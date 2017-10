Zeman je pro menšinovou vládu, kterou sestaví Babiš. ANO by podle něj mělo mít i předsedu sněmovny

před 9 minutami

Miloš Zeman je pro menšinovou vládu hnutí ANO, podle něj má jednobarevná vláda větší možnost prosadit svůj program. Je také přesvědčen, že vláda bude sestavena do prezidentských voleb, které se konají druhý týden v lednu. Předsedou sněmovny by se podle něj měl stát některý ze členů vítězného hnutí ANO. Sestavením vlády v úterý pověří Andreje Babiše, že by však zastavil jeho trestní stíhání, vyloučil.

