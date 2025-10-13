Zahraničí

Ruští krtci mají problém. Ukrajinský "test" je dokáže odhalit během vteřiny

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 3 hodinami
Rusko se po dobu své rozsáhlé invaze snaží mezi Ukrajince infiltrovat své agenty a sabotéry. Na začátku agrese se mezi obyvatelstvem snažili ukrývat také vojáci. „Ukrajinci ale brzy vymysleli chytrou metodu, jak je identifikovat,“ napsal kyjevskou vládou podporovaný server United 24.
Ruští agenti a sabotéři s ním marně bojují. Vyslovení jednoho slova je pokaždé odhalí. | Video: Aktuálně.cz/youtube/Kanal 24, Aktuálně.cz/X/Катран. Слава Уkрaїні!

Když chtěl Ukrajinec otestovat neznámého člověka, požádal ho, aby vyslovil jedno slovo. Díky odlišnosti obou jazyků se dotyčný okamžitě prozradil. Tím slovem je Paljanycja. "Jeho následné široké použití se stalo raným symbolem národní identity a odporu," píše server

Samotné slovo znamená tradiční ukrajinský chléb, podobný kulatému bochníku s křupavou kůrkou a měkkou střídkou. Obvykle se vyrábí z pšeničné mouky, vody, droždí a soli. Je symbolem pohostinnosti a často se spojuje s ukrajinskou kulturní identitou. 

V jednom případě natočil Ukrajinec odvážnou konfrontaci s muži v uniformách. "Sláva Ukrajině!" volal muž. Odpovědí by mělo být "Hrdinům sláva", ale bylo ticho. "Dobře, chápu, nechce se vám odpovídat… Co kdybyste řekli slovo Paljanycja," odvážil se navrhnout. V tu chvíli se ukázalo, že muži, ke kterým se blížil, jsou ruští vojáci.

"Okamžiků, jako byl tento, bylo na začátku války mnoho. Vojáci zřídili po celé zemi kontrolní stanoviště, kde se kromě dokladů vyžadovalo i zopakování slova Paljanycja," tvrdil server United 24. Také obyčejní Ukrajinci proaktivně žádali podezřelé lidi ve svém okolí, aby výraz opakovali.

Rozdíl ve výslovnosti dokážou rozeznat také Ukrajinci, jejichž rodnou řečí je ruština. Dokazuje to příběh z Charkova, který leží blízko hranic s Ruskem a v němž se převáženě mluví rusky. 

Po vytlačení prvního útoku se někteří ruští vojáci snažili prchnout. "Jeden z nich se převlékl do civilu a utekl do sklepa ve škole, kde se před bombardováním ukrývali civilisté. Někdo si začal všímat, že muž mluví trochu odlišně. Jeho ruština nezněla jako u charkovčanů. Když ho požádali, aby řekl slovo Paljanycja, samozřejmě to nedokázal," řekla pro Aktuálně.cz rodačka z Charkova Taisiia Kryvoshei, která nyní dlouhodobě žije v Česku.

"Vzhledem k odlišným fonologickým omezením těchto dvou jazyků je snaha vyslovit slovo Paljanycja (ukrajinsky Паляниця) pro vetřelce náročná," tvrdí Oksana Bombaová, odborná asistentka ukrajinského jazyka, kultury a regionálních studií na univerzitě v Montaně.

Ukrajinština má určité hlásky, které v ruštině neexistují, což rodilým Rusům ztěžuje správnou výslovnost. Vyslovují Paljanycja spíše jako Palianitsa. Ukrajinské "ц" neboli "ts" je palatální souhláska, což znamená, že se vyslovuje s jazykem blíže k patru, což může být pro Rusy, kteří tuto vlastnost ve svém jazyce nemají, náročné. 

"Vyslovují to tvrdě, neohrabaně, zatímco Ukrajinci plynule a melodicky. Objevila se i věta: ,Kramnycja bilja ukrzaliznyci, de prodajetsja paljanycja‘. Tato fráze je pro Rusy vysloveně noční můrou - plná zvuků, které prostě nevysloví. A přitom je to úplně obyčejná věta: ‚Obchod u ukrajinské železniční stanice, kde se prodává paljanycja‘," dodává Kryvoshei, která stojí za instagramovým profilem @ukrainianineu.

Cirkus pro generály. Ruské blogery rozzuřilo cvičení taktiky, která jim selhala. (Celý článek s videem zde)

Toto cvičení rozzuřilo ruské vojenské blogery. Výsadkáři nakládali Il-76, aby cvičili útok v týlu nepřítele, Su-34 vypouštěly hloupé bomby. | Video: Reuters
 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Rusko výslovnost ruština agent sabotáž

