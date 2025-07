"Kolaborante," vyslechl si Zaorálek od spolustraníků. Koalici s komunisty hájí dál

Páteční dění na nádvoří sídla sociální demokracie v centru Prahy ukázalo, jaké spory a emoce panují ve straně kvůli snaze vedení kandidovat ve volbách v koalici Stačilo!. Na nádvoří přišel protestovat proti takovému směřování například bývalý předseda Michal Šmarda či exposlanec Milan Urban, kteří se pohádali se současným místopředsedou Lubomírem Zaorálkem, který je naopak pro cestu se Stačilo!.

Že nebude protest proti nynějšímu chování předsedkyně Jany Maláčové a jejímu zástupci Lubomíru Zaorálkovi úplně klidný, bylo zřejmé téměř od první chvíle. Na nevelkém prostoru, kde ještě kdosi nechal zaparkované auto, se v pátek odpoledne tísnilo celkem kolem pěti desítek sociálních demokratů a jejich příznivců.

Rozdělených ovšem na dvě přibližně stejně početné skupiny, které měly absolutně odlišné názory na to, co nyní Maláčová se Zaorálkem míní udělat - tedy kandidovat za hnutí Stačilo! v říjnových sněmovních volbách.

Akci sice svolali odpůrci takové kandidatury, kteří měli i megafon. Jenže slova se dožadoval také Zaorálek, který tvrdil, že zvolené řešení je pro SOCDEM výhodné.

"Já teďka budu číst body, na kterých jsme se dohodli, které měl dnes před sebou výbor komunistické strany a také Stačilo!," začal Zaorálek, na kterého jeden z oponentů volal. "Ústřední výbor komunistické strany," opravoval Zaorálka. "Přesně tak, výkonný výbor komunistické strany," upřesnil Zaorálek.

Následně tvrdil, že se s komunisty dohodli například na tom, že každý rok budou prosazovat navýšení minimální mzdy o tři tisíce korun, postaví za příští čtyři roky 100 tisíc státních bytů pro potřebné nebo budou prosazovat referendum proti pěti procentům HDP na zbrojení. "Myslím, že je v tom velký kus identity sociální demokracie. Takže o čem tady vlastně dneska je řeč?" ptal se Zaorálek důrazně svých oponentů.

Odpověď přišla vzápětí. "Takže nyní jste slyšeli slova kolaboranta a zrádce," zareagoval jeden z organizátorů protestu Jiří Benýšek, na kterého se obratem začal sápat jeden z příznivců Zaorálka. Nelíbilo se mu, jaká hanlivá slova na adresu místopředsedy pronesl. Podařilo se mu chytit megafon, ale to už se postavili na obranu Benýška další protestující.

"Takto se chová sociální demokrat, který se zasazoval o to, aby Česká republika vstupovala do NATO a EU. Takto se otáčí názory jenom proto, aby získal místo do Poslanecké sněmovny," pokračoval Benýšek.

Jsi Zemanova loutka, slyšel Zaorálek. Označil to za nesmysl

Nebyl to jediný člověk, který v pátek Zaorálkovi vyčinil. Přidali se také významní sociální demokraté nedávné minulosti, vedle expředsedy Michala Šmardy také exposlanec Milan Urban a Ota Novotný, který léta patřil k nejbližším spolupracovníkům Bohuslava Sobotky v době, kdy byl předsedou strany a premiérem.

Novotný tvrdil Zaorálkovi, že skočil na hru, kterou připravil předseda ANO Andrej Babiš společně s exprezidentem Milošem Zemanem. "Luboši, ty jsi obyčejná zemanovská marioneta," prohlásil Novotný, což Zaorálek okamžitě popřel: "My se nemáme rádi," oponoval Novotnému.

Ten ovšem trval na svém. "Ale prosím tě, nevykládej. Ty jsi dělal jenom takovou image, že se nemáte rádi. Ve skutečnosti jsi jeho obyčejný poskok," pokračoval Novotný, zatímco Zaorálek opakoval, že s dohodou se Stačilo! prý nemá Miloš Zeman nic společného. "Pokud si toto myslíš, tak naše debata nemá smysl," pronesl nakonec Zaorálek a odešel.

Během protestu mu svolavatel Jiří Sedlář, donedávna člen Mladých sociálních demokratů, nabídl rakvičky se šlehačkou. Byla to symbolická nabídka jako připomínka toho, že se Zaorálek a Maláčová snaží pohřbít SOCDEM.

"Chtěl bych vám poděkovat, že jste v minulosti vystupoval proti spojování s komunistickou stranou, a doufám, že ještě i teď, před odevzdáním kandidátek, zabojujete a postavíte se proti tomu, abyste se s tímto nacionalistickým slepencem spojovali. Takže tady je takový dárek od nás," podával Sedlář rakvičky Zaorálkovi.

"Děkuju, já nejsem na sladké," odmítl však Zaorálek nabízené cukroví. Nazmar přesto nepřišlo - rakvičky si na závěr mezi sebou svorně rozdělili zbylí příznivci i odpůrci spolupráce SOCDEM s komunisty.