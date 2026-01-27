Přeskočit na obsah
Benative
27. 1.
Prezident Pavel: Ministr Macinka mi vyhrožuje a vydírá mě. Naznačil další postup

Radek Bartoníček

Prezident Petr Pavel vystoupil v úterý s prohlášením, které nemá v novodobých dějinách Česka obdoby. Pavel tvrdí, že dostal zprostředkovaně od ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě dvě textové zprávy, které vnímá jako vyhrožování a vydírání své osoby. Proto se rozhodl podat podnět bezpečnostním složkám.

Petr Pavel
Prezident Petr Pavel.Foto: Economia
„Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě,“ začal prezident Petr Pavel své prohlášení, ve kterém pokračoval zmínkou o tom, jak mu v nočních hodinách doručil Macinka prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře dvě textové zprávy.

„Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit,“ uvedl Pavel. „Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné,“ řekl Pavel s tím, že se nenechá zastrašovat.

„Za sebe mohu říct, že na mě žádné zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky,“ uvedl prezident a upozornil, že se obrátil na policii. „Podávám podnět bezpečnostním složkám a hodlám postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání,“ podotkl.

Vyhrožování a vydírání prezidenta republiky ministrem vlády považuji za naprosto nepřijatelné v jakékoliv demokratické zemi. Zároveň považuji za důležité, aby občané viděli, jak zvolení zástupci a jakým způsobem zastupují jejich zájmy. Takové jednání zároveň může poškozovat obraz a důvěryhodnost České republiky v zahraničí. 

SMS, Petr Pavel, Petr Macinka
SMS, Petr Pavel, Petr MacinkaFoto: x/Petr Pavel
SMS, Petr Pavel, Petr Macinka
SMS, Petr Pavel, Petr MacinkaFoto: x/Petr Pavel
SMS, Petr Pavel, Petr Macinka
SMS, Petr Pavel, Petr MacinkaFoto: x/Petr Pavel
