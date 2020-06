Živě: Debatu o rozpočtu poslanci hned přerušili. Řeší, zda ho projednají zrychleně

Sněmovna hned v úvodu přerušila projednávání návrhu na zvýšení letošního rozpočtového schodku na půl bilionu korun. O půlhodinovou přestávku požádal předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, aby se mohlo sejít vedení dolní komory. Následně byla pauza prodloužena do 10:30. Vedení komory debatuje podle informací ČTK o dalším postupu na dnešní mimořádné schůzi.

Vláda chce, aby sněmovna schvalovala rozpočtovou novelu zrychleně ve stavu legislativní nouze. Zatím pro tento postup ale nemá dostatečnou podporu. Proti se vyslovují i komunisté, kteří kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují. Pro běžné projednání předlohy ve třech čteních se už dřív vyslovil i rozpočtový výbor.

Stejně jako komunisté nechtějí zkrácené řízení ani Piráti. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) sice v pondělí večer mluvila o dohodě, že tato opoziční strana nebude ve sněmovně bránit rychlejšímu projednání rozpočtu s navýšeným schodkem, a výměnou za to měla připravit návrh zákona, podle něhož by lidé pracující na dohodu a platící sociální odvody měli za dobu omezení kvůli koronaviru dostat kompenzace od státu.

"Dostala jsem slib, že Piráti určitě nebudou vetovat zkrácené řízení, na kterém se domlouvají parlamentní strany, a umožní, aby rozpočet byl schválen ve třech čteních, ale zkráceně," řekla Schillerová.

Dohoda však už neplatí. Piráti v úterý ráno oznámili, že pouze nebudou blokovat projednávání rozpočtu ve standardním jednání a umožní ho probrat v co nejkratších lhůtách.

Rozpočet ale nepodpoří. Vláda podle nich není ochotna hledat úspory a nepřistoupila ani na některé programové priority Pirátů, například zavedení místní příslušnosti exekutorů.

Vývoj rozpočtu na letošní rok Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly výdaje na 1864,8 miliardy korun. Státní dluh se má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.

Se Schillerovou se Piráti podle poslance Mikuláše Ferjenčíka domluvili na jednáních o transparentnosti rozdělování dotací. Piráti spolu s lidovci přistoupili na jednání o podpoře rozpočtu menšinového kabinetu ANO a ČSSD, vláda nakonec získala podporu komunistů, kteří hlasovali i pro předcházející navýšení rozpočtového schodku.

Nevázaných peněz je už "jen" 37 miliard

Piráti ocenili, že Schillerová rozepsala 137 miliard určených původně na rozpočtovou rezervu tak, že nevázaných peněz bude nakonec v rozpočtu 37 miliard. Vláda ale nechtěla přistoupit na programové návrhy Pirátů, vedle zavedení místní příslušnosti exekutorů například na slib pravidelné valorizace platů učitelů či plošného testování na koronavirus.

Kdyby Pirátská strana rozpočet podpořila, stala by se zodpovědnou za způsob řešení krize, a to podle Ferjenčíka odmítá vzhledem k postoji vlády. Ta by podle Pirátů měla škrtat v provozních výdajích, což odmítá.

Sněmovna by v úterý měla schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Předloha by pak putovala k posouzení do výborů, následovalo by druhé a třetí závěrečné čtení.

Hlavně opozičním poslancům vadilo, že vláda neuvedla, na co přesně chce dodatečné peníze použít. Premiér Andrej Babiš (ANO) potom jako poslanec předložil úpravu, v níž změny konkretizoval.