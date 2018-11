Přehledně: Co jsme se za týden dozvěděli o Andreji Babišovi mladším

Již několikátý den otřásá českou politickou scénou případ premiérova syna - jeho údajné zavlečení na Krym a spojení s kauzou Čapí hnízdo. V pátek šéf pražské policie oznámil, že případ Andreje Babiše mladšího prověřuje jako možný trestní čin, avšak podle jeho slov se policii s Babišem juniorem zatím nepodařilo spojit. Podívejte se, jak se kauza den po dni vyvíjela.

PONDĚLÍ. Reportáž Seznam zpráv

Co bylo řečeno v reportáži Seznam zpráv?

Kauza Adreje Babiše mladšího začala po zveřejnění pondělní reportáže od Seznam zpráv. V ní premiérův syn mimo jiné tvrdil, že ho manžel psychiatričky Dity Protopopové, která byla spojena s Kauzou Čapího hnízda, odvezl na Krym. "Já jsem to nazval únos v e-mailu policii," řekl novinářům. Zároveň uvedl, že v otázce kauzy Čapího hnízda, kvůli níž čelí on i jeho otec obvinění z dotačního podvodu, něco podepisoval, ale nevěděl co. Ve videu v souvislosti s Petrem Protopopovem uvedl: "Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo."

Po zveřejnění reportáže se začaly na sociálních sítích objevovat reakce politiků, kteří žádali vysvětlení kauzy přímo od premiéra Andreje Babiše.

ÚTERÝ. Rekace politiků a orgánů státní správy

Jak se k zveřejněným informacím postavili politici a orgány veřejné správy?

Informace o synovi Andreje Babiše vyvolaly ostré reakce z řad opozičních politiků. Šest stran v opozici, které čítají 92 poslanců, oznámilo záměr vyslovit nedůvěru Babišově vládě. Premiéra navíc vyzvalo, aby do vyšetření kauzy odstoupil ze své funkce.

Premiér byl v té době v sicilském Palermu. Tvrzení o únosu popřel a práci reportérů označil za hyenismus. "Není pravda, že můj syn byl unesen," řekl Babiš. Dodal, že je to pokus destabilizovat situaci v České republice.

Vyjádřil se i Miloš Zeman, který poukázal na to, že se případem nehodlá zabývat, protože ji považuje za konspiraci.

Zareagovalo i Nejvyšší státní zastupitelství, které dalo podnět žalobcům, aby prověřili tvrzení premiérova syna o tom, že byl držen na Krymu. Policie doplnila, že se tvrzením o únosu Babišova syna bude zabývat.

Kdo jsou manželé Protopopovovi a jakou roli hráli v případu Andreje Babiše mladšího?

V reportáži se objevilo i jméno psychiatričky a političky Protopopovové (ANO), která napsala zdravotní zprávu, podle níž mělo být stíhání v kauze Čapího hnízda Babiše juniora zastaveno ze zdravotních důvodů. Ta podle slov Andreje Babiše mladšího řekla: "Máš na výběr: Buď tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, nebo půjdeš na ‚prázdniny‘." Syn premiéra zároveň popřel, že by věděl o existenci lékařské zprávy.

V úterý dopoledne zaslala lékařka přes mediální poradce ANO prohlášení, v němž odmítla pochybení. "Ve svém osobním životě, ale i lékařské praxi jsem se vždy chovala podle svého nejlepšího vědomí, a navíc jsem vždy ctila přísahu, kterou jsem složila, a lékařskou etiku," uvedla Protopopová.

Za lékařku se postavil ve čtvrtek i Národní ústav duševního zdraví, který potvrdil, že lékařka nepochybila ve zprávě o stavu Babiše ml. Současně Ředitel ústavu Cyril Höschl v rozhovoru pro Deník N uvedl, že podle jeho mínění si Protopopovová žádnou z informací ve zprávě nevymyslela.

Co víme o Petru Protopopovi a kdy cestoval s Babišem do Ruska?

"Nebyl nápad táty mě vzít do Krymu, ale byl to nápad jeho (Protopopova - pozn. redakce). Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda," řekl v reportáži Babiš ml.

Petr Protopopov však pro Právo odmítl verzi, že by Babiše mladšího unesl. Deníku tvrdil, že byl jeho asistentem od roku 2015 a do Ruska a posléze na Krym odjeli kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo.

Petr Protopopov žije dvacet let v Česku, ještě donedávna měl však trvalý pobyt nahlášený v Rusku. Vlastnil několik cykloservisů, loni založil firmu zabývající se audiovizuálními službami.

STŘEDA. Babiš vysvětluje kauzu, schází se s předsedy stran

Premiér vysvětloval kauzu na vládě, a zároveň se sešel s předsedou vládní sociální demokracie Janem Hamáčkem, KSČM Vojtěchem Filipem a SPD Tomiem Okamurou. Babiš potvrdil, že byl jeho syn na Ukrajině, ale pobyt byl podle něj legální a nešlo o únos. "Je to sprostá lež. Můj syn nikdy nebyl unesen, je to bohužel nemocný člověk," prohlásil Babiš.

Předseda SPD řekl, že by si ve vládě přál programově nahradit sociální demokracii. Opozice zároveň s tím shromáždila podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě.

Co víme o zdravotním stavu Andreje Babiše mladšího?

V roce 2015 měla být u Andreje Babiše mladšího zjištěna duševní nemoc, když ho zadržela policie na dálnici D1 a převezla ho do NÚDZ, kde se seznámil s lékařkou Protopopovou. Babiš mladší poslal v květnu 2017 Blesku dopis, ve kterém popisuje, proč byl zadržen.

