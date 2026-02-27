Přes 100 tisícům cestujícím propadne Lítačka. Úřad radí, jak to řešit. Hrozí postih

Lidé, kteří mají pražskou kartu na MHD Lítačka s původním datem konce platnosti v roce 2020, si ji musí letos vyměnit za novou. Týká se to asi 370 000 karet, ale reálně 130 000 lidí, kteří na ní mají nahraný platný kupon. Uvedl to Vladimír Antonin Bláha, mluvčí pražské městské společnosti Operátor ICT (OICT), která se o Lítačku stará.
Firma již platnost karet dvakrát prodloužila o tři roky. Lítačka začala fungovat v roce 2016, kdy nahradila opencard.
"Rozhodující je datum uvedené přímo na kartě. Pokud je na plastové kartě uveden rok 2020 jako původní konec platnosti, jde o kartu z roku 2016, kterou je nutné vyměnit. Datum (den a měsíc) je uvedeno přímo na potisku," uvedl mluvčí. Dodal, že nutnost výměny nijak nesouvisí s platností časového kuponu, který má cestující zakoupený.
Platnost karty si mohou lidé ověřit také na webu PID Lítačka, najdou tam i podrobnosti o postupu výměny. Novou kartu si lze zdarma objednat přes uživatelský účet na webu, doručena bude poštou. Dále je možné navštívit zákaznické centrum Lítačka ve Škodově paláci či vybraná kontaktní a prodejní místa dopravního podniku (DPP), kde však lidé za výměnu zaplatí poplatek 50 korun, v případě expresního vydání 100 korun.
Další variantou je plastovou Lítačku vůbec nemít, časový kupon je možné mít pouze v mobilní aplikaci nebo jej svázat například s platební kartou. To je však podle Bláhy nutné udělat před tím, než skončí platnost plastové karty. V případě pořízení nové karty je následně nutné na ni v on-line účtu nebo aplikaci převést kupon, s čímž mohou pomoci i zaměstnanci ve Škodově paláci nebo centrech DPP.
Pokud by lidé dále jezdili s propadlou Lítačkou, nebude jako jízdní doklad platit i přes to, že bude mít cestující zakoupený časový kupon. "V případě přepravní kontroly v metru, tramvajích a v autobusech na území Prahy bude s cestujícími, kterým skončila platnost Lítačky, na místě sepsán zápis o provedené přepravní kontrole. To znamená stejný postup, jako když si cestující zapomene Lítačku doma," uvedl Jakub Pekárek z DPP.
Lidé v takovém případě zaplatí poplatek 50 korun jako při zapomenutí dokladu. Jiná bude situace ve vlacích, kde cestující s neplatnou Lítačkou budou muset kvůli nemožnosti zpětně ověřit platnost kuponu zaplatit plnou přirážku podle tarifu železničního dopravce, dodal Bláha. V případě kontroly v příměstských autobusech OICT doporučuje situaci řešit v informačních centrech Integrované dopravy Středočeského kraje.
