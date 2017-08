Zeman jmenuje Babiše premiérem, i když ho policie obviní. O vině rozhoduje jen soud, vzkazuje Hrad

před 7 minutami

Prezident Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše po volbách premiérem, i kdyby byl obviněn v kauze Čapí hnízdo. "Po volbách, které vyhraje ANO, vypukne brutální nátlaková kampaň ve stylu 'prezident nesmí jmenovat obviněného premiérem!'," napsal na Facebook prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Kauza kolem Andreje Babiše má podle něj za cíl poškodit prezidenta.

Praha - Policie žádá o vydání předsedy hnutí ANO a favorita voleb Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka, aby je mohla stíhat v kauze Čapí hnízdo. I kdyby byli oba vydání a následně obviněni za údajný podvod s evropskými dotacemi, chce prezident Miloš Zeman Babiše - v případě, že vyhraje volby - jmenovat premiérem. Sdělil to v sobotu mluvčí Jiří Ovčáček.

"Po volbách, které vyhraje ANO, vypukne brutální nátlaková kampaň ve stylu 'prezident nesmí jmenovat obviněného premiérem!'," napsal na Facebook prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle Hradu má celá kauza kolem Andreje Babiše za cíl poškodit prezidenta.

Následně Ovčáček Aktuálně.cz potvrdil, že prezident jmenuje premiérem toho, kdo vyhraje volby - tedy pravděpodobně Babiše. "To platí. O vině a nevině, rozhoduje soud, ne Plíšek (poslanec za TOP 09) nebo Němcová (předsedkyně mandátového a imunitního výboru za ODS)," napsal v SMS zprávě mluvčí.

Podle Ovčáčka je zvláštní, že policie poslala žádost o vydání poslanců až nyní. "Kladu legitimní otázku načasovaní postupu policie. Proste přemyslím nad pochybnostmi, které vznesl Andrej Babiš," dodal.

O co v kauze jde

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od konce roku 2015 trestnímu oznámení. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele.

Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na mimořádné schůzi sněmovny svolané opozicí řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Podle zjištění Seznamu se detektivové v souvislosti s kauzou vážně zajímají i o roli Babišových nejbližších: manželky Moniky, jejího bratra Martina Herodese. A také o dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou. Příbuzní měli podle policie jednat na Babišův pokyn. Pomohli tak prý podvodem získat dotaci na Čapí hnízdo.