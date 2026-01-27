„Spálím mosty, vejde to do učebnic politologie.“ Co napsal Macinka prezidentovi?

Prezident Petr Pavel zveřejnil znění SMS zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) jeho poradci Petru Kolářovi. Podle jeho slov jde o bezprecedentní vydírání. Záměr měl navíc podpořit premiér Andrej Babiš (ANO) i předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Deník Aktuálně.cz přináší přepis zpráv mezi oběma muži, jejichž printscreeny má redakce k dispozici.
Petr Macinka:
Dobrý večer. To se nám to dneska nějak nevydařilo. Rozhodně nebyl záměr na Hrad nepřijít… (Macinka reaguje na posunutí času a poté zrušení schůzky s prezidentem, na kterou se nestihl dostavit včas - pozn. red.).
Na druhou stranu já teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět. Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP (prezident nominanta na ministra životního prostředí a Macinkova spolustraníka Filipa Turka již dříve odmítl jmenovat
– pozn red.).
Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě.
Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis…
Ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky. Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii.
Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho).
Rozumím tomu, jak moc ho to irituje a štve. Mě ale taky. Beru to už osobně…
P. S.: ad I-159 pro Ukrajince (rozhodnutí nedodat české letouny ukrajinské armádě – pozn. red.) – jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií. Já bych o tom Tomia možná přesvědčil (tak jako jsem s ním mluvil o muniční iniciativě). Jenže teď už to není možné. I tuto pravdu se může leckdo (ve středu) dozvědět.
Moc držím panu prezidentovi palce, aby se rozhodl správně.
Mějte se fajn.
P. M.
Petr Kolář, poradce prezidenta:
Dobrý večer. Váš vzkaz vyřídím. Dost by mě ale překvapilo, kdyby pan prezident změnil názor. Jak ho znám, má pro boj ve složitém terénu poměrně vyvinutý cit. Tak uvidíme.
Petr Macinka:
Děkuji. S tím citem si nejsem jist. Prezident dělá emocionální chyby… Nejsem si jist, zda dostatečně chápe, že už není vojákem, ale že se stal politikem. No, uvidíme. Šanci stále má. Pak už bojovat nebude mít s kým ani čím.
Jsem plně odhodlán, neustoupí-li, učinit maximalistické kroky až do posledního možného detailu.
Stále si myslím, že to není nutné, protože skutečný a nebezpečný nepřítel je venku a je velmi hloupé si ho vytvářet doma. Já s tím nezačal…
Na druhou stranu politicky – jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí.
Ale znovu opakuji, nemusí to být. Čas na uklidnění situace vyprší ve středu. Já si rozhodně nenechám ujít příležitost, kterou mám před sebou.
Berte to, prosím, ode mě jako vůli se dohodnout. Kdybych ji neměl, toto bych vám ani neavizoval a rovnou bych učinil, co se mi učinit naskýtá…
Petr Kolář:
Pane ministře, nebudu už raději reagovat. Konejte, jak uznáte za vhodné. Dobrou noc.
Petr Macinka:
Dobrou noc i vám.
ŽIVĚPrezident zveřejnil Macinkovy "výhrůžné" esemesky, opozice žádá ministrovo odvolání
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. Pavel to oznámil v úterý.
Studie odhalila stovky obětí sexuálního násilí u německých skautských organizací
Stovky dětí a mladistvých se staly oběťmi sexuálního zneužívání v rámci křesťanských skautských organizací v Německu. Vyplývá to ze studie dvou výzkumných ústavů, která uvádí, že mezi lety 1973 až 2024 identifikovala 344 obětí sexuálního násilí a 161 podezřelých pachatelů. Informuje o tom agentura DPA.
Videa ukazují, jak USA válcuje sněhová kalamita. Vyžádala si i svou daň
Nejméně 22 mrtvých si vyžádala sněhová bouře ve Spojených státech. Aerolinky musely za poslední dny zrušit desítky tisíc letů. Téměř polovina z amerických států vyhlásila stav nouze a školy po celé zemi ruší výuku.
39 znásilnění, zprávy o sexuální otrokyni. Fotbalový top agent čelí vážným obviněním
Civilní žaloba v USA líčí šokující příběh ženy, která měla být roky držena v područí vlivného fotbalového agenta Jonathana Barnetta. Ten zastupoval i velšskou hvězdu Garetha Balea.
Tesle v EU loni klesl prodej o 38 procent, čínský rival BYD prodej ztrojnásobil
Americké automobilce Tesla miliardáře Elona Muska loni v Evropě výrazně klesl odbyt. V zemích Evropské unie registrace nových vozů Tesla klesly o 38 procent na 150 504 vozů, ukázaly v úterý údaje Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Velmi se naopak dařilo konkurenčnímu čínskému výrobci BYD, který loni v EU zvýšil počet registrací svých elektromobilů o 228 procent na 128 827 vozů.