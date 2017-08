Babiš se snaží posunout hranice politické kultury k žumpě, opřel se premiér do šéfa ANO na Twitteru

před 1 hodinou

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka se na Twitteru opřel do předsedy hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše. Podle něj se Babiš a jeho hnutí snaží posunout hranice politické kultury blíže k žumpě. Reagoval tak na trestní stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo. 1/2 Sleduji,jak se AB a ANO snaží posunout hranice polit.kultury zase o krok blíže žumpě. Stíhání člena vlády prý není problém. Je to jinak. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) August 29, 2017 "Trestně stíhaný člověk nemá ve vládě demokratické země, jako je Česko, co pohledávat. Natož aby byl premiér. To opravdu není téma k diskusi," dodal. Kromě stíhání v kauze Čapí hnízdo se nedávno objevila další obvinění Babiše, tentokrát týkající se firmy FAU. Tu měla finanční správa údajně účelově zlikvidovat, protože překážela Babišově Agrofertu. Dokazuje to nahrávka, kterou zveřejnila na Twitteru skupina Šuman, kde Babiš říká, že "naši klekli na FAU". Sobotka požádal ministra financí Ivana Pilného, aby počínání finanční správy v kauze prověřil.

