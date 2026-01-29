Pustí nám sem Macinka ruské špiony? Realita je složitější

V zemích EU včetně Česka začala platit nová pravidla, která mají ztížit ruským špionům s diplomatickým krytím vstup do země. Aktuálně.cz popisuje, jak to bude v praxi fungovat.
Že ruští agenti využívají diplomatického krytí ke špionáži, není nic nového pod sluncem. Jiří Paďourek je bývalý ředitel české rozvědky (Útvaru pro zahraniční styky a informace) a bývalý ředitel sekce vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra. Podle něj jsou rizika z pobytu ruských diplomatů vysoká. „Ruské zpravodajské služby používají diplomatické krytí pro zpravodajskou činnost rutinně. Ten člověk na základě diplomatické imunity moc neriskuje, protože to nejhorší, co se mu v případě odhalení může stát, je vyhoštění. Rusové to používají opravdu hodně, ostatně ruská ambasáda v Praze byla plná agentů.“
Server Seznam Zprávy a Deník N upozornily na možná rizika, která i po zavedení nových pravidel přetrvají. Uvedly také, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) měl seškrtat opatření, která chrání Česko před vstupem ruských agentů s diplomatickým krytím. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, jak vážná situace je a co přesně se bude dít.
Právě kvůli infiltraci ruských agentů Česko ještě za Fialovy vlády iniciovalo vznik nové evropské direktivy, která má pobyt ruských diplomatů v EU dostat pod kontrolu. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake popisuje: „V EU se v prosinci na náš návrh dohodla tzv. notifikace, tedy, že ruští diplomaté musí hlásit příjezd do zemí EU. To začalo platit 25. 1. i u nás. Ta unijní direktiva ale umožňuje i přísnější variantu, kdy ruští diplomaté musí čekat na schváleni, tzv. autorizaci.“
A právě tam leží kámen úrazu. Autorizaci jsme zatím nezavedli. Jenže v tom nejsme sami. Zavedly ji z celé evropské sedmadvacítky jen dvě země – Litva a Estonsko. Proč se nepřidala ČR? Daniel Drake vysvětluje: „To ale musí schválit vláda. Na vládu to ministr Macinka donesl, ale protože vláda jednala o rozpočtu a nebyl čas, vůbec se to nedostalo na program jednání. Na příští jednání vlády to ponese zase.“
Podobně se vyjádřil i ministr Macinka: „Udělal jsem to, co jsem mohl na úrovni ministra, tedy podepsal notifikace. Další krok, který může být ještě přísnější, tedy dodatečnou autorizaci, musí schválit vláda. Vzhledem k tomu, že jsme řešili rozpočet, na to nebyl prostor, ale určitě to bude obsahem jednání nějakého dalšího zasedání vlády.“
Anonymní zdroj z ministerstva zahraničních věcí to pro Aktuálně.cz potvrdil: „V tomto je Macinka opravdu nevinně. Tohle (autorizaci) musí schválit vláda, ta se k tomu nedostala, takže jsme zatím schválili onu základní variantu (notifikaci). Tu ale mají s výjimkou Estonska a Litvy všechny země EU. Macinka nic nezměnil ani nechtěl změnit. Autorizaci i nadále chceme, ale musí to zkrátka na nějakém příštím jednání schválit vláda.“
Ostatně i v Estonsku o věci rozhodla vláda – na zasedání 22. ledna s tím, že nová pravidla vešla v platnost o tři dny později. Ruští diplomaté, konzulární úředníci, administrativní a technický personál diplomatických misí, jakož i jejich rodinní příslušníci budou povinni získat předem povolení k překročení vnější hranice Estonska. Nová pravidla také upřesňují, které osoby jsou povinny oznámit svůj záměr cestovat nebo projíždět jiným členským státem EU, ve kterém nejsou akreditovány, a to nejpozději 24 hodin předem. Ruská ambasáda v Tallinnu bude muset podat žádost o povolení estonskému ministerstvu zahraničních věcí nejméně pět pracovních dnů před vstupem osoby do země. Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení bude učiněno nejpozději jeden den před plánovaným překročením hranice.
Je otázka, jaký efekt pravidla budou mít. Zdroj z bezpečnostní komunity to pro Aktualne.cz popsal slovy: „Ona je to spíš velká PR akce. Rusové to s radostí obrátí proti nám. Budou hlásit příjezd bezvýznamných diplomatů, na které budou muset české bezpečnostní složky nasazovat své (hodně omezené) kapacity na sledování.“
Rusové navíc zjevně využívají spíše jiné kanály. V Polsku od začátku ruské agrese na Ukrajinu zatkli pro podezření ze špionáže nebo sabotáže pro Rusko celkem 44 osob (údaj je z května loňského roku). Drtivá většina z nich jsou občané Ukrajiny. Někteří to dělají pro peníze, jiní z ideových důvodů. Vzhledem k množství Ukrajinců v zemích EU je to pro ruské tajné služby velká množina lidí, ze kterých lze víceméně nepozorovaně verbovat možné agenty. Oproti tomu každý ruský diplomat, který nyní překračuje hranice EU poté, co se nejprve musel nahlásit, musí počítat s tím, že bude sledován.
ŽIVĚMacinka poprvé zastupuje Česko na jednání ministrů zahraničí EU. Chystá se i za oceán
Českou republiku na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu poprvé od svého nástupu do funkce zastupuje ministr Petr Macinka. Ministři budou jednat o ruské agresi proti Ukrajině a o situaci na Blízkém východě, zejména v Íránu. Očekává se přijetí dalších sankcí vůči íránským představitelům. Zároveň Macinka oznámil, že příští týden navštíví USA.
"To si sakra dáváte pozor na jazyk." Experti se diví veteránově zvláštní roli
Spadne opona, extraligové jeviště zhasne. Na měsíc se nasvítí olympijské kluziště. A pak? Pak začne boj o titul. Nová epizoda hokejového podcastu Bago je o černém koni, tápajícím šampionovi i zajímavé roli Vladimíra Draveckého.
ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic
Ostrava, 20. ledna 2026 – Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.
ŽIVĚZátah FBI v Atlantě. Agenti prohledali volební středisko kvůli možnému ovlivňování
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledal volební středisko nedaleko Atlanty, a to v souvislosti s možným ovlivňováním prezidentských voleb v roce 2020. Informovala o tom agentura Reuters. Prezident Donald Trump, který tehdy volby prohrál, bez důkazů opakovaně tvrdí, že hlasování bylo zmanipulované a že v něm tehdy ve skutečnosti zvítězil.
Tohle určitě nečekali. Putinova válka donutila ruské zloděje aut k utažení opasků
Jaká auta se loni v Rusku kradla nejčastěji? Nebyly to volkswageny nebo kdysi mezi lapky oblíbená Škoda Rapid. Skutečnost, že většina kriminálníky vyhledávaných značek před čtyřmi lety zemi opustila, zanechala na chování zlodějů viditelnou stopu.