Hlavatý: Za opakování voleb mohou lidé, kteří mě vykroužkovali. Ptejte se jich, zda zaplatí náklady

před 12 minutami

Poslanec za ANO Jiří Hlavatý odmítá odpovědnost za doplňující lednové volby do Senátu, které zapříčinilo jeho zvolení poslancem. "Za to, že se konají další volby, já opravdu nemůžu," řekl Hlavatý Aktuálně.cz s tím, že vinu nesou voliči, kteří jej zvolili. Do Senátu bude znovu kandidovat.

Praha - Nově zvolený poslanec a majitel největší české textilky Juta Jiří Hlavatý (ANO) se překvapivě pokusí v lednových doplňujících volbách znovu získat senátorský mandát, o který přišel, když byl zvolen poslancem. Hlavatý v rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz uvedl, že odpovědnost za doplňující volby, které musel kvůli jeho zvolení poslancem prezident Miloš Zeman vypsat, nenese a neplánuje se ani nijak finančně podílet na nákladech. Odpovědnost podle něj nesou voliči, kteří jej vykroužkovali.

Jakoukoliv osobní odpovědnost za to, že se volby musí opakovat, Hlavatý odmítá. "Tím, jak jsem byl zvolen poslancem a vykroužkován, tak jsem okamžitě ztratil mandát senátora. Volby se konají ne proto, že Hlavatý znova kandiduje a chce obhájit post, ale volby se konají proto, že 4850 voličů Hlavatého vykroužkovalo," sdělil podnikatel. "To byli oni, kdo způsobil to, že teď budou doplňovací volby. Jinak si to nedovedu vysvětlit," dodal.

Doplňující volby do Senátu přijdou stát na několik milionů korun. Největší část půjde na zaplacení volebních komisařů. Přestože zákony umožňují českým občanům darovat určité finanční prostředky státu, Hlavatý žádnou participaci na nákladech neplánuje. "Určitě neplánuji participovat na žádných volbách, protože jsem je nezpůsobil. Kdybych dnes nekandidoval na senátora, tak by ty volby byly stejně. Takže nevím, proč bych měl na volbách participovat," upřesnil.

Na upozornění, že doplňující senátorské volby nepřímo způsobil svým rozhodnutím kandidovat do sněmovny, přestože vykonával funkci senátora, reagoval emotivně a jakoukoliv vinu za své jednání rezolutně odmítl.

Chci být senátor, ne poslanec

"Já jsem se nenechal zvolit poslancem. Musíte se obrátit na 4850 lidí, kteří mě vykroužkovali. A jich se zeptejte na to, aby zaplatili náklady na dodatečné volby. Ale ne mě," uvedl rozhořčeně Hlavatý. "Platím daně, žiji v demokratické společnosti, a jestli kandiduji nebo nekandiduji, tak to s tím nemá žádnou souvislost," dodal.

Hlavatý se nechal napsat na kandidátní listinu hnutí ANO pro letošní sněmovní volby, aniž by věděl, že mu zvolením senátorský mandát zanikne. Později pro Aktuálně.cz tvrdil, že se s výsledky voleb smířil. "Rozhodl jsem se být poslancem. Počítám s tím, že jsem byl zvolen poslancem a budu jím. S tím jsem se vypořádal," uvedl tehdy. Současně přislíbil, že mandát poslance bude vykonávat, jak nejdéle bude moci.

Přesto o necelý týden později oznámil opětovnou kandidaturu do Senátu. Na dotaz, proč změnil názor, odpověděl: "Chci prostě obhajovat mandát senátora. Podíval jsem se z okna nebo já nevím, co vám na to mám říct. Nic za tím, proboha, nehledejte. Není tam žádná spekulace z mé strany," prohlásil Hlavatý s tím, že pokud ve volbách do Senátu neuspěje, poslanecké křeslo si ponechá.

"Byla to vůle voličů, já tu vůli samozřejmě respektuji, a pokud nebudu zvolen, tak budu pokračovat v Poslanecké sněmovně," dodal.

Podle ústavy je v případě zániku senátorského mandátu během funkčního období prezident povinen vyhlásit do 90 dnů volby doplňující. Miloš Zeman tak v návaznosti na Hlavatého zvolení poslancem učinil. Termín senátorských doplňujících voleb na Trutnovsku stanovil na 5. a 6. ledna příštího roku.