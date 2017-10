Chtějí z EU i NATO, fandí Putinovi a nemají rádi kebab a gaye. Seznamte se s Okamurovými poslanci

před 1 hodinou

Řada poslanců Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury hledí spíše na východ. Často jsou na Facebooku fanoušky Vladimira Putina i extremistických spolků jako Českoslovenští vojáci v záloze. Někteří si vymysleli a šířili hoaxy a novináře označují za "prodejné prostitutky". Sestavili jsem přehled všech Okamurových poslanců.

Praha - Zatímco šéf Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura je notoricky známým politikem, o většině jeho poslanců doposud příliš slyšet nebylo. To však neznamená, že by za sebou nezanechali výraznou digitální stopu: někteří jsou členy podivných či přímo extremistických skupin na Facebooku. Pět poslanců se přihlásilo do diskuzní skupiny Československých vojáků v záloze, které ministerstvo vnitra eviduje ve své zprávě o extremismu. Členové mají navíc kontakty s lidmi v separatistických republikách na východě Ukrajiny.

Čtyři poslanci SPD jsou ve skupině Přátelé Ruska v České republice, která mimo jiné brojila proti průjezdům amerických konvojů. Také vítala Noční vlky, ruské motorkáře, kteří jsou považováni za prodlouženou ruku ruské propagandy.

Čtyři poslanci jsou i součástí diskuzní skupiny proruského spolku Hej, Občané! Jejich akcí se například účastnil pirátský kandidát Giuseppe Maiello. I proto ho před volbami strana vyměnila a přestal být jejich garantem pro oblast obrany.

Pět poslanců SPD patří do skupiny Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový přítel. U té působil jako správce komunista Ladislav Kašuka, u kterého se prokázalo, že byl placen z ruských peněz, aby pořádal demonstrace proti EU i NATO.