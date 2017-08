AKTUALIZOVÁNO před 57 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka požádá ministra financí Ivana Pilného, aby prošetřil, zda daňová správa postupovala podle zákona, když podala zajišťovací příkaz na společnost FAU Přerov. Podle v neděli zveřejněné nahrávky z twitterového účtu Skupina Šuman měl předseda hnutí ANO Andrej Babiš vědět o tom, že daňová správa společnost prověřuje. "Odešlu dopis ministrovi financí, kde bych ho chtěl požádat o kontrolu celé věci z pohledu daňové správy, aby bylo zřejmé, jestli daňová správa postupovala v souladu se zákony," řekl Sobotka. Do insolvence se společnost FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl v té době ministrem financí.

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu daňové správy v souvislosti s firmou FAU. Podle premiéra je třeba prověřit, zda postup byl v souladu se zákonem a že ministerstvo financí nezasahovalo do činnosti daňové správy v rozporu se zákony. Sobotka to řekl po pondělní schůzce s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO).

Bývalý ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš na nahrávce zveřejněné v neděli na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman hovoří o opavské firmě FAU, Z nahrávky vyplývá, že Babiš měl o kontrole daňové správy proti firmě FAU vědět.

"Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony," říká Babiš na nahrávce, k níž nejsou k dispozici informace o místě či datu pořízení.

Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU měla sklad v areálu chemičky Precheza, patřící do holdingu Agrofert, který donedávna Babišovi patřil. Precheza údajně měla o sklad zájem.

"Jednatel FAU pan Csabi mi sdělil, že byl v minulosti ze strany Prechezy kontaktován ohledně prodeje areálu. Firma ho ale nechtěla prodat," říká její právní zástupce Alfréd Šrámek. Agrofert odmítá, že by měl s případem cokoli společného.

"Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 97 a oni před privatizací prodali tu vlečku nějaké firmě. Takže vlečka v mojí chemičce patří těm zmr**m," uvedl také Babiš na zmiňované nahrávce.

Sobotka v pondělí Pilnému pošle dopis, ve kterém ho požádá o kontrolu. Očekává všechny potřebné informace do 30 dnů.