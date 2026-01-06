Na 11 tisíc pražských domácností je bez tepla. Technici avizují, kdy opraví poruchu

Asi 11 tisíc domácností v Praze 4 je od úterka kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Na webu o tom informovala radnice Prahy 4. Technici pracují na odstranění poruchy. V Praze je dnes stejně jako v ostatních částech republiky mrazivé počasí.
Podle radnice je poškozeno potrubí Pekárenská na křižovatce ulic Psárská a Ohradní v Michli. Pavel Maďar z obchodního úseku Pražské teplárenské ČTK sdělil, že netěsnost na teplovodním potrubí byla zjištěna v úterý v brzkých ranních hodinách.
Radnice původně informovala, že se výpadek týká i Spořilova, podle Pražské teplárenské ale tomu tak není. "Technici Pražské teplárenské pracují na odstranění poruchy a obnovení dodávek v co nejkratším možném čase," uvedl Maďar. Podle webu by dodávky mohly být obnoveny do dnešních 23:00.
Mluvčí Prahy 4 Aleš Berný ČTK sdělil, že pobytová odlehčovací služba pro seniory v Jílovské ulici teplo má. ZŠ Poláčkova podle něj zrušila výuku a v ZŠ Plamínkové plánují odvolat odpolední výuku a družiny.
Praha 4 je největší městskou částí metropole, má zhruba 135 700 obyvatel.
