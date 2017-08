Babiš: Finanční správu neúkoluji, měla jasný důvod. Firma z nahrávky dluží státu obrovské peníze

před 56 minutami

Exministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš trvá na tom, že během svého působení v čele ministerstva financí celní správu nijak nezneužíval. Podezření se objevilo poté, co Aktuálně.cz a Hospodářské noviny popsaly případ firmy FAU, kterou finanční správa zlikvidovala. Navíc se o víkendu objevila nahrávka, na níž Babišův hlas říká: "Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony." Firma FAU vlastnila sklad pohonných hmot v areálu přerovské Prechezy, která patří do holdingu Agrofert. Podle Babiše dluží FAU víc než miliardu. "Finanční správa měla jasný důvod, proč si zajistila část peněz," uvedl Babiš v e-mailovém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Je nejnovější nahrávka, zveřejněná o víkendu na Twitteru, autentická?

Já jsem tu nahrávku neslyšel a nechci ji ani poslouchat. Opravdu nechci každý týden poslouchat ilegálně pořízené nahrávky, které jsou zneužívány k manipulaci. Obsah nahrávky jsem četl v médiích a na nahrávce není ani slovem zmíněno, že bych finanční správu úkoloval. Takže to nemůže být ohrožení nezávislosti finanční správy.

Kdy a za jakých okolností nahrávka vznikla?

To absolutně netuším.

S kým na ní hovoříte?

Já nevím. Neslyšel jsem tu nahrávku, ale podle médií na ní nikdo jiný slyšet není.

Kdo ji mohl pořídit?

Nevím. To by měli zjišťovat novináři. Ty to ale evidentně nezajímá. Já si můžu myslet jen to, že to je organizovaná skupina, která investuje hodně peněz na to, aby mě za pomoci manipulativních nahrávek poškodila.

Na nahrávce váš hlas říká obrat "naši nastoupili". Co jste tím myslel?

Nechci a nebudu komentovat konkrétní věty a slova té nahrávky, která může být sestříhaná a upravovaná tak, jak se autorovi hodí.

Ze záznamu může vyplývat, že jste úkoloval finanční správu, aby se zaměřila na jednu konkrétní firmu. Nebylo by to ohrožení nezávislosti

finanční správy?

Odmítám, že bych finanční správu úkoloval. Finanční správa je nezávislá a bojuje proti únikům DPH a spotřební daně, kterých se historicky dopouštěly hlavně firmy obchodující s pohonnými hmotami. Podle vyjádření poslankyně Lorencové (Jana Lorencová z ANO, pozn. red.), která napsala knížku Krvavé oleje, kde píše o podvodech v lehkých topných olejích, tak na tom seznamu firma FAU figuruje. Podle dostupného veřejného rejstříku firma FAU skončila v konkurzu. Celkově dluží věřitelům miliardu a 27 milionů, z toho dluží finanční a celní správě cca 830 milionů. Takže předpokládám, že finanční správa měla jasný důvod, proč si zajistila část peněz.

Nabádal jste jako ministr financí ústně či písemně finanční správu či celní správu, aby se jejich úředníci zaměřili na firmu FAU?

V žádném případě. Předpokládám, že finanční a celní správa měla vážné důvody, když tato firma dluží státu tak obrovské peníze.

Jaké obchodní vztahy spojují Agrofert (včetně dceřiných firem) a FAU?

Moje bývalá firma nemá se společností FAU nic společného. Neměla o tuto společnost nikdy zájem a nikdy to nebyl náš konkurent. V HN vyšel dne 25. 8. 2017 od redaktorky Králové článek, kde napsala, že firma FAU byla konkurentem Agrofertu. Není to pravda, svůj článek redaktorka postavila na lživé informaci.

Vyzval vás někdo z ANO, abyste okolnosti nahrávek vysvětlil?

Ne, ale četl jsem vyjádření naší poslankyně Lorencové, která se zabývala dlouho jako redaktorka ČT podvody s LTO, a tato firma figurovala na seznamu firem, které s LTO neboli nezdaněnou naftou obchodovaly.

Mohou existovat ještě další nahrávky a čeho by se mohly týkat? V médiích se hovořilo o záznamu, kde mluvíte o zpravodajských službách. Je to možné? Jaké informace v debatě padly?

Je jasné, že nahrávky jsou součástí kampaně, která mě má poškodit, jsou součástí politického boje pár měsíců před volbami. Od novinářů bych očekával, že půjdou po tom, kdo tyto nahrávky vytváří, kdo je zveřejňuje a proč. A kdo celý tento politický boj řídí a kdo ho financuje.