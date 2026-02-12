Přeskočit na obsah
CVVM: Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident, nejvyšší nedůvěru má Turek

ČTK

Nejdůvěryhodnějším politikem je prezident Petr Pavel, důvěřuje mu 62 procent lidí. Následuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s důvěrou 50 procent a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) s důvěrou u 44 procent lidí. Naopak nejvyšší nedůvěru, 70 procent, má vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy).

Respondenti v aktuálním dotazování hodnotili to, jak důvěřují prezidentovi, premiérovi, předsedům obou komor Parlamentu, členům vlády a šéfům stran.
Foto: Aktuálně.cz
Dvě třetiny lidí nedůvěřují předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), šest z deseti lidí nevěří také ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé). Vyplývá to průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Centrum pro výzkum veřejného mínění obdobné průzkumy dělalo i v minulosti. Protože před časem změnilo metodologii, nejsou nynější výsledky srovnatelné z předchozími průzkumy.

Respondenti v aktuálním dotazování hodnotili to, jak důvěřují prezidentovi, premiérovi, předsedům obou komor Parlamentu, členům vlády a šéfům stran, které mají poslanecký klub, ale nejsou ve vládě ani ve vedení Sněmovny. Účastníci u každého politika uváděli, zda mu spíše důvěřují, spíše nedůvěřují, neznají ho nebo neví.

Podle procenta důvěry byl na prvním místě Pavel, následovaný Vojtěchem, Havlíčkem, ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

„Naopak nejvyšší procento odpovědi 'spíše nedůvěřuji' přisuzují Češi Filipu Turkovi, kterému nedůvěřují více než dvě třetiny české veřejnosti (70 procent), důvěřuje mu jedna pětina (20 procent), a tedy dosahuje nejnižší hodnoty indexu důvěra-nedůvěra (minus 50),“ uvedli autoři průzkumu. Po Turkovi lidé nejvíce nevěří Okamurovi a Macinkovi. „Alespoň polovina českých občanů také nedůvěřuje (předsedovi Pirátů) Zdeňku Hřibovi, Andreji Babišovi, (předsedovi STAN) Vítu Rakušanovi a Aleně Schillerové,“ uvedl průzkum.

Podle indexu důvěra-nedůvěra, tedy rozdílu mezi dosaženou hodnotou důvěry a nedůvěry, dosáhl prvního místa opět prezident s hodnotou 28. Kladný výsledek zaznamenal průzkum také u ministrů Vojtěcha a Havlíčka, ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Nejméně lidé podle průzkumu znají ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO), předsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla a ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD).

Do průzkumu se od 23. ledna do 3. února zapojilo 1725 respondentů starších 15 let.

Vyjádření důvěry či nedůvěry politikům (v procentech):


Důvěra

Nedůvěra

Nezná

Neví

Petr Pavel

62

34

1

3

Adam Vojtěch (za ANO)

50

32

9

9

Karel Havlíček (ANO)

44

37

13

6

Alena Schillerová (ANO)

43

50

4

3

Andrej Babiš (ANO)

43

53

1

3

Vít Rakušan (STAN)

38

52

4

6

Robert Plaga (za ANO)

37

27

25

11

Miloš Vystrčil (ODS)

36

30

28

6

Martin Kupka (ODS)

33

33

27

7

Aleš Juchelka (ANO)

31

37

25

7

Tomio Okamura (SPD)

30

66

1

3

Marek Výborný (KDU-ČSL)

27

29

36

8

Zdeněk Hřib (PIráti)

26

54

13

7

Petr Macinka (Motoristé)

24

60

11

5

Lubomír Metnar (ANO)

20

24

48

8

Filip Turek (za Motoristy)

20

70

5

5

Jeroným Tejc (za ANO)

17

23

51

9

Jaromír Zůna (za SPD)

17

28

47

8

Matěj Ondřej Havel (TOP 09)

13

16

65

6

Boris Šťastný (Motoristé)

13

27

54

6

Oto Klempíř (za Motoristy)

12

32

48

8

Ivan Bednárik (za SPD)

11

20

63

6

Zuzana Mrázová (ANO)

10

12

71

7

Martin Šebestyán (za SPD)

7

15

74

4

Zdroj: CVVM




