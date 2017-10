Potřebuje státnickou image, aby zahladil churavějící zdraví, říká autor knihy o Zemanovi

před 17 minutami

Z komplikované povolební situace těží prezident Miloš Zeman, který se snaží formování kabinetu využít ve svůj prospěch a pojistit si znovuzvolení prezidentem, vysvětluje politolog Lubomír Kopeček.

Praha - Miloše Zemana čeká v sobotu velký den. Večer přivítá na Pražském hradě 800 hostů, o téměř dvě stovky víc než loni, kteří se zúčastní předávání státních vyznamenání u příležitosti oslavy 99. výročí vzniku Československa. I oceněných bude víc než dřív. Celá událost tak bude symbolickým završením povolebního týdne, v jehož závěru se prezident ocitl opět tam, kde to má nejraději - v centru politického dění.

"Tentokrát to je ale s jedním zásadním rozdílem. Je před ním lednová prezidentská volba, takže musí vykračovat opatrně," zdůrazňuje brněnský profesor politologie Lubomír Kopeček, kterému právě vyšla politická biografie Zemana nazvaná Příběh talentovaného pragmatika.

Podle dvaačtyřicetiletého Kopečka, který Zemanovu dráhu sleduje dlouhodobě, bylo v posledních měsících zarážející chřadnutí jeho zdravotního stavu. Také mu připadá, že víc než v minulosti sázel na okázalá, provokativní gesta, která vyvolala smíšené reakce veřejnosti. Jako bylo třeba zesměšňování premiéra Bohuslava Sobotky, když se snažil odvolat exministra financí a Zemanova chráněnce Andreje Babiše.

"Z průzkumů ale vyplývá, že když se začne chovat státnicky, důvěra v něj jde nahoru," řekl politolog Aktuálně.cz. To podle něj zároveň vysvětluje, proč se Zeman v době složitých vyjednávání o nové vládě chová tak, jak se chová - tedy že se snaží vše protahovat a oddalovat. Třeba tím, že jednání nové sněmovny svolal až na nejzazší možný termín 20. listopadu nebo že Babišovi vzkázal, že premiérem jej jen tak nejmenuje.

Jednak tím zažehnal hrozbu, že by hnutí ANO, momentálně nejsilnější politický subjekt na scéně, nasadilo vlastního kandidáta do prezidentské volby, jednak si tím vytváří prostor, aby mohl vystupovat jako mediátor zamotané, složité rozpravy politických stran. ANO by chtělo spolupracovat s demokratickými stranami, ale ty dávají od Babiše ruce pryč. Naopak Tomio Okamura by o koalici s druhým nejbohatším Čechem stál, což zase nechce on.

"Jak se budou jednání o vládě protahovat, bude Zeman pro Babiše čím dál důležitější, bylo jasné, že si ho nemůže poštvat proti sobě," vysvětluje Kopeček fakt, že lídr ANO tento týden oznámil, že strana nebude mít svého uchazeče o Hrad. A Babišova pravá ruka, šéfposlanec Jaroslav Faltýnek dokonce výslovně řekl, že bude volit Zemana.

Do prezidentských voleb, jejichž první kolo proběhne 12. a 13. ledna 2018, ale půjde Zeman podle Kopečka s jedním handicapem - jeho zatím nejviditelnější konkurent, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, má podle všech průzkumů větší volební potenciál, nerozděluje tolik společnost. "Zeman je silný vládce. To je jeho taktika. V něčem připomíná latinskoamerické vůdce," přirovnává Kopeček.