"Roku 2015 jsem dal výpověď v práci (Travel Service). Šel jsem v depresi (kvůli pracovní situaci a osobní krizi) řídit auto a omylem ho zastavil na odstaváku D1 vedle Průhonic. Policie si mě všimla, zastavila za mnou, vystoupila. Dovoloval jsem si a naschvál jsem jim řekl nesmysl," napsal v části dopisu Andrej Babiš mladší. Pak ho odvezli podle jeho slov do Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

Andrej Babiš starší ke stejné situaci řekl: "17. července 2015 mi volala policie, že našli mého syna na dálnici D1, kde vyprávěl hrozné věci. Převezli ho do léčebny v Havlíčkově Brodě. Následně jsem poprosil o převoz do Národního ústavu duševního zdraví, kde jsem se seznámil s doktorkou Protopopovou, takže všechny sprosté konstrukce, které někdo vymýšlí, jsou lež."

Petr Protopopov popsal událost takto: "Nemoc naplno propukla 17. července 2015, kdy Andyho policie zajistila v autě na D1 a nechala převézt na psychiatrii v Havlíčkově Brodě a následně na NÚDZ, kde pracovala moje manželka. Jeho verze je taková, že si zastavil na odpočívadle, přijeli policajti a on jim ze srandy řekl, že je George Clooney, načež mu nasadili klepeta a odvezli ho."

V NÚDZ psychiatrička Propopovová napsala zprávu o zdravotním stavu Babiše juniora, podle níž mělo být stíhání premiérova syna zastaveno ze zdravotních důvodů. Babiš ve středu oznámil na tiskové konferenci, že jeho syn trpí schizofrenií.

Ve čtvrtek zaslal Babiš mladší redakci Seznam zprávy informaci, ve které popírá, že by nemocí trpěl. "Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod neustálým dozorem vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá a dotýká se to mé osobní svobody," napsal Babiš mladší.

ČTVRTEK. Senát považuje účast Babiše ve vládě za nepřijatelnou

Redakce Seznam zpráv předala Státnímu zastupitelství zprávu od Andreje Babiše mladšího, které se zabývá obnoveným vyšetřováním jeho případu zmizení na okupovaný Krym.

Tomáš Petříček Deníku N řekl, že mu vadí, že Andrej Babiš mladší s vědomím premiéra Andreje Babiše odcestoval na Krym. "Není to v pořádku. Ukrajinská strana mě ještě nekontaktovala, ale já sám si k tomu vyžádám podklady. Chci se spojit s ruskou i ukrajinskou stranou a chci k tomu bližší informace, " uvedl Petříček.

Proti účasti ve vládě Andreje Babiše se ve čtvrtek vyjádřil Senát. "Členové horní komory odsouhlasili stanovisko k současné politické situaci: "Senát považuje účast Andreje Babiše ve vládě České republiky do konce vyšetřování podezření z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí hnízdo za nepřijatelnou."

Policie pak začala řešit výzvu Andreje Babiše mladšího, který reagoval na tvrzení svého otce v médiích. "Přeji si být telefonicky v kontaktu s policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska," napsal Babiš mladší reportérům, kteří jej vyhledali a zveřejnili jeho výpověď.

Bylo rozhodnuto, že o nedůvěře vládě se bude hlasovat příští pátek. Na Václavském náměstí tisíce lidí demonstrovaly za demisi premiéra Babiše.

Prezident Zeman v televizi Barrandov reagoval. "Jsem úplně spokojený se svou pozicí. Kdyby byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády. Mám dva pokusy," uvedl v televizním přenosu.

Kam se přesunul Andrej Babiš z Ukrajiny?

Protopopov uvedl, že si Andrej Babiš Švýcarsko zvolil sám jako zemi, ve které studoval a znal ji. Do Švýcarska se Andrej Babiš mladší rozhodl podle Protopopova odjet v momentě, když zjistil, že ho chce Protopopov vzít na výslech k policii do České republiky. Odcestoval tak se svou matkou do Švýcarska, kde ho později zastihli reportéři Seznam zpráv.

V rozhovoru pro Seznam zprávy Babiš řekl, že má švýcarské občanství. Potvrdil to i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Není občanem České republiky. Pan Andrej Babiš mladší je švýcarský státní příslušník," uvedl.

PÁTEK. "Nikdy neodstoupím, pamatujte si to."

Babiš emotivně na tiskové konferenci oznámil, že z pozice premiéra nikdy neodstoupí. "Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují. Nikdy. Pokud budu odvolanej, fajn. Chci jen poděkovat panu prezidentovi, že mě podpořil," řekl Babiš. Uvedl také, že je v kontaktu se svým synem v Ženevě a že ho možná navštíví.

Při veřejném prohlášení policie uvedla, že případ Babiše mladšího prošetřuje jako trestný čin zavlečení. "Na základě odvysílané reportáže Televize Seznam zahájila policie úkony v trestném řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zavlečení," sdělil na brífinku šéf pražské policie Ptáček.

SOBOTA. Babiš odletěl za synem

Babiš v sobotu ráno odletěl za svým synem do Švýcarska. Uvedl, že chce svému synovi pomoci.

Reportéři ze Seznam zpráv uvedli, že se na základě e-mailů ze Švýcarska rozhodli za Andrejem Babišem mladším opět vyrazit, ale kontakt se jim už podruhé navázat nepodařilo, nikdo jim neotevřel.