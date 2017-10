Živě: Zeman pověří Babiše jednáním o sestavení vlády. ANO trvá na Vondráčkovi v čele sněmovny

před 1 hodinou Andrej Babiš. | Foto: Reuters reklama

Ve volbách do Poslanecké sněmovny suverénně zvítězilo hnutí ANO, druhá byla ODS, třetí a čtvrté místo obsadili piráti a SPD. Jedinou dvoučlennou koalici by sestavilo ANO s ODS, která to ale kategoricky vylučuje. Ve sněmovně je rekordních devět stran, křesla získaly i KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 (s historicky nejmladším poslancem Dominikem Ferim) a STAN. Povolební vyjednávání stran sledujeme on-line.

