Prezident Pavel: Ministr Macinka mi vyhrožuje a vydírá mě. Naznačil další postup

Prezident Petr Pavel vystoupil v úterý s prohlášením, které nemá v novodobých dějinách Česka obdoby. Pavel tvrdí, že dostal zprostředkovaně od ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě dvě textové zprávy, které vnímá jako vyhrožování a vydírání své osoby. Proto se rozhodl podat podnět bezpečnostním složkám.
„Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě,“ začal prezident Petr Pavel své prohlášení, ve kterém pokračoval zmínkou o tom, jak mu v nočních hodinách doručil Macinka prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře dvě textové zprávy.
„Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit,“ uvedl Pavel. „Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné,“ řekl Pavel s tím, že se nenechá zastrašovat.
„Za sebe mohu říct, že na mě žádné zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky,“ uvedl prezident a upozornil, že se obrátil na policii. „Podávám podnět bezpečnostním složkám a hodlám postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání,“ podotkl.
Vyhrožování a vydírání prezidenta republiky ministrem vlády považuji za naprosto nepřijatelné v jakékoliv demokratické zemi. Zároveň považuji za důležité, aby občané viděli, jak zvolení zástupci a jakým způsobem zastupují jejich zájmy. Takové jednání zároveň může poškozovat obraz a důvěryhodnost České republiky v zahraničí.
První prohra, konec nadějí. Siniaková a Verbeek doplatili na výpadek v klíčové chvíli
Tenistka Kateřina Siniaková do semifinále smíšené čtyřhry na Australian Open nepostoupila.
Slovensko do Rady míru nevstoupí, Fico varuje před obcházením OSN
Slovenský premiér Robert Fico odmítl nabídku USA, aby se Slovensko stalo členem Rady míru. Fico dnes novinářům řekl, že mezinárodní právo se nemá nahrazovat novými institucemi. Radu míru ustavil americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚPavel zrušil schůzku ústavních činitelů, někteří nebyli schopni dodržet čas
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
KVÍZ: Zvládli byste poskytnout první pomoc? Osvěžte si vědomosti!
V Česku je většina lidí ochotná poskytnout v případě nutnosti první pomoc. Zdaleka ne všichni z nich ale tuší, jak zraněnému či nemocnému pomoci správně. Patříte mezi ně, nebo máte zásady první pomoci v malíčku?