Otázky pro Babiše: Kdo si "klekl" na nepohodlnou firmu a proč jeho rodina převzala Čapí hnízdo?

před 1 hodinou

Klíčoví poslanci hnutí ANO Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek mají ve středu vysvětlovat kolegům z mandátového a imunitního výboru okolnosti aféry farmy Čapí hnízdo. Policie zažádala o vydání politiků, kterým tak hrozí obvinění z padesátimilionového dotačního podvodu. Babiš v poslední době řeší a vysvětluje celou řadu problémů - vedle Čapího hnízda také podezření ze zneužití finanční správy či z manipulace s médii. Přečtěte si v bodech přehledné shrnutí Babišových kauz.

1. Babišovi hrozí, že bude chodit dva měsíce před volbami na policii k výslechům.

Mandátový a imunitní výbor ve středu rozhodne, zda poslancům doporučí, aby vydala policii šéfa ANO Andreje Babiše a jeho nejbližšího spolupracovníka, předsedu klubu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Oběma hrozí obvinění z dotačního podvodu v kauze středočeské farmy Čapí hnízdo.

Politici jsou pozvaní na středeční jednání výboru, kde mají problém kolegům vysvětlovat. "Já to beru jako pokus o ovlivnění voleb, je to podle mě jednoznačné načasování," bránil se proti podezřením Babiš. O podrobnostech kauzy předseda ANO dosud veřejně nepromluvil. Existuje přitom řada okolností, které se týkají obchodních aktivit Babišovy rodiny a které budou členy výboru zajímat.

Vyšetřovatelé požádali o vydání poslanců ANO na začátku srpna, tedy asi dva a půl měsíce před volbami. Případ od té doby projednává výbor, avšak až sněmovna bude na svém jednání 6. září rozhodovat, zda Babiše s Faltýnkem zbaví imunity.

Policie pravděpodobně před říjnovými volbami případ neuzavře. Jestliže Babiš s Faltýnkem obhájí své poslanecké mandáty, bude o jejich vydání hlasovat nová sněmovna znovu. ANO je přitom podle dosavadních průzkumů favoritem voleb.

2. Babišova rodina a padesát milionů pro Čapí hnízdo.

Podle pražských kriminalistů řídil Babiš podvod, když se pro ekocentrum Čapí hnízdo v roce 2008 pokoušel získat padesátimilionovou dotaci z peněz Evropské unie určených pro malé a střední podniky. Farma byla původně součástí holdingu Agrofert, který na dotaci jako velká firma neměl nárok. Média v minulých dnech zveřejnila informace z policejních zdrojů.

Podle policistů Agrofert nejprve vyčlenil farmu z holdingu a později si část Babišovy rodiny přeprodávala akcie tohoto ekologického centra, aby znepřehlednila vlastnickou strukturu Čapího hnízda, a společnost se tak mohla ucházet o dotaci pro malé a střední podniky. Faltýnek jim v tom měl pomáhat. Na zastíracím manévru se měl podle vyšetřovatelů podílet i bratr manželky šéfa ANO Martin Herodes.

Babiš informace policie popírá a argumentuje třeba tím, že je v areálu nainvestovaná skoro miliarda korun a že projekt úřady několikrát kontrolovaly, aniž by narazily na vážné problémy. Jenže o podrobnostech, jako je zapojení švagra do popsaných "zastíracích manévrů", odmítá hovořit. Rozpaky také budí rozporuplná Babišova vyjádření. Tvrdí, že za projektem Čapího hnízda stály jeho děti a nemá s ním nic společného. Jenže v dokumentu Matrix AB o farmě řekl: "Je to ten nejlepší projekt, jaký jsem kdy vymyslel. Napadlo mě to, když jsem čekal s dětmi ve frontě v zoo."

Čapí hnízdo je dnes opět součástí Babišových podniků. Předseda ANO ho využívá i před volbami - na svých výjezdech do regionů na něj zve třeba seniory z domovů důchodců či školáky.

O dotační případ ekologického centra Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích se zajímá vedle policie i Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF), který hodlá vyšetřování uzavřít do konce letošího roku.

