konzervativním hodnotám.

Předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová v reakci pro Aktuálně.cz však řekla, že svůj postoj i přes převažující tradiční hodnoty v koalici nezmění. "Ve své poslanecké práci budu nadále pokračovat ve stejném duchu jako v uplynulém volebním období. Zmiňované manželství stejnopohlavních párů bych chtěla navrhnout v rámci poslaneckého návrhu," uvedla.

Mezi mladými silně rezonuje také téma ochrany klimatu, v dotazníku sestaveném redakcí padaly obavy, že se mu nová vláda nebude dost věnovat. Podle organizace Youth, Speak Up!, která reprezentuje zájmy mladých lidí, jsou přitom pro Čechy od 18 do 29 let ochrana přírody či řešení klimatické změny nadprůměrně důležité otázky. I v této oblasti politici ODS několikrát vyjevili svůj zdrženlivý postoj.

Petr Fiala například v rozhovoru pro týdeník Respekt zpochybnil vliv člověka na změny klimatu. Sněmovní výbor pro evropské záležitosti pak třeba loni v dubnu na základě návrhů poslanců ODS Jana Zahradníka a Jana Skopečka přijal usnesení, že je třeba výrazně odmítnout a přehodnotit Zelenou dohodu pro Evropu.

Fiala ale pro Aktuálně.cz upozornil na to, že podle něj koalici Spolu volila spousta mladých lidí právě kvůli programu. "Mladí nás podpořili, protože se jim líbilo, jak jsme v kampani prosazovali například kvalitu vzdělávání, vyřešení problému s bydlením či právě větší starost o životní prostředí," říká. Není tak podle něj dobré generalizovat.

Proti obavám o řešení klimatu se na sociálních sítích ohradila i Pekarová Adamová. "Dlouhodobě udržitelný život lidí na naší planetě je pro nás jasnou prioritou. Nezmění to nic. Ani to, že jsme součástí vítězné koalice, která je označována za konzervativní," napsala předsedkyně. Pro Aktuálně.cz pak také dodala, že ačkoliv jsou její koaliční partneři v některých ohledech konzervativnější, tak to ještě neznamená, že popírají fakta.

Bude to složité, bude to trvat, ale nezahazujme naději, říká mladá poslankyně

Redakce Aktuálně.cz oslovila i nejmladší nově zvolené poslance s dotazem, jak na obavy, že by v budoucí sněmovně mladší generace nemusela mít zastání, reagují. Osmadvacetiletá Klára Kocmanová, zvolená ve Středočeském kraji za Piráty, sama popisuje, že se rozhodla vstoupit do politiky, protože se jako mladý člověk necítila dostatečně zastoupená v tématech, která ji zajímají. "Navíc mi politické prostředí připadalo nepřátelské a vzdálené lidem a to chci změnit," dodává.

Námitky, že bude sněmovna příliš konzervativní, se snaží usměrňovat. "ODS není jediná strana ve sněmovně a nebude to ani jediná strana ve vládě. My například za ochranu klimatu bojovat budeme, jak jsme to deklarovali v našem programu. Nechci předem odsuzovat nějakou spolupráci k nezdaru, chci hledat řešení a moje naděje je, že vždycky nějaké je, i když cesta k němu může být náročná," říká pirátská politička.

Dosavadní asistentka Víta Rakušana a zastupitelka obce Dolní Břežany, třicetiletá Barbora Urbanová, přiznává, že prosazovat témata mladých bude složité. "Nebyla bych tak skeptická, do sněmovny se dostalo spoustu lidí, u nichž názor například na manželství pro všechny neznáme. Samozřejmě si ale uvědomuji, že prosadit ho ve sněmovně, která se na první pohled zdá konzervativní, bude složité a bude to trvat. Můžeme vyjednávat, diskutovat o tom, důležité je, aby byl někdo aktivní," zamýšlí se.

Mladé lidi podle ní obecně před volbami spojoval pocit nejistoty z budoucnosti. "Nevěděli, zda se jim nezavře škola, zda za pět let seženou bydlení. Myslím, že nejistota z budoucnosti je mezi mladými výrazné téma. Bytová politika, LGBT práva i zelená témata na to ale navazují, mladí cítí deficit, mají dojem, že na ně všichni kašlou," dodává Urbanová.

Kromě koaličních stran bude nová sněmovna složena z 92 opozičních politiků, 72 zákonodárců bude z hnutí ANO. Většina respondentů v redakcí sestaveném dotazníku vyjadřovala spokojenost s výsledky voleb, avšak někteří zástupci hnutí ANO témata blízká mladým v minulosti zvedali. Například z iniciativy poslankyně za ANO Barbory Kořanové v červnu poslanci na mimořádné schůzi jednali o změně definice znásilnění.

Nejmladší zvolený poslanec, sedmadvacetiletý Ondřej Babka z hnutí ANO, se podivuje nad tím, že část mladých volila koalici Spolu jako protest proti vládnímu hnutí. "Nedává mi smysl, že si tedy pak stěžují, že je sněmovna konzervativní," říká Babka. Podle něj témata mladých nezapadnou.

"Jsem přesvědčený, že ANO má voliče i v řadách mladých lidí. Domnívám se, že hnutí dělá věci, které jsou pro mladé voliče zajímavé, třeba chceme uchovat slevy na jízdném pro studenty," uvedl Babka těsně po volbách pro Aktuálně.cz.

Na dotaz ohledně kauz kolem premiéra Babiše, kvůli kterým si i řada mladých lidí přála změnu na vládních místech, odpovídá, že skandály šéfa hnutí práci ostatních členů ANO částečně poškozují. "Každá negativní kauza hnutí poškodí, my jsme se s tím ale nějak naučili bojovat," uvádí mladý poslanec.

Ačkoli i někteří nově zvolení nejmladší poslanci přiznávají, že prosazovat určitá progresivnější témata bude složitější, avizují, že se budou snažit. Potvrzují to i lídři stran, podle kterých jsou ale veškeré obavy předčasné. "Do spekulací o tom, jaká vláda bude, bych se vůbec nepouštěla. V těchto dnech o její podobě přece jen teprve jednáme," uzavírá Pekarová Adamová.