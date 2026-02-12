CVVM: Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident, nejvyšší nedůvěru má Turek

Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident Petr Pavel, důvěřuje mu 62 procent lidí. Následuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s důvěrou 50 procent a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) s důvěrou u 44 procent lidí. Naopak nejvyšší nedůvěru, 70 procent, má vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy).
Dvě třetiny lidí nedůvěřují předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), šest z deseti lidí nevěří také ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé). Vyplývá to průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
Centrum pro výzkum veřejného mínění obdobné průzkumy dělalo i v minulosti. Protože před časem změnilo metodologii, nejsou nynější výsledky srovnatelné z předchozími průzkumy.
Respondenti v aktuálním dotazování hodnotili to, jak důvěřují prezidentovi, premiérovi, předsedům obou komor Parlamentu, členům vlády a šéfům stran, které mají poslanecký klub, ale nejsou ve vládě ani ve vedení Sněmovny. Účastníci u každého politika uváděli, zda mu spíše důvěřují, spíše nedůvěřují, neznají ho nebo neví.
Podle procenta důvěry byl na prvním místě Pavel, následovaný Vojtěchem, Havlíčkem, ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).
„Naopak nejvyšší procento odpovědi 'spíše nedůvěřuji' přisuzují Češi Filipu Turkovi, kterému nedůvěřují více než dvě třetiny české veřejnosti (70 procent), důvěřuje mu jedna pětina (20 procent), a tedy dosahuje nejnižší hodnoty indexu důvěra-nedůvěra (minus 50),“ uvedli autoři průzkumu. Po Turkovi lidé nejvíce nevěří Okamurovi a Macinkovi. „Alespoň polovina českých občanů také nedůvěřuje (předsedovi Pirátů) Zdeňku Hřibovi, Andreji Babišovi, (předsedovi STAN) Vítu Rakušanovi a Aleně Schillerové,“ uvedl průzkum.
Podle indexu důvěra-nedůvěra, tedy rozdílu mezi dosaženou hodnotou důvěry a nedůvěry, dosáhl prvního místa opět prezident s hodnotou 28. Kladný výsledek zaznamenal průzkum také u ministrů Vojtěcha a Havlíčka, ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS).
Nejméně lidé podle průzkumu znají ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO), předsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla a ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD).
Do průzkumu se od 23. ledna do 3. února zapojilo 1725 respondentů starších 15 let.
Vyjádření důvěry či nedůvěry politikům (v procentech):
Zdroj: CVVM