3. Firma FAU, kterou Babiš nemá rád, skončila po zásazích berních úředníků. Lídr ANO se tím chlubil na tajné nahrávce.

Od neděle čelí šéf ANO dosud nejvážnějšímu podezření, jež vyplynulo z tajných nahrávek zveřejněných anonymní skupinou Julius Šuman na Twitteru. Záznam se týká společnosti FAU, kterou Babiš ostře kritizoval a která obchodovala s pohonnými hmotami v jednom z areálů firem exministra financí. FAU skončila vloni v prosinci po zásahu finanční správy v konkurzu, přestože se podniku ve sporu s berními úředníky zastal soud.

Babiš nyní musí prokázat, že se nepokoušel ovlivňovat finanční správu, aby "šla" proti nepohodlné společnosti. Tak vážné podezření totiž plyne z jeho slov na záznamu. "Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci," řekl konkrétně na nahrávce Babiš. Lídr hnutí i finanční správa včera popřeli, že by exministr naváděl úředníky k výpadu proti FAU. "V žádném případě. Předpokládám, že finanční a celní správa měla vážné důvody, když tato firma dluží státu tak obrovské peníze," vysvětloval Babiš problém Aktuálně.cz.

4. Pár hodin po zveřejnění nahrávky se o případ zajímala policie.

Sám Babiš podezření týkající se FAU dosud podrobně nevysvětlil. Případ však už prověřují kriminalisté. "Policie se obsahem zmiňované nahrávky zabývá. Jelikož je věc na samém počátku, nelze z naší strany sdělit bližší informace," odpověděla na otázky redakce mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Po ministerstvu financí požaduje do třiceti dnů objasnění také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Napsal kvůli tomu dopis ministrovi financí Ivanu Pilnému z ANO. Ten však pokyn odmítl vyplnit. Argumentoval tím, že kvůli povinnosti mlčenlivosti finanční správy se nedostane k informacím. Společnost FAU pak obratem úřady mlčenlivosti zbavila.

5. Babišovy nahrávky pouští anonym postupně na sociální sítě. Není jisté, co na nich Babiš ještě říká.

Z dosud pěti záznamů zveřejněných Šumanem na Twitteru plyne, že Andrej Babiš v roli vicepremiéra na konci loňského roku hovořil o citlivých informacích minimálně před bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem. Právě Přibil byl účastníkem rozhovorů, které kdosi nahrával. Není jasné, kdo záznamy pořizoval, proč je shromažďoval, proč je publikuje krátce před volbami a co na nich je. Přibil ani Babiš nezveřejnili podrobný seznam témat, o kterých se na společných schůzkách ještě bavili. Původ nahrávek vyšetřuje policie a podle ČTK také Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vicepremiér Pavel Bělobrádek navrhl, aby se kvůli tomu sešla Bezpečnostní rada státu.

Na prvním záznamu Skupiny Šuman hovoří Babiš sprostě o ministrech vlády. Na druhém řeší s Přibilem z MF DNES, kdy mají vyjít články namířené proti některým členům vlády za ČSSD, což by mohlo znamenat, že se tehdy šéf ANO pokoušel manipulovat obsahem svých médií.

Na další nahrávce hovoří Babiš s tím samým novinářem o policejních dokumentech z kauzy Beretta. Na v pořadí čtvrtém záznamu mluví lídr hnutí o politickém obchodu provázejícím zvolení Václava Havla prezidentem v roce 1989 a o bývalé místopředsedkyni ANO Radmile Kleslové říká, že ji komunistická rozvědka trénovala na roli špionky.

6. Politické důsledky pro ANO a role prezidenta.

Kvůli potížím, jež se kupí kolem Andreje Babiše, přichází ANO o možné povolební koaliční partnery. Spolupráci s exministrem rezolutně odmítá TOP 09, ODS, Starostové, značná část ČSSD a také lidovců. Přesto by to mohl být právě favorit voleb Babiš, kdo by mohl dostat šanci sestavovat vládu. Prezident Miloš Zeman totiž prohlásil, že pověří sestavováním vlády vítěze voleb, a to i v případě, že bude obviněný z nějakého trestného činu.