Bělobrádek zůstane předsedou KDU-ČSL, lidovci na celostátní konferenci jeho rezignaci nepřijali

před 1 hodinou

Praha - Pavel Bělobrádek zůstává předsedou KDU-ČSL. Kvůli špatnému volebnímu výsledku strany nabídl svou rezignaci, celostátní konference lidovců ji ale nepřijala. Na tiskové konferenci po jednání nejvyššího lidoveckého orgánu mezi sjezdy řekl, že žádný politik KDU-ČSL nevyslovil zájem stát se novým předsedou.

"Já jsem podle svého slibu dal funkci k dispozici se vší pokorou a s tím, že jsem vzal samozřejmě ten neúspěch, který jsme ve volbách zažili, na sebe. Myslím si, že to je správné. Nakonec jsem dostal poměrně výraznou podporu v tajném hlasování," řekl Bělobrádek. Pro jeho setrvání bylo 56 hlasujících, proti 13, čtyři hlasy byly neplatné.

"Nikdo mě nevyzval přímo, abych odstoupil, a nikdo neřekl, že chce být novým předsedou," řekl Bělobrádek.

Lidovci se také dohodli, že se v příštím roce neuskuteční mimořádný stranický sjezd, který by mohl změnit vedení strany. Podle Bělobrádka je možné, že se bude konat programová konference KDU-ČSL. Na dalších jednáních celostátní konference budou také lidovci hlouběji probírat příčiny nynějšího volebního neúspěchu. Strana získala ve sněmovních volbách 5,8 procenta hlasů a deset poslanců, přišla o čtyři mandáty.

Celostátní konference lidovců také zavázala poslance strany, aby nevstupovali do koalice s hnutím ANO ani nijak nepodpořili menšinovou vládu, a to ani odchodem ze sněmovny při hlasování, kterým by snížili potřebný počet hlasů pro vyslovení důvěry kabinetu.

"Nevidíme žádný důvod, proč bychom měli podporovat případnou menšinovou vládu. Myslím, že rétorika pana (předsedy ANO Andreje) Babiše neustále pokračuje velmi agresivně vůči ostatním stranám a záleží na něm, jestli si bude dál pěstovat potenciální koaliční partnery nebo jestli se dostane do nějaké nutnosti být závislý na hlasech radikálů a extremistů nebo jestli si zničí úplně koaliční potenciál," řekl Bělobrádek.