Filip: Neříkám, že KSČM podpoří menšinovou vládu ANO. Za jistých okolností ji ale můžeme tolerovat

před 1 hodinou

Předseda KSČM Vojtěch Filip si umí představit, že by jeho strana tolerovala menšinovou vládu hnutí ANO. Záviselo by to podle něj na aktuální politické situaci.

Praha - Komunisté by mohli tolerovat případnou menšinovou vládu hnutí ANO. Řekl to v České televizi předseda strany Vojtěch Filip. Musela by ale podle něj nastat vážná situace, kdy by bylo Česko dlouhodobě bez vlády, a program vlády by musel KSČM vyhovovat. Plnou podporu takové vládě však Filip neslíbil. Zeman je pro menšinovou vládu, kterou sestaví Babiš. ANO by podle něj mělo mít i předsedu sněmovny číst článek Předseda ANO Andrej Babiš chce v příštích dnech s ostatními stranami vyjednávat o podpoře menšinové vládě. "Neříkám, že ji podpoříme. Mluvím zatím o toleranci," uvedl předseda KSČM, která ve volbách získala jen 15 mandátů. Hnutí ANO má jako vítěz voleb ve dvousetčlenné Sněmovně 78 poslanců. Ostatní strany zatím podporu Babišově menšinové vládě odmítají. Možná tolerance ze strany komunistů bude podle Filipa záviset na aktuální politické situaci. "Může se stát tak vážná situace v České republice, kdy by dlouhodobé nevládnutí nebo neexistence státního rozpočtu donutily politické síly napříč politickým spektrem, aby už tady konečně nějaká vláda vznikla," řekl. Podstatný bude také program vlády. "Je otázka, nakolik by nám vládní prohlášení konvenovalo, abychom třeba tu vládu tolerovali," doplnil. SPD chce zrušit sankce, komunisté i ANO souhlasí, píší v Rusku. Jen osobní názor, couvají politici číst článek Prezident Miloš Zeman chce v úterý předat předsedovi hnutí ANO, které zvítězilo ve sněmovních volbách, pověření k vyjednávání o sestavení vlády. Babiš se chce následně setkat s dalšími parlamentními stranami a mluvit s nimi o podpoře menšinové vládě. O vytvoření koalice se už Babiš s nikým bavit nechce. Vzhledem k postojům dalších stran to podle něj nemá smysl. Podle Babiše by byla menšinová vláda sestavena z dosavadních ministrů za ANO a z odborníků.