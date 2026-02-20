Průzkum: Češi chtějí bránit stát za každou cenu, nevěří ale v jeho obranyschopnost

O schopnosti České republiky ubránit se pochybuje více než polovina Čechů. Naprostá většina zároveň míní, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, který se konal od 23. ledna do 3. února a zúčastnilo se ho 1725 lidí.
Meziročně podle výsledků průzkumu vzrostl počet lidí, kteří důvěřují v úroveň české armády a současně oslabila skepse vůči smysluplnosti nákladů na obranu i možnosti rozhodovat o obraně ČR samostatně bez hlavní role velmocí.
Na názoru, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu, se shodlo 92 procent dotázaných. „V situaci, kdy je takto výrazně vnímaná nutnost obrany suverenity České republiky, ale zároveň 56 procent respondentů vyjádřila své pochybnosti o schopnosti státu ubránit se, pokud by k něčemu došlo,“ uvedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění v tiskové zprávě. Důvěru ve schopnost bránit se vyjádřily necelé dvě pětiny respondentů.
Zhruba polovina české veřejnosti považuje podle průzkumu úroveň české armády za srovnatelnou s ozbrojenými silami západních zemí. Opačný názor má 41 procent dotázaných, deset procent lidí v průzkumu uvedlo, že úroveň nedokáže posoudit. Výdaje na obranu nepředstavují podle průzkumu zbytečnou zátěž státního rozpočtu podle dvou třetin Čechů, opačný názor zastává 29 procent lidí.
Přibližně dvě pětiny respondentů pak nevnímá úvahy o obraně ČR jako podstatné s odůvodněním, že Česko patří mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. Nesouhlas s tímto tvrzením vyjádřilo 58 procent dotázaných.
Na názory má podle Centra pro výzkum veřejného mínění vliv pohlaví, věk i vzdělání. „Nejstarší generace častěji souhlasí s potřebou bránit suverenitu státu za každou cenu, zároveň ale častěji považují výdaje na obranu za příliš zatěžující a častěji pochybují o schopnosti České republiky se ubránit, pokud by došlo k vojenskému konfliktu,“ uvedlo centrum. Častěji také považují za zbytečné úvahy o obraně, protože předpokládají, že by o situaci ČR rozhodly velmoci.
Nejvíce skeptičtí k úrovni české armády jsou lidé mezi 30 a 54 lety. „Muži měli častěji tendenci souhlasit s potřebou bránit suverenitu státu, z pohledu žen častěji představovaly výdaje za obranu zátěž státního rozpočtu a častěji volily odpověď 'nevím', pokud měly posoudit úroveň české armády,“ podotklo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Ženy také častěji než muži vyjadřovaly pochybnost, zda vůbec uvažovat o obraně ČR, protože by rozhodly velmoci.
Pozitivnější náhled na otázky obrany měli podle výsledků průzkumu lidé s vysokoškolským vzděláním, respondenti s nižším dosaženým vzděláním vyjadřovali větší skepsi.
Ve srovnání s průzkumem z března 2025 lze podle Centra pro výzkum veřejného mínění sledovat náznaky ústupu části české společnosti od vnímání obrany v kontextu bezmoci a rozpočtové zátěže, a to směrem k častějšímu ztotožnění se s výroky obsahujícími očekávání a legitimitu obrany a také k pozitivnějším názorům na úroveň armády, schopnost se bránit i na výdaje za obranu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Uvedl to při pátečním představení hospodářské strategie svého kabinetu s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Mezi nejdůležitější témata dokumentu, který vláda schválila v pondělí, zařadil také zdravotnictví či výstavbu kvůli zvýšení dostupnosti bydlení.
Bezpečnostní složky zadržely na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
Je to paradox - zatímco lékaři mnoha odborností očkovat nesmějí, lékárníkům bez medicínského vzdělání chce resort zdravotnictví tuto možnost dát. „Cíl je zřejmý: dostat zdravého člověka do lékárny a něco mu tam prodat," reagoval na plány ministra Adama Vojtěcha (ANO) šéf lékařské komory Milan Kubek. Pokud chce resort zvednout proočkovanost populace, měl by podle něj rozvázat ruce doktorům.
Americký prezident Donald Trump si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Prohlásil to ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání své Rady míru ve Washingtonu. V obsáhlém projevu zmínil současné „dobré" rozhovory s Teheránem, zopakoval nicméně, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. Pokud dohoda nebude, bude zle, varoval.
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.